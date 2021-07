‘We moeten er niet aan denken dat het graf van onze zoon is weggespoeld’

De zware onweersbuien afgelopen weekend hebben alweer een ravage veroorzaakt in Wallonië. Vooral in Dinant en Namen steeg het water op sommige plaatsen razendsnel. De bewoners ruimen op en leggen met een bang hart zandzakken voor de deur, in de hoop erger te voorkomen. ‘Hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn.’

“We durven niet op de begraafplaats te gaan kijken,” zegt Bernard Jansen, “Onze zoon ligt er maar we hebben gehoord dat de hele boel verwoest is. Hij stierf op zijn 20ste, het ligt erg gevoelig. We moeten er niet aan denken dat zijn graf is weggespoeld.”

De oude begraafplaats van Bouvignes-sur-Meuse, deelgemeente van Dinant, ligt een paar honderd meter verder om de hoek van de straat. Zaterdagavond rond 18 uur liep de buurt rond het kerkhof pijlsnel onder water. “Het water golfde onze straat binnen”, zegt Jansen. “Ik keek naar mijn auto aan de overkant en dacht dat hij meegesleurd zou worden. Maar het water kwam in een slingerbeweging en raakte de overkant veel minder hard dan deze kant. Mijn auto heeft het gered, net als de rest van de wagens die aan de overkant geparkeerd stonden.”

Hij wijst op de kapotgeslagen weg voor zijn deur. De straatstenen zijn verdwenen; in de modderige brij zijn bewoners met schoppen, kruiwagens en trekkers bezig om de boel op te ruimen, bijgestaan door de gemeente die met tractoren, sproeiwagens en voertuigen die het water opzuigen door de straten trekken.

De onweersbuien die zaterdag over ons land trokken, veroorzaakten opnieuw grote schade in Wallonië, met name in Dinant en Namen. De ravage is weliswaar minder groot dan tijdens de overstromingen van half juli maar ook in de getroffen straten van Dinant en Bouvignes stapelen de bergen huisraad en andere aangespoelde rommel zich hoog op.

“In Dinant en deelgemeentes wonen zo’n 13.000 inwoners,” zegt eerste schepen Robert Closset (MR), bevoegd voor Openbare Werken. Hij heeft ook een depannagedienst en staat met een van zijn wagens in het centrum van Bouvignes. “Het water heeft een vierhonderdtal huizen beschadigd in Bouvignes,” vertelt hij terwijl hij de modder van zijn handen veegt. “Hoeveel woningen er in Dinant zijn beschadigd, is nog niet bekend, maar ook dat loopt naar schatting in de honderden. Ik heb sinds zaterdag al vijftig kapotte wagens weggesleept. Aangezien ik niet de enige takeldienst heb, schat ik dat het eveneens om honderden wagens gaat.”

Vooral kelders

Of het water al drinkbaar is, komt een bewoonster vragen. “Jawel,” zegt de schepen, “maar je moet de kraan eerst een tijdje laten lopen.” Ook de elektriciteit werkt weer. Al met al valt de schade mee, horen we van de bewoners. Het zijn vooral kelders die zijn ondergelopen. “Het water kwam van boven, van het waterbassin van Crèvecoeur,” zegt Closset. “Als het hard regent, wordt het overtollige water daarin opgevangen. Zaterdagavond is het bassin overgelopen, dat heeft de plotse wateroverlast veroorzaakt. Bij de begraafplaats heeft het water heel wat bomen en aarde mee naar beneden gesleurd. De kapel en verschillende graven zijn verwoest.”

Aan de ingang van de begraafplaats staan twee jongens te kijken. “Mijn tante ligt hier,” zegt een van hen. “Ik was bang dat haar graf beschadigd zou zijn, maar ze is de dans net ontsprongen.”

Iemand legde met zijn smartphone de ravage in de straten van Dinant vast. Beeld rv

De kapel is volledig ingestort, op de steile helling naast het laatste rustoord liggen de bomen kriskras door elkaar. De graven naast de kapel zijn verwoest, een twintigtal andere grafstenen ligt bedolven onder een dikke laag modder. We gaan terug naar Bernard Jansen om te vertellen dat het graf van zijn zoon niet beschadigd is. Als zijn vrouw naast hem in de deuropening verschijnt, krijgt ze tranen in de ogen. “Gelukkig. Het is het enige dat telt. Spullen en een auto zijn vervangbaar. Maar het graf van je kind...”

‘Ongelooflijke solidariteit’

Een paar kilometer verderop zijn ze volop zandzakken aan het leggen. Het water steeg aan de woningen tegenover het station van Dinant tot een meter hoog, zegt Nicolas Jalet. Hij is brandweerman in Brussel en komt zijn tante uit de nood helpen. De kelder van haar kledingwinkel is volledig ondergelopen, ook de winkel zelf stond deels onder water. “Maar over een paar dagen kan ze haar zaak weer openen,” denkt Jalet. “De hulp komt van overal, de solidariteit is ongelooflijk, ook uit Vlaanderen.”

Aan de verwoeste spoorwegovergang wordt hard gewerkt om de rails weer op orde te krijgen. Het puin dat werd meegesleurd door het water heeft hier heel wat schade veroorzaakt. Net voorbij het spoor is een groot stuk van het trottoir weggeslagen. We kijken recht op het riool en een aantal leidingen. Ook hier werden ze verrast door het water dat van boven kwam, zegt bewoonster Marie.

“Het begon te regenen en voor ik het wist, stond het water een meter hoog.” Ze wijst op de muur voor haar huis waar de natte streep nog zichtbaar is. Verschillende vrijwilligers lopen heen en weer met doorweekte meubels en andere spullen. Haar verzekeringsagent komt juist aangewandeld. De auto’s van haar man en dochter zijn meegespoeld en kwamen zo’n honderd meter verder tot stilstand toen ze op andere wagens botsten. Maar als ze geen omniumverzekering hebben, dan wordt de schade aan de wagen niet vergoed, zegt Marie.

“Het water kwam van het hoger gelegen gebied,” zegt brandweerman Jalet. “De grond is daar dusdanig verzadigd door de regenval van de afgelopen weken dat het nieuwe water niet meer geabsorbeerd kon worden. Als gevolg is het pijlsnel naar beneden gestroomd.” Hoe dat op korte termijn opgelost kan worden, weet de brandweerman ook niet. Hij kijkt naar de asgrauwe lucht. “Het enige dat we kunnen doen, is zandzakken leggen en hopen dat we er niet opnieuw van langs gaan krijgen. Dat de weergoden ons de komende weken alsjeblieft goed gezind zijn.”