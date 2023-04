‘We hebben water, toiletten, warmte en security’: 75 daklozen wonen op de luchthaven van Zaventem, verkleed als reiziger

Donderdag, iets voor acht ‘s avonds. Aan de incheckbalies op Zaventem staan nog enkele tientallen reizigers, maar het overheersende geluid van rollende trolleys is gaan liggen, een gezellige drukte blijft over. Een veiligheidsagente schuifelt voorbij. “Waar de daklozen zitten? Awel, aan de Delhaize op ’t tweede”, zucht ze.

Het heeft iets weg van ‘The Terminal’, de film waarin Tom Hanks vastzit op een New Yorks vliegveld, maar mensen die maanden of jaren in de luchthaven wonen, bestaan echt. Op Brussels Airport zijn dat er momenteel ongeveer 75. De luchthaven bevestigt dat dat aantal hoger ligt dan de voorbije jaren.

We raken aan de praat met een man uit Leuven, hij is eind de dertig. “Ik ben danser en ga hier dadelijk een optreden geven”, vertelt hij nog best enthousiast. De man draagt een bruine jas, legerbroek en sneakers. Zijn karretje ligt propvol met koffers en plastic zakken. “Ja... ik heb problemen gehad met mijn appartement in Heverlee en wacht nu al enkele maanden op een sociale woning van het OCMW. Sindsdien slaap ik hier. Zie je die man daar aan de bankautomaat? Die slaapt naast mij. Je zou ’t niet zeggen, hé, maar hij is ook dakloos.” De man, een veertiger, is fris geschoren, draagt een strakke kostuumbroek en deftige wintertrui. Ook hij heeft een kar met valiezen. Je denkt automatisch dat het een passagier is. De man knikt een keer. “En die vrouw daar ook!” Het is meteen duidelijk hoe de daklozen zo weinig mogelijk opvallen, door zich voor te doen als wachtende reizigers.

Water, wc’s en warmte

“De politie had ons eerder al een brief gegeven dat we tegen eind maart weg moesten zijn, maar veel daklozen hebben geen andere verblijfplaats gevonden”, vertelt de dertiger uit Leuven ons nog. “De deadline is verlengd naar mei, maar ze willen ons absoluut weg.” Hij wordt wat ongeduldig: hij wil naar de aankomsthal om te dansen en zo wat geld te verdienen. “Vakantiegangers zijn echt lief”, zegt hij, terwijl hij wijst naar zijn Samsonite-koffertje. “Gekregen van een passagier, net als dit horloge.”

Ook Margaret (44), een alleenstaande vrouw met Poolse roots, wil haar verhaal kwijt. Ze zit sierlijk met haar benen gekruist op een zeteltje, net als een andere dakloze man met een vliegtuigkussentje in de nek. Margaret is verzorgd gekleed. Ze draagt een blauw linnen pulletje met een grijs petje, groene legging en sneakers van Nike. Haar nagels zijn rood gelakt. “Ik loop rond met kleren en make-up die reizigers zijn verloren. Daarom ben ik vaak onherkenbaar”, vertelt ze. “Reizigers gooien ook vaak shampoo of douchegel in de vuilbak omdat hun koffer te veel weegt. Daarmee kan ik me ’s avonds wassen.”

Margaret wilt niet op de foto, maar wandelt met dit karretje dagelijks in de luchthaven rond. Beeld ID/ Jef Van den Bossche

“Ik werkte 16 jaar als econoom in Polen, maar wilde mijn eigen bedrijf starten”, gaat ze verder in het Engels. “Daarvoor verhuisde ik naar Nederland, maar mijn bedrijf ging failliet. Ik heb gefaald en nu heb ik grote financiële problemen. Mijn familie in Polen vindt dat ik het zelf maar moet oplossen. Ik dacht dat het in België gemakkelijker zou zijn om hulp of werk te vinden, maar...” De vrouw wordt emotioneel. “Ik weet niet goed bij welke hulpverlening ik terechtkan. Ik heb een nacht in het centrum van Brussel geslapen, waar mijn gsm gestolen werd en nu ben ik dus ook onbereikbaar. Zo zit ik hier al een half jaar. Maar als je dakloos bent, is er geen betere plek dan de luchthaven. We hebben water, toiletten en warmte. En er is security, als vrouw vind ik dat belangrijk. Niemand valt me lastig.”

Volgens Margaret zijn er daklozen die hier al jaren ‘wonen’, eentje al zes jaar. “’s Morgens lees ik wat in achtergelaten kranten, probeer ik wat Engels te leren en mensen aan te spreken voor hulp. Of ik ga naar het hostel in de buurt om even op een computer te kunnen. Maar het is hard. Eenzaam.”

Tientallen klachten

De handelaars zijn de vele daklozen beu, omdat enkelen het te vaak te bont maken. Het Delhaize-filiaal op de luchthaven diende al tientallen klachten in bij de politie. “Ik heb zelfs een USB-stick met camerabeelden afgegeven, maar er gebeurt gewoon niks”, zucht verantwoordelijke Kane (44). “Ik werk hier nu acht jaar en het is nog nooit zo erg geweest. Elke dag wordt er bier gestolen of ruziegemaakt. Ze zorgen voor te veel lawaai, vallen klanten lastig en schelden hen zomaar uit. Eén van de daklozen, Constantin - ja, de uitbater kent hen al bij naam - plaste onlangs dronken tussen de winkelrekken. Gisteren stichtten ze nog brand in de vuilbakken. Het is on-ge-lo-fe-lijk. De daklozen uit Oost-Europa zijn echt gevaarlijk, ik heb al twee keer moeten vechten in de winkel. De veiligheidsagenten doen hun best, dat weet ik, maar er moet dringend iets veranderen”, besluit hij.

Kane (44) is verantwoordelijke in de Delhaize op Brussels Airport Beeld ID/ Jef Van den Bossche

’s Nachts dicht

Brussels Airport erkent de problematiek en laat weten dat er beslist werd om veiligheidsagenten meer shiften te geven om overlast te voorkomen. De luchthaven sluit vanaf dinsdag ook voor het eerst tussen middernacht en drie uur. “Normaal is ze inderdaad 24/7 open, het gaat om een tijdelijke sluiting van enkele weken”, zegt woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli. “Enerzijds omdat dit geen opvangplaats is voor daklozen - dat is een probleem waar de overheid moet aan werken. Anderzijds zullen we in die periode een grote kuis doen om ons voor te bereiden op de zomerperiode, dat gaat niet als er mensen in de luchthaven zijn.” De daklozen hebben info gekregen over de sluiting en andere opvanglocaties door aalmoezeniers van de luchthaven en hulpverleners van het CAW die meermaals per week langskomen.