‘We hebben de neiging om te overinvesteren in hopeloze situaties en vriendschappen’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. Verslavingsexpert: ‘Het aantal doden door overmatig gebruik van paracetamol is vele malen groter dan dat door xtc’

Coke die van terrastafels gesnoven wordt, dronken bestuurders die vluchtmisdrijven ­plegen of een suikertaks in de strijd tegen obesitas: verslavingen zijn hot nieuws. Professor Geert Dom vertelt wat een verslaving is, hoe je die krijgt en of je er ook van kunt afraken.

Lees het volledige interview.

‘Het beeld dat drugs zeer schadelijk en levensgevaarlijk zijn, is mee gecreëerd door de alcoholsector, om de aandacht van zichzelf af te wenden’, zegt Geert Dom. Beeld Rebecca Fertinel

2. Bibberend de winter in: bedrijven, overheden en particulieren hebben weinig buffers tegen energiecrisis

Over welke buffers beschikken de Belgen om de crisiswinter te doorstaan? Wat is de situatie van bedrijven, overheden, gezinnen, en de energiesector? En wat doen we best om het bloeden te stelpen?

“Geef vooral steun aan wie het écht nodig heeft.”

Beeld AP

3. Psychotherapeute Charlotte Fox Weber: ‘We hebben de neiging om te overinvesteren in hopeloze situaties en vriendschappen’

Charlotte Fox Weber, psychotherapeute en oprichtster van de Londense vestiging van The School of Life, neemt in Wat wij willen onze diepste menselijke verlangens onder de loep, van liefde en vrijheid tot macht en controle.

Lees het volledige interview.

Charlotte Fox Weber: ‘De hoop opgeven kan ­ontzettend bevrijdend zijn. We hebben de neiging om te overinvesteren in hopeloze situaties en vriendschappen.’ Beeld Joel Hoylaerts / Photonews

4. Gert Verhulst na de controverse: ‘We hebben een inschattingsfout gemaakt’

De tafel van vier, de nieuwe talkshow van Gert Verhulst, is al een week in het nieuws. Met dank aan een uit de hand gelopen discussie over woke, met alle gecancelde scheldwoorden die daarbij horen. De presentator maakt na een bewogen week de balans op. “Ik weet dat mensen het niet zullen geloven, maar ik wil met dit programma vooral verbinden.” Lees het volledige interview.

'We hebben goede gesprekken gevoerd maar zijn ook af en toe de mist in gegaan. Dat is onvermijdelijk bij een programma dat volledig live gaat.' Beeld Tim Dirven

5. Beste Els van Doesburg, u hebt het politieke bashen naar een nieuw niveau getild

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer in Uitkijkpost een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Dit keer was dat aan Antwerps schepen en columniste voor De Morgen Els Van Doesburg (N-VA). Lees of beluister de volledige brief.

Els Van Doesburg. Beeld Mellon

6. Cath en Julie Luyten: ‘Terwijl ze de straat overstak, werd ze gegrepen door een auto die 90 reed. Het was echt kantje boord’

De oudste is 45 en werd als tv-presentatrice en reportagemaker bekend door programma’s als Vlaanderen Vakantieland en Buurman, wat doet u nu?. De jongste is 41, geeft les in de lagere school De Kleine Wereld in Antwerpen en heeft een zoon en een dochter. Cath en Julie Luyten, zussen.

Cath Luyten (l.) over zus Julie (r.): 'Julie was mijn ­vertrouwenspersoon toen ik relationeel in een roller­coaster terechtkwam.' Beeld Tine Schoemaker

7. ‘Ik voel mij nog zot genoeg’: Tania Van der Sanden (60) barst van de goesting om nog een tijdje door te gaan

Theaterliefhebbers hebben dezer dagen niet veel om over te juichen, maar één troost hebben ze: Tania Van der Sanden leeft nog. Sterker nog: ze wordt deze week 60 jaar en barst van de goesting om nog een tijdje door te gaan. “Ik voel mij nog zot genoeg, ook al heb ik na drie dagen repeteren een rib gekneusd en een spier verrekt.” Lees het volledige interview.

Tania Van der Sanden: ‘Voor een première sta ik letterlijk te trillen op mijn benen. Het huilen staat mij nader dan het lachen en ik denk bij mezelf: mijn god, waarom heb ik dit beroep gekozen?’ Beeld Carmen de vos

8. ‘De stijl zal heel anders zijn’: Charles III is klaar om de troon te bestijgen

Ooit stond hij bekend als onhandige, zelfingenomen jongeman, maar de Charles die op 73-jarige leeftijd de Queen opvolgt is zelfverzekerd, klaar om het eindelijk op zijn manier te doen. Ook al zijn er meer dan genoeg uitdagingen. “De stijl zal heel anders zijn.”

Charles, toen nog als kroonprins, op een tuinfeest in Buckingham Palace, 2019. Beeld AP

Gert Verhulst raakte er =mee in de knoop: wokeness. Het is een cultuurstrijd die elke week een nieuwe veldslag kent, met ook Winnetou als een van de laatste ‘slachtoffers’. Een gezond debat, of loopt het uit de hand? Joël De Ceulaer overschouwt de kwestie.