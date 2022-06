‘We houden ons hart vast voor de wintermaanden’: Margot Cloet pleit voor tweede boosterprik in de zorg

Margot Cloet, topvrouw van de grootste Vlaamse zorgkoepel, wil dat er zo snel mogelijk nieuwe boosterprikken komen voor het zorgpersoneel. ‘Zodat de zorg kan blijven draaien. We moeten niet pas reageren als het te laat is.’

Waarom is die booster zo belangrijk?

Cloet: “Het is al een hele tijd geleden dat zorgverleners hun boosterprik hebben gekregen, van het begin van het jaar. We zien toch dat het aantal besmettingen opnieuw toeneemt. Er zijn ook weer meer ziekenhuisopnames. We willen er vooral voor zorgen dat het zorgpersoneel voldoende beschermd is, zodat ze niet ziek uitvallen. Op die manier kunnen we zo goed mogelijk de continuïteit van de zorg garanderen. De zomer zal sowieso een lastige periode worden. Er is nog steeds heel wat absenteïsme.”

Is dat nog altijd het gevolg van de zware coronagolven?

“We zien nog altijd een uitval van ongeveer 10 procent - zowat het dubbele van de normale situatie in deze periode van het jaar. Dat heeft te maken met coronabesmettingen, maar inderdaad ook met zorgpersoneel dat moe en uitgeblust is. Bij sommigen gaat het om korte afwezigheden, anderen hebben langer tijd nodig.”

Wanneer wilt u starten met die vaccinaties?

“Als we nu starten met die tweede booster, kunnen we zorgen dat iedereen die gevaccineerd wil worden tegen september een prik heeft gekregen. Er zijn sowieso mensen op vakantie in de zomer, dus je kunt niet iedereen meteen inenten. Maar het zou goed zijn als we in de zomermaanden echt een programma kunnen uitrollen.

“Ik denk dat we geen dag te verliezen hebben. Zoals bij de andere vaccinatiecampagnes kunnen we dat trouwens heel snel op poten zetten. Er zijn vaccins ter beschikking, en de ziekenhuizen en ouderenzorg hebben ervaring met de vaccinatiecampagne. Zodra iemand op de knop drukt, kunnen wij alles in gang zetten.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wilde vaccinatie verplichten in de zorg. Zover komt het voorlopig niet.

“Die wet ligt inderdaad nog altijd in het parlement, er is nog niets beslist. Ik denk ook dat dit niet het moment is om te gaan verplichten. We moeten vooral sensibiliseren. In de vorige golven hebben we erg hoge vaccinatiegraden gehaald, tot 90 procent, zonder verplichting. Laat ons dus eerst beginnen met het vaccin aan te bieden en kijken hoe ver we daarmee al raken.”

Bent u voorstander van een jaarlijks terugkerende prik voor mensen in de zorg?

“Als blijkt dat dat wetenschappelijk onderbouwd is en dat het effect blijft hebben zoals we tot nu toe gezien hebben, dan ben ik daar absoluut voorstander van. Maar dat zal afhangen van de werking van de vaccins.”

Is het nuttig om nu opnieuw boosters uit te rollen, met de vaccins die nog gebaseerd zijn op de oude varianten van het coronavirus? Kunnen we niet beter wachten op vaccins die beschermen tegen nieuwere varianten zoals omikron?

“We zien toch dat de werking tegen besmetting van die vaccins afneemt, dus ik weet niet of iedereen nog optimaal beschermd is. Laat ons inderdaad hopen dat de wetenschap snel met aangepaste vaccins komt, maar intussen hebben de huidige vaccins zeker nog hun nut. Het is belangrijk om zoveel mogelijk risico’s te vermijden, zodat de zorg kan blijven draaien. We moeten niet pas reageren als het te laat is.”

Hoe staat het met de druk op de ziekenhuizen?

“De ziektelast blijft en er zijn nog altijd mensen die op intensieve zorg terechtkomen. Op dit moment liggen er 1.340 patiënten in de ziekenhuizen, van wie 88 op intensieve zorg. Voor de duidelijkheid: daar zijn mensen bij die binnenkomen met covid, maar ook mensen die voor een andere behandeling binnenkomen en bij wie corona wordt vastgesteld.

“Ik denk dat we hier minstens nog één of twee jaar mee bezig zijn in de ziekenhuizen. We houden ons hart wel een beetje vast voor de wintermaanden.”