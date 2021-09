‘We hebben garanties gekregen’: Gentse schepen legt uit waarom omstreden aannemer sociale woningen mag renoveren

Waarover gaat het precies?

“We willen met het huidige bestuur een prioriteit maken van een kwalitatieve huurmarkt, omdat de noden daar erg hoog zijn. In een vorige legislatuur kocht SOGent, het stadsontwikkelingsbedrijf, dertien krotwoningen op in de binnenstad, de Brugse Poort, de Muide en Gentbrugge. Sommige van de woningen staan al meer dan tien jaar leeg.”

“Oorspronkelijk was het de bedoeling om die te verkopen aan private eigenaars, die ze dan renoveren of afbreken en heropbouwen. Maar we hebben dus beslist om zeven van de dertien huisjes in eigen handen te houden. We geven ze aan een vastgoedontwikkelaar die ze op eigen kosten zal renoveren. In ruil krijgt die de huizen voor 39 jaar in erfpacht.”

De stad gaat hiervoor in zee met Citynest, een bedrijf dat een kwalijke reputatie heeft in Gent. Net omdat het al vaker oude huizen weinig kwalitatief opknapte, waardoor er heel wat klachten komen van nieuwe eigenaars. Is dat bij sociale huurwoningen dan geen punt?

“We zijn bij dit bedrijf uitgekomen via een overheidsopdracht. Dat is hoe overheden moeten werken. We kunnen niet zomaar zeggen: u bent een sympathiek bedrijf dus u krijgt het project. En het omgekeerde kan evenmin. Een bedrijf met een slecht imago bijvoorbeeld kunnen we niet zomaar weigeren. Het is niet aan een overheid om een bedrijf te beoordelen. En dat is maar goed ook. Er werd zoals het hoort een opdracht uitgeschreven door SOGent, en er is objectief geoordeeld op basis van de dossiers die ingediend werden.”

Uw collega-schepen en partijgenoot Filip Watteeuw had het nochtans ooit over ‘fikfakrenovatie’ toen hij de problemen zag bij een aantal van de door dit bedrijf opgeknapte huisjes. Hij vond hun manier van werken ‘zijn partij onwaardig’.

“Dat weet ik. Maar we kunnen geen inschrijvingen weigeren. Er hebben zich bij deze opdracht drie bedrijven kandidaat gesteld en Citynest kwam daar, volledig objectief, als beste uit naar boven.”

Heeft u garanties dat ze niet alleen op papier een goed dossier hebben maar ook in de praktijk kwaliteit zullen leveren?

“Er zijn twee vormen van garantie ingebouwd. De erfpachtregeling geldt voor 39 jaar, de huizen moeten 36 jaar verhuurd worden. Het bedrijf krijgt dus drie jaar de tijd om ze op te knappen. Maar het is SOGent dat bepaalt wat er moet gebeuren op vlak van renovatie en alles zal ook grondig gecontroleerd worden. De huizen worden vervolgens verhuurd via het Sociaal Verhuurkantoor, dat de panden gedurende 36 jaar zal controleren op het feit of ze conform de Vlaamse Wooncode zijn en dat ook blijven.”

“We maken hier echt een punt van: de woningen moeten niet alleen betaalbaar zijn, ze moeten ook goed zijn. Die zeven woningen waar het hier over gaat, zijn ook maar een klein elementje in een breder beleid. Zo hebben we op de gemeenteraad van begin deze week ook beslist om nog eens 27 miljoen euro te investeren in betaalbare huurwoningen. Het is ons dus zeker menens.”