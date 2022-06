We gaan nu toch niet massaal in het buitenland op vakantie. Deze toerisme-expert legt het uit waarom

Volgens hr-dienstverlener SD Worx namen we in de eerste vijf maanden ongeveer evenveel vakantiedagen op als in dezelfde periode in 2019. Werd dit niet de ‘zomer van de vrijheid’?

Neuts: “Nee, ik had ook geen grote rush verwacht. In Europa laten de maatregelen reizen al wel even toe. Zelfs in het eerste coronajaar, 2020, waren er beperkte reismogelijkheden. Dat tempert de knaldrang, het is eerder terug naar normaal. Bovendien staat er een rem op door de hogere kosten van het leven na corona, de oorlog in Oekraïne en de inflatie. Er is angst voor stijgende gasprijzen en de brandstofprijzen voor vliegtuigen.

“Toch zien we dat het in Venetië bijvoorbeeld behoorlijk druk is. Er is ook iets meer lokaler toerisme. De cijfers lopen nog wat achter, maar we zien eigenlijk een normalisatie.”

Heeft de coronacrisis ons het reizen in eigen land meer doen appreciëren?

“Het binnenlands toerisme zat ook voor corona al in de lift, net als in andere landen. Dat komt hoofdzakelijk doordat mensen meermaals in het jaar op vakantie gaan, dan komt er een trip in eigen land bij.

“Zeker in België is de ruimte wel beperkt. Als je je amper 300 kilometer verplaatst, kun je op vakantie zijn in Frankrijk, Nederland of Duitsland. Voor veel mensen is het buitenland toch nog altijd meer reizen. Dat we zo centraal liggen en goed verbonden zijn, zorgt ervoor dat die verschuiving naar binnenlands toerisme zich bij ons niet helemaal zal doorzetten.”

Toch zeggen touroperators in Het Nieuwsblad dat we aarzelen met buitenlandse reizen.

“Het zou kunnen dat we meer gaan nadenken over de kosten van het reizen. Ook de problemen op de luchthavens, niet enkel in Zaventem maar ook op Schiphol en elders, leiden tot meer onzekerheid. Daardoor kunnen mensen zich afvragen of een vliegvakantie wel de beste keuze is en of dat geen problemen kan opleveren bij het inschepen of met de bagage. Dat kan deze zomer een beperkt effect hebben.

“Ik heb niet de indruk dat mensen nog bang zijn dat corona het vliegverkeer in de war stuurt. Ik zie ook dat congressen opnieuw face to face gebeuren. Mensen waren het beu om alles online te doen. De mensen die in de zomermaanden reizen, zijn meestal jongeren en jonge gezinnen. Die zijn ook niet zo bang van Covid-19.

“Je hebt wel verlies van bepaalde markten, zoals de Chinese. Die is door aanhoudende restricties nog niet helemaal hersteld.”

Bart Neuts. Beeld Wouter Van Vooren

Kan de inflatie de reissector opnieuw een knauw geven?

“Niet meteen, denk ik. Mensen bekijken reizen almaar meer als een basisbehoefte, zoals je ook niet gaat besparen op eten. Het reisbudget wordt vaak apart gehouden van de dagelijkse onkosten, omdat mensen echt de nood hebben om te ontstressen en even weg te zijn.

“Het vakantiebudget wordt niet snel opgespaard. In vorige crisissen zie je dat ook. Tijdens de financieel-economische crisis van 2007-2008 was er één dip in het internationaal toerisme en die situatie is nadien heel snel gestabiliseerd.”

Ondertussen kampt de toerismesector in heel Europa met personeelstekorten. Hoe komt dat?

“Het probleem is dat tijdens de coronacrisis het toerisme dichtging terwijl andere sectoren openbleven. Vluchten konden niet doorgaan, de horeca ging op slot, musea ook. Er ontstonden dus plaatsen met technische werkloosheid en veel van die werknemers zijn intussen in een andere sector tewerkgesteld. Nu de toerismesector normaler opereert, zijn die mensen niet geneigd om meteen terug te keren naar weekendwerk, lange dagen en flexibele werkschema’s.

“Dat zal nog wel even aanslepen en creëert nieuwe problemen, want de mensen die blijven, ervaren meer werkdruk. Dat verklaart de stakingsaanvragen in de luchtvaart. Dat is niet gemakkelijk op te lossen, gezien de negatieve elementen in de tewerkstelling in deze sector.”