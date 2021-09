‘We moeten etniciteit registeren in medische dossiers’: professor Jan De Maeseneer na de crisis

Hoe kunnen we onze gezondheidszorg beter organiseren, zodat die bestand is tegen volgende pandemieën? Professor huisartsgeneeskunde Jan De Maeseneer (UGent) pleit voor het invoeren van een stresstest en het registeren van etniciteit in medische dossiers.

Als professor emeritus Jan De Maeseneer spreekt, dan wordt er doorgaans goed geluisterd. Hij heeft een lange staat van dienst, is lid van de Taskforce Vaccinatie, zetelt in allerhande wetenschappelijke raden en is ook voorzitter van een expertenpanel dat de Europese Commissie adviseert rond gezondheidsbeleid.

Eén vraag houdt hem dezer dagen het meest bezig: hoe kunnen we ons zo goed mogelijk voorbereiden op een volgende pandemie? Want dat die eraan komt, is volgens experts een zekerheid. In welke vorm dat zal zijn, is wel de grote onbekende. “We hebben met het expertenpanel voorgesteld aan de Europese Commissie om de gezondheidszorgsystemen in Europa te onderwerpen aan een stresstest”, stelt hij. “Een beetje naar analogie met de tests die er na de bankencrisis zijn gekomen. We hebben een methodologie ontwikkeld om de veerkracht van een gezondheidszorgsysteem te evalueren en de Commissie gaat dat nu implementeren.”

Hadden we al niet zo’n test? De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) controleerde toch al of de systemen ‘pandemiebestendig’ waren?

“Ja, maar dat gebeurde eigenlijk vrij oppervlakkig. In 2017 kwamen een paar experts enkele dagen in België rondkijken om na te gaan of we voldeden aan de International Health Regulations. Wat echter nodig is, is een systematische test waarbij je een aantal concrete zaken bekijkt. Waar zitten de maskers? Hoe snel zijn die beschikbaar? Hoe zit het met data? Hoe volledig zijn die? En hoe snel kan je operationaliseren, zoals bijvoorbeeld een vaccinatiecampagne opstarten. Hadden we zo’n grondige test al in 2019 gehad, dan hadden we kunnen zien dat ons land niet klaar was om een pandemie te bestrijden.”

Het verhaal van de vernietigde maskers kennen we. Maar waren ook onze data niet in orde?

“Neen, het was een ware calvarie om tot een geïntegreerd datasysteem te komen waarop we bijvoorbeeld onze vaccinatiecampagne konden enten. Dat is nu ad hoc gemaakt en had te kampen met een aantal kinderziekten, maar door de inspanningen van velen heeft het uiteindelijk goed gewerkt. Als je mensen gericht wilt uitnodigen, heb je gewoon goede kwaliteitsvolle data nodig. Maar medische gegevens zitten nu heel erg verspreid. Je hebt het globaal medisch dossier bij de huisarts. Maar ook de thuisverpleegkundige en de apotheker hebben een dossier. En dan zijn er nog de ziekenhuizen, die veel geïnvesteerd hebben in hun eigen dossiersystemen. Ook de ziekenfondsen hebben data over de zorg. In theorie ‘praten’ die systemen met elkaar, maar in de praktijk loopt dat niet altijd even vlot.

“Wat we nodig hebben, is – voor elke burger – één goed geïntegreerd dossier rond gezondheid en welzijn waar in realtime alle relevante informatie aanwezig is over een persoon. Zo kan elke betrokken hulpverlener meteen zien wat hij of zij moet weten. Ook de patiënt moet er toegang tot hebben en informatie kunnen toevoegen.”

Zo’n geïntegreerd dossier is al eerder geopperd. Tegenstanders schermden dan altijd met privacyproblemen, omdat heel wat mensen voor een patiënt toch wel gevoelige informatie kunnen inkijken.

“Eén geïntegreerd dossier is niet simpel, en uiteraard moet je de privacykwestie goed regelen. Maar zo’n platform is wel economisch zeer verantwoord. In Finland bijvoorbeeld hebben ze dat al. Deskundigen schatten de ontwikkelingskost van zo’n dossier op 150 miljoen euro. Dat valt goed mee als u weet dat we in ons land de voorbije vijf jaar enkele honderden miljoenen euro hebben uitgegeven aan de ontwikkeling van alle soorten dossiersystemen. We moeten nu de stap zetten naar integratie van gegevens. En we moeten ook meer gegevens hebben. Covid heeft aangetoond dat het bijvoorbeeld belangrijk is om etniciteit te registreren in het medisch dossier.”

Hoe bedoelt u?

“Het is vrij duidelijk dat covid vooral een ziekte was van the old, the poor and the coloured people, zoals bleek uit studies van de Britten, die wel etniciteit registeren in medische dossiers, en deze verschillen snel documenteerden. Ook in de Verenigde Staten heeft men gemerkt dat het voornamelijk de Afro-Amerikanen en de latino’s waren die het zwaarst getroffen werden. Natuurlijk spelen sociale factoren hier een rol, maar we kunnen er niet om heen dat etniciteit ook een belangrijke determinant is in onze gezondheidszorg. En belangrijke info moet je registreren, waardoor je er op een goeie manier mee kan omgaan. Ik pleit er daarom voor om etniciteit te registreren in medische dossiers.”

In ons land is het registreren van het ras van iemand een oud en vooral heel moeilijk debat, om niet te zeggen compleet onbespreekbaar.

“Daar ben ik me van bewust. Zeker aan Franstalige kant ligt dit bijzonder moeilijk. Ik heb het niet over etniciteit vermelden op de identiteitskaart. Maar in medische dossiers is dat wél relevant. Ik zie ook dat het thema, door corona, Europees toch meer en meer leeft. Wat ik hier voorstel, stond heel recent ook met zoveel woorden in een Europees rapport. Ik hoop dat er ook hier een debat over kan starten.”

Als we het dan toch hebben over lessen trekken uit de covidcrisis, moeten we dan ook naar ons staatsbestel kijken. Op dat vlak liep het in het begin van de crisis heel stroef, omdat niemand goed wist wie wat moest doen. Wat heeft u op dat vlak geleerd?

“Dat de zesde staatshervorming op het vlak van gezondheidszorg een draak mag worden genoemd en dat het uittekenen van de staatsstructuur louter op basis van het nastreven van politieke evenwichten geen goed idee is. We moeten de organisatie van de gezondheidszorg in de zevende staatshervorming voorbereiden met een aantal experts, die los van partijpolitiek kunnen bekijken wat er het best op welk niveau wordt gedaan.

“Mij lijkt het logisch dat je de globale aanpak van pandemieën centraal aanstuurt, vertrekkend van de gezondheidsdoelstellingen die je als land hebt geformuleerd. De grote lijnen van de strategie, de vitale zaken, de dataverzameling, dat moet centraal geregeld worden. Wat niet wil zeggen dat de uitvoering centraal moet worden vastgelegd. Alles wat men goed kan doen op lokaal niveau, moet daar gebeuren.

“Maar anderzijds moeten we ook zeggen dat de politiek voor haar meta-examen geslaagd is. Als je kijkt naar de goeie cijfers die we kunnen voorleggen in de vaccinatiecampagne, zeker in Vlaanderen, dan toont dat dat de politici die de afgelopen halve eeuw beleid hebben gevoerd er wel in geslaagd zijn om de mensen vertrouwen te doen hebben in het beleid. Waarmee ik zeker niet wil zeggen dat er alleen maar goeie beslissingen zijn genomen in die voorbije vijftig jaar. Maar de politiek is er wel in geslaagd om voldoende verbinding tot stand te brengen met de bevolking. Alleen als die verbinding er is, zal de bevolking volgen als je hen vraagt om iets te doen. Je ziet dat het daar op dat vlak nog fout zit in Brussel.

“Onze bevolking en onze gezondheidszorg hebben ook heel wat veerkracht getoond. Dat mag ook weleens even in de verf gezet worden. De inzet van het zorgpersoneel was hoog, waardoor we meteen ook geleerd hebben dat we daar goed zorg voor moeten dragen. Je kan dit niveau van inzet van hulpverleners niet zomaar als een evidentie beschouwen.”

Liepen er nog zaken goed volgens u?

“Ja. De samenwerking tussen ziekenhuizen en de eerstelijnszorg bijvoorbeeld is prima verlopen. Ziekenhuizen hebben, zeker in het begin, een echte tour de force gedaan met het bij creëren van bedden op intensieve zorg. Ook daar moeten we uit leren. Het lijkt me geen goed plan om nu massaal het aantal ic-bedden te gaan verhogen. We mogen niet aan overshooting doen, maar moeten een verstandig evenwicht vinden. Op basis van internationale gegevens lijkt 15 à 17 ic-bedden per 100.000 inwoners een goed idee.

“Bovendien hebben we vastgesteld dat de 60 eerstelijnszones in Vlaanderen met de realisatie van de vaccinatiecentra en de lokale contactopsporing een van de kroonjuwelen van onze zorg zijn geworden.

“Maar we hebben ook nog veel geleerd over de woon-zorgcentra bijvoorbeeld. Daar moeten we niet alleen inzetten op meer handen aan de bedden – daar wordt al aan gewerkt – maar we moeten de zorg voor bewoners ook naar een hoger niveau tillen. Het moeten geen ziekenhuizen worden, maar de coördinerende artsen (CRA) moeten meer bevoegdheden krijgen en bij het verplegend personeel hebben we meer mensen met een masteropleiding nodig. Bovendien zou het goed zijn deeltijds een apotheker in te zetten om de farmaceutische zorg te verbeteren.”

En dan is er nog farmasector. Die heeft goeie punten gescoord door snel met coronavaccins te komen. Maar onlangs besliste Pfizer om zijn prijzen te verhogen, wat tot veel kritiek leidde.

“Voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen moeten we naar een ander model, denk ik. Een voorbeeld: in 2012 was er al een voorstel om internationaal middelen samen te brengen om een coronavaccin te ontwikkelen. Omdat experts wisten dat daar vroeg of laat nood aan zou zijn. Vanuit de farmabedrijven was er echter bijzonder weinig interesse. Die wilden niet investeren in iets wat mogelijk nooit gebruikt zou worden.

“We moeten dus naar een systeem van collectieve aanbestedingen waarbij je internationaal geld bij elkaar brengt om oplossingen te zoeken voor prioritaire noden, bijvoorbeeld het realiseren van een nieuw antibioticum. Het onderzoek en de ontwikkeling van de geselecteerde projecten wordt volledig gefinancierd. Zodra het nieuw antibioticum goedgekeurd is, kan de productie en distributie van het middel op de gewone manier vergoed worden: prijs van de grondstoffen, van het productieproces en de gebruikelijke winst. Op die manier kunnen farmabedrijven werken zoals elk ander bedrijf en blijven geneesmiddelen betaalbaar.”

Staat de sector daarvoor open, denkt u?

“Ik hoor toch dat men stilaan ook in die richting denkt. Er is ook bij hen sprake van voortschrijdend inzicht.”