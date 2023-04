‘We moeten van de vooroordelen af en borstvoeding weer normaal maken, ook in het openbaar’

Wat zegt de Schotse studie precies?

“De onderzoekers hebben 190.000 kinderen gevolgd – wat echt een heel groot aantal is – en ze hebben ontdekt dat zelfs een relatief korte periode van moedermelk geven al een grote impact heeft. Volgens hen hebben kinderen die borstvoeding kregen 10 tot 20 procent minder kans op leerproblemen en 20 procent minder kans op emotionele of gedragsproblemen.”

Die gevolgen qua leerprestaties zijn heel opmerkelijk.

“Inderdaad, het is al lang bekend dat het geven van borstvoeding voordelen heeft die verder gaan dan het puur nutritionele. Het is bijvoorbeeld al wetenschappelijk bewezen dat er een IQ-verschil is tot 5 procentpunt tussen kinderen die kunstvoeding kregen en kinderen die met moedermelk zijn gevoed. Maar in deze studie is er zelfs sprake van ‘bijzonder onderwijs’. Dat wordt volgens mij niet enkel bepaald door moedermelk.”

Er kunnen andere verklaringen zijn waarom kinderen van moeders die borstvoeding geven minder leerproblemen hebben, bedoelt u? Misschien geven die moeders hun kinderen op latere leeftijd mogelijk ook meer begeleiding?

“Welja, er zijn veel factoren die een invloed kunnen hebben op de leerprestaties, bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de moeder. Zelfs luchtvervuiling kan een rol spelen. Deze bevindingen lijken me dan ook te kort door de bocht. Bovendien keken de onderzoekers enkel naar de eerste zes tot acht weken.”

“In de studie klinkt het ook dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om zes maanden borstvoeding te geven. Maar het is genuanceerder: de WHO raadt aan om zes maanden uitsluitend moedermelk te geven en die nadien aan te vullen met fruit of andere voeding. Eigenlijk adviseert de WHO om gedurende twee jaar borstvoeding te geven en nadien zolang moeder en kind dat wensen.”

Neonataloge Elke Dierickx (GZA-ziekenhuis). Beeld rv voor detour

Waarom doet de WHO dat?

“Omdat er een heel aantal zwart-op-wit bewezen effecten van borstvoeding zijn. Hoe langer een mama moedermelk geeft, hoe minder kans haar baby heeft op allergieën of obesitas. Langs de moedermelk krijgen kinderen meer voedingsstoffen binnen, waardoor de hersenen beter kunnen groeien. Als je kinderen meer vastpakt, dan hebben ze een betere hechting. En dat kan op latere leeftijd emotionele problemen voorkomen.”

Is er een verschil tussen borstvoeding geven en moedermelk toedienen via een papfles?

“Zeker, wanneer een baby aan de borst zuigt, dan krijgt die ook de huidbacteriën van de moeder binnen. Dat heeft voordelen voor het microbioom, de bacteriënhuishouding in de darmen van het kind. Ook dat beschermt het kind beter tegen ziekten.”

U krijgt in het ziekenhuis veel kersverse mama’s over de vloer. Wat zijn hun meest gestelde vragen?

“Waar veel vrouwen mee zitten is: ‘Hoe combineer ik dit met wat de maatschappij van mij vraagt?’ De kunstvoedingsindustrie heeft in de jaren 70 en 80 een enorme vlucht genomen, wat vrouwen hielp om te gaan werken. Maar het is nu wel echt duidelijk dat jonge kinderen de nabijheid van hun moeder nodig hebben. Dat is ook bepalend voor hun toekomst.”

“Toch wordt het nog steeds raar bevonden als een mama na drie maanden nog moedermelk geeft. Als ze een peuter aan de borst houdt, kan ze reacties krijgen uit de omgeving. We moeten van al die vooroordelen af en borstvoeding weer normaal maken, ook in het openbaar.”

“Gelukkig gaat het steeds meer de goede kant op, onder meer dankzij campagnes zoals de Week van de Borstvoeding. Sinds de coronacrisis zijn we van zes op de tien moeders die met borstvoeding starten na de geboorte naar ruim acht op de tien gegaan.”