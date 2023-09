‘We gebruiken te nette, beleefde woorden als het over kindermisbruik gaat, waardoor je de impact niet meer beseft’

Het was afgelopen week even slikken om kinderpsychiater Peter Adriaenssens (69) in primetime op tv te horen uitleggen hoe kinderen ‘voorbereid’ worden voor een scène in een misbruikfilm. ‘Ik vind het belangrijk dat we de brute realiteit van die slachtoffers vertellen.’

Van beentjes die vastgebonden en geblokkeerd worden, zodat het vaak jonge kind gepenetreerd kan worden zonder dat het zich kan verweren, tot het toedienen van medicatie om de spieren te ontspannen. Het waren volgens kinderpsychiater Peter Adriaenssens, eerder deze week in De afspraak, maar enkele voorbeelden van hoe het eraan toegaat bij het maken van beelden van kindermisbruik.

Die harde, expliciete taal in de televisiestudio naar aanleiding van de zaak-Pichal lijkt in schril contrast met de minzame man die nu tegenover ons zit. Hij is ondertussen opa van vijf kleinkinderen, daarvan zijn de krijttekeningen op zijn terras het bewijs. Maar met pensioen of niet, als het over kindermisbruik in welke vorm dan ook gaat, dan springt hij nog altijd op de barricaden.

“Natuurlijk was het harde taal. Dat deed ik omdat ieder van ons goed moet begrijpen dat seksueel kindermisbruik geen soft verhaal is. Ik vind het belangrijk dat we de brute realiteit van die slachtoffers vertellen. We spreken over kindermisbruik, incest, partnergeweld. Dat zijn te nette, beleefde woorden, waardoor je op den duur de impact niet meer beseft”, klinkt het onomwonden.

“Soms hoor je zelfs kijkers van misbruikbeelden zeggen: ‘Die kinderen zagen er nochtans vrij rustig uit terwijl ze gepenetreerd worden, misschien vinden ze dat helemaal niet zo erg.’ Slachtoffers zijn compleet afhankelijk van hoe wij daarover praten. Als wij dat laten zweven in suggestieve termen, dan doen we hen geen recht.”

Weten we eigenlijk iets over de kinderen die in die filmpjes misbruikt worden?

“We weten heel weinig. Er is een massale productie van die misbruikbeelden, hoofdzakelijk in kwetsbare landen bij groepen die leven in armoede. Hoe gaat het met die kinderen later in hun leven? Over die langetermijneffecten weten we weinig.

“Er zijn wel een paar kleine studies waar telkens een honderdtal slachtoffers gevolgd werden. Dat zijn verhalen waarin je veel beschadiging tegenkomt. Dat zijn volwassenen die niet in staat zijn tot relaties, die alles wantrouwen, die ook heel veel sadisme meegemaakt hebben.

“Want ook dat is een onderschat effect: kijkers van die beelden raken op den duur gewend aan wat ze zien en schuiven op naar nog specialer, nog wreder. Er bestaat ook een markt van sadistische kinderporno, waar naalden gestoken worden, waar kinderen gesneden worden in de bovenbenen of waar getoond wordt dat er bloed op de penis zit van die penetratie.

“De impact op die kinderen en op hun latere leven is immens. Het gaat bovendien vaak om kinderen die nooit hulp zullen krijgen. Hoewel onze politiediensten uiteraard proberen om de slachtoffers te identificeren om hen te kunnen helpen. Maar dat lukt eigenlijk niet zo heel vaak.”

Gooit u daarom kijkers, verspreiders en makers van die beelden allemaal op één hoop? Afgelopen week kwam daar ­kritiek op van organisaties die daders behandelen. Er is volgens hen een ­duidelijk verschil tussen wie kijkt naar die beelden en wie echt kinderen misbruikt. Dat onderscheid niet maken, zou potentiële daders kunnen afschrikken om hulp te zoeken.

“Ja, dan krijg je weer discussies over wie we pedofiel en wie we pedoseksueel noemen. Maar dat is technische materie. Als kinderpsychiater interesseert mij eigenlijk maar één ding: wat is het gevolg voor het kind? En dat kind heeft niets aan die subgroepen. Zelfs voor wie enkel naar kinderporno kijkt, moet een kind reëel verkracht worden.

“Dus mogen we hier geen soort van laagste lat hanteren. Er is geen verzachtende context vanuit de positie van het kind. Het is vooral belangrijk voor kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van kindermisbruik dat ze erkenning krijgen van daders. Jammer genoeg zitten we nog al te vaak met daders die ontkennen.”

Zoals heel wat daders van misbruik in de katholieke kerk. Dat bleek deze week nog maar eens door docureeks ­Godvergeten, waarin slachtoffers hun verhaal vertellen. Op vlak van erkenning liep daar duidelijk behoorlijk wat mis.

“Ja, dat is verschrikkelijk. Want ook al staan er als slachtoffer honderd mensen rond jou die zeggen dat ze je moed bewonderen en je geloven wat er gebeurd is, dat kan niet opboksen tegen de impact van de miskenning en ontkenning van de dader en ook zijn organisatie.

“Het blijft mijn grote verwijt: de kerk laat ieder land sudderen tot daar dossiers naar boven ploppen. Terwijl ze zou moeten zeggen: we hebben een fundamenteel probleem en dat probleem heeft zich overal voorgedaan. En nu gaan we actief opsporen wie de daders zijn, wie de slachtoffers zijn en welke maatregelen we kunnen nemen. Een paus die elke jaar jammert over hoe erg hij het vindt dat dergelijke feiten gebeurd zijn, geeft aan niemand een persoonlijke erkenning. Dat vind ik zeer problematisch.”

Het raakt u duidelijk persoonlijk. U kent die verhalen van de slachtoffers ook heel goed. U hebt tot in 2010 zelf de commissie binnen de kerk geleid die misbruikslachtoffers probeerde te ­begeleiden.

“Wij hadden in acht weken tijd 450 ­dossiers binnengekregen. We hadden naar ieder van hen een brief gestuurd waarin stond dat we hen persoonlijk wilden ontmoeten om te luisteren naar hun verhaal. En te horen wat zij zelf wilden dat er gebeurde. Tot het gerecht binnenviel en al onze dossiers en computers in beslag nam (in ­Operatie Kelk werden vermeende doofpotoperaties van de kerk onderzocht, CG).

“Er kwamen ook verdachtmakingen over ons, dat we geheime afspraken hadden met de kerk. Dat werd vrij snel rechtgezet, maar wij konden niet verder werken. Erger: we konden niets meer doen voor die mensen aan wie we beloofd hadden hen te helpen. En niemand van hen heeft ooit een brief van justitie gekregen. Niemand heeft er nog iets over gehoord. Zelf weet ik ook niet hoe het met dat onderzoek gaat.

“Voor mij persoonlijk was dat lange tijd een enorme wonde. Ik was ervan overtuigd dat we iets konden doen voor die mensen. Ik voelde me zelf getraumatiseerd en heb jaren nodig gehad om erover te kunnen spreken. Ik herinner me nog, na de inval, de commentaar van een radiojournalist. Die vroeg me waarom een professional als ik zo emotioneel was. ­Misschien dat mensen na het zien van de getuigenissen in Godvergeten beter begrijpen welke verhalen we destijds te horen kregen. Die waren ronduit gruwelijk.

“We hebben een enorme kans gemist om ten gronde iets voor die mensen te doen. We hadden met de commissie al met priesters gepraat die toegaven wat ze gedaan hadden, iets wat heel erg belangrijk is voor een slachtoffer. Maar toen het gerecht overnam, wilde niemand meer iets ­zeggen.”

Ook in Godvergeten vertellen slachtoffers vrij expliciet wat hen is overkomen en welke verwondingen ze daarbij opliepen. En dat het seksuele misbruik ook inhield dat ze niet enkel verkracht, maar vaak ook jarenlang afgeranseld en bedreigd werden.

“Dat is hard, maar zoals ik zei, we hebben het echt nodig om de waarheid met elkaar te spreken. De meeste slachtoffers van geestelijken waren mannen, en die werden anaal misbruikt. Anaal misbruik is een onderwerp waar we amper over praten.

“We staan al ver in het informeren van meisjes over mogelijk misbruik. Maar we vertellen niet aan jongens dat ook zij misbruikt kunnen worden. Dat een jongen technisch tot klaarkomen kan gebracht worden, ook al wil hij dat niet. Er is nog erg veel schaamte. En dus doen volwassen mannen er vaak vele jaren over vooraleer ze aan een buitenstaander vertellen dat zij anaal verkracht zijn.”

We horen al jaren verhalen over kindermisbruik, binnen en buiten de kerk. ­Begrijpt u waarom we met z’n allen in de zaak-Pichal zo verontwaardigd en zelfs geschokt ­reageren?

“Ik vind dat moeilijk. Op sommige momenten hoor je mensen zeggen: weeral kindermisbruik, moet het daar nu echt elke week over gaan? Maar als het dan om een herkenbaar persoon gaat die zulke beelden bekijkt, iemand die duidelijk het vertrouwen genoot van het publiek, dan reageren we met z’n allen ontworteld.

“Het gaat hier vooral om angst, denk ik. Als deze man een dubbelleven leidt, bij hoeveel mensen is dat dan nog het geval? We laten elke dag onze kinderen en kleinkinderen achter bij mensen die er best oké uitzien, in de kinderopvang of het onderwijs. Hoe weten we wie we kunnen ­vertrouwen?

“We zijn de eerste generatie die praat over seksueel geweld. En de moeilijkste boodschap is dat geweld gewoon aangekleed tussen ons leeft. Het is niet waar dat het over marginale mensen gaat. Het komt in alle milieus voor, en in alle beroepsgroepen.”

In het dossier-Pichal gaat het om mensen die toch zouden moeten beseffen wat ze teweegbrengen en ook wat de gevolgen zijn als ze betrapt worden.

“Dit verhaal is niet begonnen bij Sven ­Pichal. Iemand anders werd betrapt en het gerechtelijke onderzoek bracht een aantal andere personen in beeld. En dat is de realiteit voor het overgrote deel van de kijkers van die kindermisbruikbeelden.

“De kans op betrapping is heel minimaal. Daardoor weten we eigenlijk weinig over wie daarnaar kijkt. We kennen enkel de betrapten en weten niet wie zij zijn als staal binnen de totaliteit van gebruikers. We moeten dus bescheiden zijn in onze uitspraken.”

Het zijn toch vooral mannen, en vaak gaat het om mannen die zelf als kind ook zijn misbruikt. Of ze nu kijker of maker van die beelden zijn. Zoals bij R.V.B., de spilfiguur in de zaak-Pichal, het geval zou zijn. Of klopt dat beeld niet?

“We weten niet hoeveel mannen die als kind zelf misbruikt zijn dader worden als volwassene. We nemen aan dat het over een op de drie gaat. Maar dat zijn gokken. Wat we wel weten: vrouwen zijn nog altijd het vaakst slachtoffer van seksueel geweld. Toch zijn vrouwelijke daders eerder zeldzaam. Dus is de vraag: waarom worden meisjes die misbruik ervoeren zelden later zelf dader, terwijl het bij jongens om een derde zou gaan? Dat weten we niet.

“Wat we wel weten is dat die kinderen al jong geleerd hebben hoe gevaarlijk het is om machteloos te zijn in het leven. En dat iemand die macht over jou heeft alles met jou kan doen. Dan is het risico dat je met je hele lijf denkt dat je nooit meer machteloos wilt zijn en dus pak je de macht. En je hebt jammer genoeg heel jong geleerd dat je macht kan pakken met seks. Die twee kunnen een gevaarlijke cocktail worden.

“Al wil ik wel benadrukken dat het niet altijd zo gaat. Ik herinner me dat ik in de jaren negentig hierover een interview had met Humo. Ik kreeg toen een lezersbrief te zien van een 16-jarige: ‘Ik ben misbruikt dus kan beter zelfmoord plegen. Want de kans bestaat dat ik zelf dader ga worden later. En het laatste wat ik wil, is beschadigend zijn voor anderen.’ Ik vond dat heel confronterend. Want uiteraard herhaalt de meerderheid van de slachtoffers datzelfde gedrag niet. Alleen spreken we vaak enkel over wie dat wel doet.”

Telkens als er zo’n grote zaak is over seksueel misbruik van kinderen mag u het als expert komen uitleggen. Wordt u dat zelf nooit moe?

“Dat uitleggen in de media is net heel belangrijk. Het kan mensen over de streep trekken om hun verhaal eindelijk te vertellen. En het kan helpen om ons beroep tastbaar te maken en vooral aandacht te vragen voor meer begeleiding en meer behandeling van zowel slachtoffers als ­daders.

“Er is nu een wanverhouding tussen het aantal beschikbare therapeuten en de nood die daaraan is. Wat mijn collega’s en ik doen, werken met slachtoffers, dat wekt meestal sympathie op. Maar wat ­dadertherapeuten doen niet. Het is geen populaire beslissing om daar meer in te investeren.

“Maar het is zo nodig. In de meeste van onze stambomen, ook in die van mij, zitten mensen die het meegemaakt hebben. Vroeger werd daar niet over gesproken. Nu wel. Er zijn geestelijken of andere hooggeplaatsten die veel lof kregen bij ­leven, maar waar we vandaag van weten dat ze schandalige dingen deden. Ook dat heeft onze generatie doorbroken: je kunt nu nog altijd van je sokkel vallen na je dood. Als signaal is dat heel belangrijk.”