‘We hebben onze winkels gesloten, want in Brussel zouden we het vandaag niet uithouden’: op zoek naar verkoeling aan de kust

Als de temperatuur met de tropische grens van 40 graden flirt, dan vluchten de stedelingen uit hun stadswoestijn. Ook De Morgen trok met de trein naar Oostende. ‘Als het geen 30 graden wordt, is het niet de moeite om te gaan.’

“Oh, il y a du monde”, zegt Aurore (18), terwijl ze vanuit de trein naar buiten kijkt. Op het perron van Brussel-Zuid staan de strandgangers klaar. Ook in de trein verraden de strandmatjes, de petjes - en de man in zijn marcelleke die zijn harige schouders insmeert - wat de bestemming is van de passagiers. Buienradar meldt dat het in het binnenland maximaal 40 graden wordt, maar in Oostende wordt een maximum van ‘slechts’ 38 voorspeld.

De Bijbelse exodus naar de kust is daarmee ingezet. Aurore en haar vriendin Elisabeth komen niet uit de hoofdstad, maar uit Verviers. Hun treinrit naar het beloofde land zal tweeënhalf uur in beslag nemen. “Als het geen 30 graden wordt, is het voor ons dus niet de moeite om naar de kust te gaan”, lacht haar vriendin Elisabeth (17).

Fristi

In het station van Oostende valt de voorspelde hitte ineens op ons. Het contrast met de airco van het treintoestel is groot. Er is geen andere optie dan de mensenzee te volgen, die richting de echte zee stroomt, zodat het zeebriesje verkoeling kan brengen. Toeristen uit heinde en verre hebben blijkbaar hetzelfde idee. De 53-jarige Mohamed Belabed is met zijn vrouw speciaal uit Valenciennes gekomen om zijn lichaam aan de zon te laven.

Alvin Slongo en dochter. Beeld ID/ Pieter Clicteur

Alvin Slongo (35), uit Moeskroen, geniet onder een roze Fristi-parasol. Niet zozeer de drank, maar wel de roze kleur is de favoriet van zijn twee kleine dochtertjes. Een van de meisjes zit met haar mama in de zee, terwijl we met papa spreken. “We zijn hier maar voor een dagje”, zegt Slongo. “In België hebben we niet veel zon, dus moeten we ervan profiteren.”

Het gezin is met de wagen naar de kust gekomen en dat is vrij vlot gegaan. Ook ons viel het op dat het er vrij gemoedelijk aan toeging op de trein. Zelfs op het strand zien we niet meteen een overrompeling. Maar redder Pieter-Jan Wellecan spreekt dat tegen. “Het is een van de drukste dagen van mijn carrière”, zegt de 23-jarige, terwijl zijn radio constant van zich laat horen.

Ook hij spreekt over een record. Niet zozeer wat de hitte betreft, maar wel het aantal kindjes die al verloren zijn gelopen. “Het record staat op 56", zegt Wellecan. “We zitten nu al aan kind nummer 20 en het is nog geen twee uur ’s middags. Ik denk dat we naar een nieuw record op weg zijn.”

Hoewel armbandjes met contactgegevens van ouders wel degelijk hun nut bewijzen, is de reddingsdienst dus zwaar bevraagd door de kleine badgasten. Wat de meeste bezoekers niet weten, is dat er achter het verfrissend briesje ook gevaren schuilgaan. “De wind is momenteel aflandig”, legt Wellecan uit, “dus mensen die op een luchtmatras in het water liggen, worden almaar verder de zee in geblazen.”

De wind neemt ook ballen mee die spelende kinderen in de lucht trappen. Als ze er dan achter willen zwemmen, kunnen ze in de problemen komen. “Zie je die bal daar?”, vraagt Wellecan, wijzend naar een blauw-geel exemplaar dat naar de einder drijft. “Die is dus weg."

Ahmed Kashaf en zijn vrienden springen en dansen op Pakistaanse beats. Beeld ID/ Pieter Clicteur

Onder de strandgangers is er van zorgen voorlopig nog weinig te merken. Het is bijna twee uur en 34 graden. Voor Ahmed Kashaf en zijn vrienden is de hitte een goede gelegenheid om Pakistaanse beats over het strand te laten knallen. Tussen alle puffende mensen staan zij te springen en te dansen. De vrienden hebben winkels met faux bijoux en gsm-accesoires in Brussel. “Die hebben we vandaag gesloten”, zegt Ahmed. “Hier is het weer heel goed, maar in Brussel zouden we het ook niet uithouden.”

Oostendse locals weten dat toeristen vooral de delen van het strand bezetten die het dichtst bij het station liggen. Dat is vandaag niet anders. Op de dijk aan het Kursaal zagen we nog veel vrije plekken zand, maar die werden steeds zeldzamer naarmate we dichter naar het station en meer naar de zee wandelden.

Bij laag water is er ruimte genoeg. Maar bij hoog water, rond zes uur, heeft de oprukkende zee heel wat strand ingenomen. “Dan ontstaan de conflicten”, zegt Els Derycke, die een oranje hesje van NorthSealTeam draagt. Mensen moeten dan een nieuw plaatsje zoeken voor hun badhanddoek en door de vermoeidheid en de hitte vragen ze dat volgens haar niet altijd zo vriendelijk.

Pampers

Derycke en andere vrijwilligers helpen de zeehondjes die ook graag een stukje strand willen om op uit te rusten. Aan een golfbreker naast de vaargeul is er voor hen een perimeter met afspanningsdraad gereserveerd. Terwijl het zeehondje genaamd Cobra in de verte zijn kop boven water steekt, verjaagt Derycke met haar fluitje twee dames die zich op het domein wagen.

Omdat de vrijwilligers zo dikwijls bij het strand zijn, zien ze ook al het vuil dat mensen achterlaten. Er zitten blikjes tussen, maar soms ook pampers, je kan het volgens Derycke zo gek niet bedenken of de vrijwilligers hebben het tussen de zandkorrels aangetroffen.

Johan Bultiauw heeft een boodschap: ‘Als het klimaat een bank was, dan was het al gered'. Beeld ID/ Pieter Clicteur

Volgens Johan Bultiauw heeft het strand dan ook wat activisme nodig. Gewapend met een vlag en heel wat flesjes water loopt hij rond om zijn boodschap te verspreiden. ‘Als het klimaat een bank was, dan was het al gered', staat op zijn zelfgemaakte T-shirt. “Als ze mij passeren, hoor ik veel mensen het luidop lezen”, zegt hij. “Ik hoop dat ze er eens bij stilstaan, want het loopt hier vol klimaatvluchtelingen.”