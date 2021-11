‘We mikken op toekomstige leiders’: Vlaanderen lanceert beursprogramma voor topstudenten

Met overheidsgeld voortstuderen aan een buitenlandse topuniversiteit. Die kans krijgen masterstudenten vanaf volgend academiejaar dankzij een nieuw beursprogramma waar de Vlaamse regering aan werkt. Al zullen de studenten meer moeten doen dan louter blokken: ook moeten ze Vlaanderen in een goed daglicht plaatsen.

“Doordat de Amerikaanse ambassade in België gesloten was, wist ik niet of ik een visum zou krijgen.” Even zag het ernaar uit dat corona het buitenlands avontuur van Fahira Hasic (23) zou dwarsbomen. Uiteindelijk lukte het de master in de rechten toch een opleiding te beginnen aan de prestigieuze Columbia Law School in New York, die ze afgelopen zomer voltooide.

Om dat te kunnen doen, maakte Hasic gebruik van de Fulbright-beurs. Die geeft studenten over heel de wereld de mogelijkheid om te studeren aan een Amerikaanse universiteit. “Gelukkig, want zonder had ik het hoge inschrijvingsgeld en een jaar huur in Manhattan niet kunnen betalen”, zegt Hasic.

Dat is exact wat het nieuwe beursprogramma van de Vlaamse regering ook hoopt te kunnen doen. Studenten moeten zelf zien binnen te raken op de universiteit. De beurs dekt het inschrijvingsgeld, reiskosten en levensonderhoud.

Het is een prestigeproject van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) die 2 miljoen euro per jaar vrijmaakt voor het programma. Hij mikt op “uitzonderlijk talentvolle Vlaamse studenten”, aldus zijn kabinet. “Daarmee doelen we niet louter op de puur academische resultaten, we mikken op toekomstige leiders van Vlaanderen”, zegt woordvoerder Olivier Van Raemdonck.

Studenten zullen via een essay moeten kunnen bewijzen dat ze over voldoende “leidersschapspotentieel en maatschappelijke verantwoordelijkheid” beschikken. Hasic herkent dat. “Ook de Fulbright Commissie wil dat je meer bent dan goede punten: ze willen ook zien dat je een sterke persoonlijkheid hebt. Tijdens mijn interview peilde de jury bijvoorbeeld ook naar mijn ambassadeurskwaliteit.”

Net als de Fulbright Commissie - bekend om zijn grote alumninetwerk - verwacht Vlaanderen dat deze studenten “zich in netwerken in het buitenland nestelen om de troeven van Vlaanderen te promoten én kennis mee te brengen naar hier”, aldus Van Raemdonck. “Ik denk dat het een goed idee is”, zegt Hasic. “We zijn met niet zo heel veel in Vlaanderen. Als je dan de topstudenten naar zo’n universiteiten kan sturen om jouw regio te vertegenwoordigen, geef je een sterk signaal.”

Ze geeft een voorbeeld uit haar eigen vriendenkring. “Ik raakte bevriend met mensen over heel de wereld”, zegt ze. “Ik ben ervan overtuigd dat die studenten binnen vijftien jaar misschien minister worden in hun land. Daarnaast bevordert het de diversiteit. Het geeft studenten die er het geld niet voor hebben de mogelijkheid om naar zo’n topuniversiteit te trekken.”

Fahira Hasic: ‘We zijn met niet zo heel veel in Vlaanderen. Als je dan de topstudenten naar zulke universiteiten kan sturen om jouw regio te vertegenwoordigen, geef je een sterk signaal.’ Beeld ICIA VAZQUEZ RODRIGUEZ

Werkpunten

De Vlaamse universiteiten reageren gemengd op de nieuwe beurs. “We vinden het positief dat er meer geld vrijgemaakt wordt voor de uitwisseling van studenten”, zegt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).

Al stelt het hoger onderwijs zich wel vragen bij de praktische invulling van het programma. Dat blijkt uit een advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). Zo vraagt de Vlor zich af hoe dit programma zich zal verhouden tegenover reeds bestaande beurzen, heeft ze bedenkingen bij de selectieprocedure en hamert ze op het democratische karakter van de beurs. “Het is goed dat de regering zich tot topstudenten wil richten, maar dat mag niet betekenen dat het een programma voor de happy few wordt”, zegt Verlaeckt.

Maar bovenal wil de VLIR betrokken zijn bij de uitwerking van het programma. Dat gebeurde niet in het begin van het proces. “Had men dat wel gedaan, dan hadden we kunnen helpen een deel van de operationele weeffouten weg te werken”, zegt Verlaeckt.

“Nadat de krachtlijnen door de Vlaamse regering goedgekeurd waren, zijn er verschillende overlegmomenten geweest met universiteiten en hogescholen om hen te betrekken”, reageert Van Raemdonck. “Zij zullen in deze immers een partner zijn.”