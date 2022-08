‘We moeten vermijden dat Russische toeristen aan visashopping doen’: EU verdeeld over visa voor Russische toeristen

Voor de coronapandemie werden er nog 4 miljoen Schengen-visa uitgereikt in Rusland. Geen enkel land kreeg er meer, maar met de oorlog in Oekraïne willen veel landen daar paal en perk aan stellen. Hoe dichter bij Rusland, hoe verder ze daarin gaan. Finland wil die visa met 90 procent terugdringen.

“Het is niet rechtvaardig dat Rusland een agressieve, brutale oorlog voert in Europa en tegelijkertijd Russen een normaal leven kunnen leiden, door Europa reizen en de toerist uithangen”, zei Fins premier Sanna Marin.

Letland, Litouwen en Polen stopten eerder deze maand helemaal met het uitreiken van toeristenvisa voor Russen. Op een informele bijeenkomst van Europese ministers van Buitenlandse Zaken willen ze nu tot een consensus komen.

“Voor België is een gecoördineerd en coherent visabeleid cruciaal, om te vermijden dat Russische toeristen aan visashopping doen”, zegt buitenlandminister Lahbib.

Realistisch?

Het is nog maar de vraag of een eensgezind visumbeleid realistisch is. Wat zeker op tafel ligt, en haalbaar lijkt, is een opschorting van het ‘Visa Facilitation Agreement’, een akkoord met Rusland dat Schengen-visa goedkoper en sneller beschikbaar maakt. De EU schrapte die gunst in februari al deels, voor bepaalde categorieën van Russen zoals zakenlui en parlementairen of regeringsleden.

België toont zich nu bereid om dat akkoord verder op te schorten. Ook mogelijk is het specifiek uitsluiten van bepaalde individuen die het Poetin-regime actief steunen, maar voor een algemeen visumverbod zoals in de Baltische staten zijn West-Europese landen veel minder gewonnen. Om te beginnen is het juridisch niet waterdicht.

“Het uitreiken van een visum volgt na een individuele beoordeling”, zegt Pieter Aertgeerts van het Instituut voor Europees Recht aan de KU Leuven. “Om een volledige nationaliteit uit te sluiten, zouden ze eigenlijk eerst de Schengen-code moeten aanpassen.”

‘Juiste mensen treffen’

Dat bepaalde lidstaten wel al een visumverbod voor Russen hanteren, toont dat er toch opties zijn, bijvoorbeeld door elke Russische aanvrager individueel te beschouwen als een gevaar voor de openbare orde. West-Europese landen werpen echter ook inhoudelijke bezwaren op. Duitsland en Frankrijk maakten al voor de vergadering in een gezamenlijk standpunt duidelijk dat volgens hen zo’n visumverbod de Russische bevolking dichter naar het Poetin-regime kan drijven. Dat sluit aan bij wat Lahbib op de vergadering zal overmaken.

“Het is van het grootste belang om de juiste mensen te treffen: zij die de Russische oorlog steunen, of proberen te ontsnappen aan de economische sancties”, zegt Lahbib. “Maar het is allerminst de bedoeling mensen op te sluiten in een land dat hen bedreigt of onderdrukt. Mensen moeten nog altijd in staat zijn Rusland te verlaten, vrij hun mening te uiten en ons een andere stem te laten horen dan die van het regime in Moskou.”

Op zich is het op dit moment een theoretische discussie. Ons land is niet langer in staat om aanvragen voor toeristenvisa te verwerken na de beslissing van Moskou om een groot deel van ons diplomatiek personeel het land uit te zetten, aldus Lahbib.

Toch is het visumvraagstuk van belang omdat de EU al verschillende sanctierondes achter de rug heeft. Zeker gezien de toenemende impact van de energiecrisis, is het zoeken naar maatregelen waarbij de lidstaten zo weinig mogelijk in eigen vel snijden. Onder meer N-VA-Kamerlid Theo Francken riep eerder al op om de Baltische staten hierin te volgen.

Voorafgaand aan de vergadering van buitenlandministers kwamen ook de ministers van Defensie samen. Ze kwamen tot een akkoord om Oekraïense militairen in de EU op te leiden, maar de precieze voorwaarden volgen later.