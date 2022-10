‘We hebben allebei wel wat bindingsangst moeten overwinnen toen we in deze relatie stapten’

De oudste is 50, schrijver van romans, en was jarenlang geluidstechnicus. De jongste is 40, schrijft en schildert, en bracht net het boek Voelen zonder filter uit. Seppe van Groeningen en Fleur van Groningen, levenspartners.

FLEUR

“Wist je dat wij eigenlijk verre familie zijn? Een oude klerk maakte een honderdtal jaar geleden domweg een slordigheidsfout bij het inschrijven van een nieuwe baby. Van Groningen werd zo Van Groeningen. Daar ontstond dus een tweede familielijn, die bij ons weer samenkomt.

“Seppe en ik leerden elkaar destijds kennen via Facebook, waar hij me op een dag uit het niets een vriendschapsverzoek stuurde. Op zijn profielfoto waren enkel zijn ogen te zien, dus ik dacht: dat moet het lelijke broertje van Felix (Van Groeningen, filmregisseur, red.) zijn. (hilariteit) Wat later stuurde hij me een bericht: hij had net een boek geschreven en vroeg of hij dat eens in de bus mocht komen steken. In Aards paradijs schrijft Seppe over zijn leven in een commune, en zelf heb ik zeven jaar van mijn jeugd in een sekte doorgebracht. Daar voelde ik dus meteen een raakvlak. Maar van de pagina’s spatte ook een grote gevoeligheid, en een vorm van humor die ik interessant vond. Ik dacht meteen: deze man wil ik eens in het echt ontmoeten.

“We zijn uiteindelijk een koffie gaan drinken. Ik weet nog dat ik Seppe in de verte zag aankomen, zigzaggend tussen auto’s door, en op slag verliefd was. Dat buikgevoel werd ook alleen maar bevestigd tijdens dat eerste afspraakje: het was de eerste keer dat ik bij een man zo’n ultieme veiligheid ervoer, alsof ik na lange tijd eindelijk thuiskwam. Seppe en ik hebben allebei een moeilijk levens- en liefdesparcours afgelegd, zijn allebei erg gevoelige mensen, maar konden ook geweldig lachen met elkaar. De eerste avond heb ik meteen open kaart gespeeld en gezegd dat ik hoogsensitief ben én een kinderwens had. Toen ik thuiskwam zei ik tegen mijn moeder: ‘Ik denk dat ik een lief heb, ik moet het hem alleen nog vertellen.’ (lacht)

“Eigenlijk was dat niet het plan, want toen ik Seppe ontmoette was mijn vorige relatie net op de klippen gelopen. Ook Seppe kwam net uit een stukgelopen relatie: we hebben dus allebei wel wat bindingsangst moeten overwinnen toen we in deze relatie stapten. Dat we ondertussen toch bijna acht jaar samen zijn, valt volgens mij grotendeels aan wederzijds respect toe te schrijven. Lange tijd viel ik op gevaarlijkere mannen: die waren moeilijk te peilen en dat bracht mysterie met zich mee, maar ook een heleboel problemen. Er werd bijvoorbeeld systematisch over mijn grenzen heengegaan. Pas toen ik Seppe leerde kennen, ontdekte ik hoe sexy het is als iemand respectvol, geduldig en lief is. Daar is helemaal niks mellow aan, het is simpelweg de essentie van een gezonde relatie.

“Door mijn hoogsensitiviteit bouw ik veel routines in mijn leven in, die nodig zijn om ervoor te zorgen dat ik niet overprikkeld raak. Maar die routines kunnen me na een tijd ook verstikken. Daarin zijn Seppe en ik tegenpolen: ik ben heel honkvast, terwijl hij eigenlijk een beetje een nomade is. Ik geloof dat wij elkaar daar goed in aanvullen: ik kan Seppe kalmeren wanneer hij de neiging heeft meer prikkels op te zoeken dan goed voor hem zijn, en hij sleurt me af en toe de wereld in. Ik denk dat Seppe zijn eigen gevoeligheid wat meer onder ogen is gekomen door met de mijne rekening te houden. De gevoeligheid die ons kenmerkt, is een enorme sterkte in onze relatie. Doordat we de onszelf en de ander zo goed aanvoelen, op het telepathische af, kunnen we nóg dichter bij elkaar komen.

“We hebben ondertussen ook een zoontje van vier, Rex. Samen een kind krijgen, dat vond ik ongelooflijk bijzonder. Ik groeide zelf op in een nieuw samengesteld gezin: mijn echte vader was vrij afwezig. En ook al had ik met mijn stiefvader wel een liefdevolle band, het is toch nog net iets anders dan wanneer je iemands eigen kind bent. Ik vond het dus heel ontroerend toen ik zelf een kind kreeg, en zag wat voor een ongelooflijk liefdevolle vader Seppe is. Hij is niet bang om zijn affectie te tonen, ook fysiek. Er wordt bij ons dus veel geknuffeld, ja.”

Fleur van Groningen: ‘De gevoeligheid die ons allebei kenmerkt, is een enorme sterkte in onze relatie’ Beeld Wouter Van Vooren

SEPPE

“Een bekentenis: ik had mijn boek destijds eigenlijk vooral naar Fleur opgestuurd in de hoop dat ze er iets over zou posten op sociale media. (lacht) Fleur was toen een geliefd cartooniste, en de uitgeverij vond het wel een goed idee om wat influencers aan te schrijven die misschien online iets over dat boek zouden willen zeggen. Maar toen ik Fleur wat later voor het eerst in het echt ontmoette, was ik meteen onder de indruk. Onze gesprekken gingen meteen de diepte in, maar we konden samen ook goed lachen. Die eerste avond zijn we meteen tot één uur ’s nachts op café blijven plakken.

“Ook voor mij kwamen die amoureuze gevoelens eigenlijk niet op het juiste moment. Ik had net een lange relatie achter de rug, en zag het niet zitten om me meteen weer volledig in iets nieuws te gooien. Maar omdat het tussen Fleur en mij allemaal zo gemakkelijk ging, vond ik toch dat ik het een kans moest geven. In mijn vorige relaties was alles altijd moeilijk: er was altijd ruzie, niks was evident. Met Fleur ben ik ondertussen bijna acht jaar samen, en ik denk dat wij in totaal twee keer ruzie hebben gemaakt. Wij voelen elkaar gewoon heel goed aan, hebben respect voor elkaars grenzen.

“De relatie met Fleur heeft me een enorme rust gebracht. Lange tijd leefde ik een nomadenbestaan: ik was de hele tijd aan het werk of aan het feesten, kwam nauwelijks aan slapen toe. Allemaal om toch maar niet te moeten denken of voelen. Pas rond mijn dertigste, toen ik begon te schrijven, besefte ik dat de jeugd die ik al die jaren had opgehemeld misschien tóch niet zo rooskleurig was als ik me altijd had voorgehouden. En dat ik zonder dat ik het wist toch nog een heleboel onverwerkte trauma’s met me meesleurde − al wil ik daar verder niet te veel over kwijt. Vroeger zei men over mij ook al wel dat ik een gevoelige jongen was, maar ik denk dat het pas sinds mijn relatie met Fleur is dat die gevoeligheid écht naar buiten mag komen.

“Ik heb nog een oudere dochter uit een vorige relatie, die in Frankrijk woont. Het grote verschil is dat ik met haar moeder bijna in een permanente conflictsituatie leefde, wat uiteraard niet de ideale omgeving was om een kind in groot te brengen. In mijn relatie met Fleur zit daarentegen net een grote harmonie. Ik ben zo blij dat ik nu stabiliteit en rust kan meegeven aan onze zoon. Dat is wat ze zeggen, hè: dat je eerst je eigen trauma’s moet verwerken opdat je ze later niet aan je eigen kinderen doorgeeft. Dat is een weg die Fleur en ik allebei hebben afgelegd: wij hebben onze demonen in de ogen gekeken. De kettingreactie stopt dus bij ons, waardoor onze zoon zich later in alle veiligheid zal kunnen ontplooien. Dat vind ik een geruststellende gedachte.”

