‘We hebben van u gehouden, mevrouw’: Britse pers rouwt om Elizabeth II

The Sun: ‘We hebben van u gehouden, mevrouw’

The Sun plaatst twee foto’s van Elizabeth naast elkaar: één van de jonge vorstin bij haar kroning, en een recent beeld van de 96-jarige Queen. “We hebben van u gehouden, mevrouw”, kopt de krant.

. Beeld The Sun

The Times: ‘Een leven in dienst’

Verschillende kranten, waaronder The Guardian en The Times, publiceren een portret dat in 1953 werd gemaakt bij de kroning van Elizabeth. ‘Een leven in dienst’, schrijft The Times bij de afbeelding. Bovenal, zegt de krant, “was zij de vrouw die de monarchie in dit land heeft gered”.

De voorpagina van The Times. Beeld RV

The Guardian: ‘Verweven met de stof van ons leven’

The Guardian wijdt negentien pagina’s aan het leven van de Queen (1926-2022). De krant beschrijft de koningin als “zo volledig verweven met de stof van ons leven” in een regeerperiode die enkele van de grootste veranderingen van alle tijden omvatte.

The Guardian Beeld RV

The Mirror: ‘Bedankt’

The Mirror schrijft op de voorpagina bij een recente afbeelding van Elizabeth ‘bedankt’. De natie moet “het verlies van de 96-jarige monarch beginnen te verwerken”, klinkt het nog. The Mirror bericht ook dat de kinderen van prins Harry en Meghan Markle nu recht hebben op HRH (His/Her Royal Highness)-titels, en verwijst daarbij naar regels die in 1917 door koning George V zijn opgesteld.

The Mirror Beeld RV

Daily Express: ‘Onze geliefde koninging is dood’

The Daily Express meldt, in hoofdletters, dat ‘onze geliefde koningin dood is’, bij een zwart-witafbeelding van de monarch. De krant beschrijft hoe Britten de straten overspoelden “verenigd in rouw”, en hoe “huilende menigten” het volkslied zongen voor Buckingham Palace.

The Daily Express Beeld RV

The Daily Telegraph: ‘Verdriet is de prijs die we betalen voor liefde’

The Daily Telegraph schrijft bij diezelfde foto: ‘Verdriet is de prijs die we betalen voor liefde.’ Binnenin wordt de koningin beschreven als een “kalme verschijning” die “standvastig” en “bescheiden” was. Er wordt vooruitgeblikt naar de regeerperiode van koning Charles en opgemerkt dat de nieuwe monarch “heeft gezworen zich niet met de politiek te bemoeien, maar waarschijnlijk niet zal ophouden te vechten voor de zaken die hij decennialang heeft bepleit”.

The Daily Telegraph Beeld RV

The Daily Mail: ‘Onze harten zijn gebroken’

The Daily Mail schrijft op de voorpagina van een ‘speciale historische editie’, met een jonge Elizabeth op de cover, dat ‘onze harten zijn gebroken’. Daarin staat dat, in tegenstelling tot sommige van haar voorgangers, de regeerperiode van de koningin niet als een “tijdperk” kan worden gecategoriseerd, omdat haar tijd op de troon “gewoon te veel omspande”.