‘We moeten realistisch zijn. Er komt geen enkel moment dat Rusland ineenstort’: de risico’s van Oekraïnes tegenoffensief zijn enorm

Oekraïne bereidt zich voor om volgende maand al een tegenoffensief te beginnen tegen de Russische troepen, zeggen Amerikaanse functionarissen. De risico’s zijn enorm. Zonder een beslissende overwinning zou de westerse steun namelijk kunnen verzwakken en zou Kiev onder toenemende druk kunnen komen te staan om serieuze onderhandelingen aan te gaan om het conflict te beëindigen of te bevriezen.

Amerikaanse en NAVO-bondgenoten hebben Oekraïne voor de komende strijd voorzien van uitgebreide voorraden artillerie en munitie, en functionarissen hopen nu dat de leveringen zullen aanhouden. Dat is een verandering ten opzichte van twee maanden geleden, toen de wapens slechts druppelsgewijs binnenkwamen en Amerikaanse functionarissen zich zorgen maakten dat de voorraden uitgeput zouden raken.

Tegelijkertijd wordt verwacht dat 12 Oekraïense gevechtsbrigades van elk ongeveer 4.000 soldaten eind april klaar zullen zijn. Dat blijkt uit uitgelekte documenten van het Pentagon die een tipje van de sluier oplichten over het tijdschema van Kiev. In diezelfde documenten wordt duidelijk dat de Verenigde Staten en de NAVO-bondgenoten negen van die brigades trainen en bevoorraden.

Hoewel Oekraïne weinig details van zijn operationele plan deelt met Amerikaanse functionarissen, zal de operatie zich waarschijnlijk afspelen in het zuiden van het land. Inclusief langs de kustlijn aan de Zee van Azov, nabij het door Rusland geannexeerde Krim-schiereiland.

Progressie niet gegarandeerd

“Alles hangt af van dit tegenoffensief”, aldus Alexander Vershbow, voormalig Amerikaans ambassadeur in Rusland en hoge NAVO-functionaris. “Iedereen is hoopvol, misschien te optimistisch. Maar dit zal bepalen of er een behoorlijk resultaat voor de Oekraïners uit de bus komt voor het terugwinnen van grondgebied op het slagveld en het creëren van een veel grotere hefboomwerking om tot een soort onderhandelingsregeling te komen.”

Oekraïense functionarissen hebben gezegd dat hun doel is om door de ingegraven Russische verdediging heen te breken en het Russische leger op grote schaal in te laten storten. Amerikaanse functionarissen oordelen echter dat het onwaarschijnlijk is dat het offensief zal leiden tot een dramatische verschuiving in het voordeel van Oekraïne.

Het Oekraïense leger staat voor veel uitdagingen, een van de redenen waarom een patstelling de meest waarschijnlijke uitkomst blijft. De gevechten van de afgelopen winter in Bachmoet in Oost-Oekraïne hebben de munitievoorraden uitgeput en hebben bij sommige ervaren eenheden tot zware verliezen geleid.

En toch zeggen Amerikaanse militaire functionarissen dat het mogelijk is dat het Oekraïense leger opnieuw voor een verrassing zorgt. De soldaten zijn nu bewapend met Europese tanks en Amerikaanse pantserwagens en hebben nieuwe eenheden, die door Amerikanen en NAVO-strijdkrachten zijn getraind en uitgerust.

Een vernielde auto naast een loopgraaf langs de weg aan de rand van Dolyna, in de regio Donetsk. Beeld MAURICIO LIMA / NYT

“Ik ben optimistisch dat Oekraïne tussen dit jaar en volgend jaar de vaart erin zal houden”, zei de Britse minister van Defensie Ben Wallace vorige week tegen verslaggevers tijdens een bezoek aan Washington. “Ik denk ook dat we realistisch moeten zijn. Er komt geen enkel moment dat Rusland ineenstort.”

Oekraïne is afgeweken van de gebruikelijke geheimzinnigheid rond militaire plannen door openlijk te praten over de komende strijd, deels omdat de Oekraïense leiders het moreel moeten optrekken en het Westen onder druk moeten zetten voor wapens. Toch verwachten Amerikaanse functionarissen dat het Oekraïense leger gebruik zal maken van misleiding en schijnmanoeuvres om de Russen uit hun evenwicht te brengen.

Oekraïnes beste kans om een geslaagd tegenoffensief te voeren zal ook afhangen van de Amerikaanse, NAVO- en Oekraïense inlichtingendiensten. Als de Verenigde Staten en hun bondgenoten belangrijke zwakke plekken in de Russische verdediging kunnen ontdekken, kan Oekraïne die uitbuiten met de snelheid en bescherming van tanks en Bradley-gevechtsvoertuigen.

Toch is grote vooruitgang niet gegarandeerd, of zelfs maar waarschijnlijk. Het slagveld ligt vol Russische mijnen en de Oekraïense opmars zal afhangen van de vraag of de troepen van Kiev op een effectieve manier mijnruimingsapparatuur kunnen inzetten, waarvan het Westen veel heeft geleverd.

Communicatiemoeilijkheden

Oekraïne bouwde zijn nieuwe gevechtsbrigades op door nieuwe rekruten te koppelen aan een kleine kern van ervaren veteranen. Vanaf januari zijn de eenheden naar Amerikaanse oefenterreinen in Duitsland gegaan om te leren hoe ze hun nieuwe uitrusting moeten gebruiken. Ook hebben ze geleerd hoe ze ‘combined arms manoeuvres’ moeten uitvoeren: effectieve communicatie gebruiken om oprukkende troepen te coördineren met ondersteunende eenheden zoals tanks en artillerie.

De training in deze tactieken is goed verlopen, aldus verschillende Amerikaanse functionarissen, en een gemotiveerde Oekraïense troepenmacht heeft laten zien dat ze snel kan leren. Maar de toepassing van nieuwe tactieken is vaak gemakkelijker tijdens trainingsoefeningen dan op het slagveld, vooral nu de Russen zich zo hebben ingegraven.

Soldaten die in Oekraïne vechten hebben gezegd dat geavanceerde manoeuvre-oorlogsvoering tot nu toe vrijwel onmogelijk is gebleken. Ze hebben moeite om hun operaties te coördineren omdat ze sterke communicatie nodig hebben, wat moeilijk is omdat de radioapparatuur per eenheid verschilt en gevoelig is voor Russische verstoring. Een soldaat in Oekraïne die deelnam aan een recente mislukte aanval in Zuid-Oekraïne zegt dat het uiterst moeilijk blijft om iets boven het pelotonsniveau - een eenheid van ongeveer 30 soldaten - te coördineren.

Als de Oekraïners erin slagen deze nieuwe tactieken toe te passen, al is het maar in geringe mate, kunnen ze de numeriek superieure Russische troepen misschien overwinnen. “Als ze kunnen doorbreken, dan denk ik dat ze de dynamiek op het slagveld kunnen veranderen”, aldus admiraal Christopher W. Grady, de vice-voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, in een kort interview.

Munitietekorten

Er blijven grote vragen over de Oekraïense artillerie- en andere munitievoorraden. Kievs voorraden van luchtverdedigingsraketten en artilleriemunitie, die van cruciaal belang zijn om een offensief vol te kunnen houden en voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen, kunnen in gevaarlijke mate slinken als de troepen aan het huidige tempo munitie blijven verbruiken. Als het offensief voorbij is, is er weinig kans dat het Westen de opbouw die het voor de komende aanval van Oekraïne tot stand heeft gebracht, binnen afzienbare tijd kan herhalen. De westerse bondgenoten hebben namelijk niet genoeg voorraden om uit te putten en de binnenlandse productie zal het gat pas volgend jaar kunnen opvullen, zeggen deskundigen.

Het Oekraïense leger vuurt duizenden artilleriegranaten per dag af in een poging Bachmoet te behouden, een tempo dat volgens Amerikaanse en Europese functionarissen onhoudbaar is en het komende offensief in gevaar kan brengen. Het Pentagon heeft zelfs zijn bezorgdheid geuit bij functionarissen in Kiev en heeft hen gewaarschuwd dat Oekraïne munitie verspilt op een cruciaal moment.

Hoewel de Oekraïense strijdkrachten drones kunnen gebruiken om achter de Russische frontlinies toe te slaan, hebben zij geen raketten gekregen met een voldoende groot bereik om de logistieke knooppunten van Rusland te raken. Die tactiek bleek belangrijk afgelopen zomer bij de offensieven rond Charkiv en Cherson.

Nieuwe mobilisatierondes

De Russen hebben hun eigen uitdagingen. Sinds het begin van de invasie zijn er grote twijfels over de competentie van de Russische commandanten, alsook over de aanvoer van goed getrainde soldaten, artilleriegranaten en uitrusting. De Russen hebben veel van hun kruisraketten verbruikt, hebben alleen al in Bachmoet duizenden mensen verloren en hun munitievoorraden zijn veel sneller uitgeput dan dat ze die kunnen aanvullen met hun binnenlandse productie.

Een Oekraïense mortiereenheid nabij Bachmoet. Beeld DANIEL BEREHULAK / NYT

Maar Moskou werkt eraan om deze lacunes op te vullen. Russische troepen hebben hun vermogen om drones en artillerie te gebruiken aangescherpt om de Oekraïense troepen doeltreffender aan te vallen. Ze zijn onlangs begonnen met het gebruik van zweefbommen, die de zwaartekracht en eenvoudige geleiders gebruiken om hun doelen te bereiken zonder geluid te maken. Ze laten zo zien dat ze nog steeds in staat zijn om nieuwe wapens op het slagveld in te zetten. De inspanningen betekenen dat de periode waarin er kansen zijn om belangrijke winst te boeken tegen de uitgedunde Russische strijdkrachten wellicht beperkt is.

De Russische minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, heeft in besloten vergaderingen tegen andere functionarissen gezegd dat Rusland volgens hem het numerieke voordeel op het slagveld heeft omdat het meer vliegtuigen, tanks, artilleriestukken en soldaten heeft dan de Oekraïners. Dat zegt een hoge Europese functionaris die van de besprekingen op de hoogte is. In deze gesprekken kwam Sjojgoe over als uiterst zeker dat Rusland uiteindelijk zal zegevieren.

Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat president Poetin denkt dat de tijd aan zijn kant staat. Gezien Ruslands grotere reserves aan uitrusting en mankracht, zeggen de functionarissen dat Poetin gelooft dat hij uiteindelijk als overwinnaar uit de bus zal komen als de bereidheid van het Westen om Oekraïne te steunen afneemt.

Amerikaanse en Europese functionarissen zeggen dat Rusland nieuwe mobilisatierondes voorbereidt om de gelederen van zijn leger te versterken zonder dezelfde exodus van jonge mannen uit het land te veroorzaken als vorig jaar, toen een gedeeltelijke mobilisatie werd aangekondigd. Sommige van de gelekte Pentagon-documenten schetsen ook hoe Wagner, Ruslands grootste militaire aannemer, opnieuw begonnen is met het rekruteren van troepen uit Russische gevangenissen.

Amerikaanse functionarissen stellen dat Poetin een politieke prijs moet betalen voor elke mobilisatie, en zelfs als hij bereid is die kosten te dragen, zal het Rusland tijd kosten om die troepen te rekruteren, te trainen en naar het slagveld te sturen. Krachten die overhaast naar het front werden gestuurd, zoals de gevangenen van Wagner, werden eerder al snel kanonnenvoer.

Toch blijft het vermogen - en de bereidheid - van Rusland om verliezen op te vangen groot, zodat het meer dienstplichtigen kan mobiliseren. Maar sommige analisten betwijfelen of Moskou genoeg soldaten heeft om de loopgraven te vullen die het aan het front heeft aangelegd.

Een belangrijk aandachtspunt van de Verenigde Staten en het Westen was om te proberen Rusland ervan te weerhouden nieuwe wapenvoorraden te vinden. Amerikaanse en NAVO-functionarissen hebben de Russische binnenlandse productie belemmerd met sancties en exportcontroles, alsook diplomatieke druk uitgeoefend op landen om Russische verzoeken om wapens af te wijzen.

China lijkt, althans voorlopig, te zijn afgeschrikt van het leveren van munitie of andere dodelijke hulp aan Rusland. Amerikaanse functionarissen publiceerden informatie over de besprekingen tussen Peking en Moskou, en hebben sindsdien geen bewijs gezien dat China wapens stuurt. Evenzo hebben de Russische inspanningen om geleide raketten van Iran te verkrijgen tot dusver geen vruchten afgeworpen.

Een ander ogenschijnlijk succes was Egypte. Terwijl Amerikaanse functionarissen stilletjes druk uitoefenden op Caïro om artilleriegranaten aan Oekraïne te leveren, verzamelden Amerikaanse inlichtingendiensten informatie. The Washington Post berichtte er voor het eerst over: Egyptische functionarissen zouden mogelijk ook wapens aan Rusland leveren.

De verwoesting door Russische bombardementen in Izjoem, in Oost-Oekraïne. Beeld MAURICIO LIMA / NYT

Na diplomatieke druk van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië leken de Egyptenaren echter de kant van de Amerikanen te kiezen. Volgens een later inlichtingenrapport verwierp Egyptisch president Abdel-Fattah el-Sissi het idee dat Caïro aan Rusland zou leveren.

Amerikaanse functionarissen stellen dat een productiecontract is overeengekomen met Egyptische staatswapenmakers om artilleriegranaten te produceren voor de Verenigde Staten en Amerikaanse aannemers. Die zullen ze op hun beurt naar Oekraïne sturen.

Onderhandelingen

Sommige Europese landen, waaronder Frankrijk, dringen aan op onderhandelingen. Voorlopig houden Poetin en de Oekraïense president Zelensky voet bij stuk en lijken vredesbesprekingen niet in zicht.

Willen de Oekraïners echte onderhandelingen afdwingen, dan moeten zij ervoor zorgen dat “de overmoed en arrogantie van Vladimir Poetin worden doorbroken”, aldus CIA-directeur William Burns tijdens een toespraak aan de Rice University eerder deze maand. Oekraïne heeft gezegd dat het niet zal instemmen met vredesbesprekingen tot ze de Russen teruggedrongen hebben en meer grondgebied hebben heroverd.

De kans dat Poetin zich zal terugtrekken of zijn verliezen zal beperken in reactie op een succesvol Oekraïens tegenoffensief, aldus de hoge Europese functionaris, is “minder dan nul”. In plaats daarvan zal Poetin er waarschijnlijk voor kiezen meer soldaten op te roepen en naar het front te sturen.

Celeste A. Wallander, de Amerikaanse onderminister van defensie voor internationale veiligheidszaken, zegt dat er geen tekenen zijn dat Poetin klaar is voor een compromis. “Er is weinig bewijs en weinig reden om aan te nemen dat Poetin zijn strategische doel om Oekraïne politiek, zo niet militair te onderwerpen zal opgeven”, stelt ze. “Het is zijn doel, niet alleen het afgelopen jaar, maar al bijna tien jaar. Dus er is geen teken dat hij dat opgeeft.”