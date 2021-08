‘We gaan niet met de verrekijker controleren of een agent echt aan het sporten is’

Wat houdt de nieuwe maatregel precies in?

“Politieagenten worden al langer gestimuleerd om aan sport te doen. Zo kunnen agenten een uur sport aanvragen, waardoor ze verzekerd zijn tegen ongevallen. Wat nieuw is, is dat agenten voortaan een uur per week sportactiviteit kunnen registreren in het systeem waarin ze overuren moeten registreren en ze daarvoor dus betaald worden.

“Het doel is om agenten de mogelijkheid te geven aan hun fysieke conditie te werken en het algemene welzijn op het werk te verbeteren. Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is cruciaal voor het werk van een politieagent.”

Wordt van politieagenten niet sowieso verwacht dat ze hun conditie onderhouden?

“Het is inderdaad sowieso goed om aan sport te doen en de meeste politieagenten doen dat ook geregeld. De sportproeven die inspecteurs moeten doorstaan haal je echt niet als je maar een uurtje sport per week. En om met een kogelvrije vest rond te lopen heb je natuurlijk een goede conditie nodig.

“De nieuwe regelgeving komt er voor alle duidelijkheid niet omdat er een probleem met de fysieke conditie van agenten werd vastgesteld. Het is wel zo dat dit sporten makkelijker maakt voor wie er anders minder snel toe komt, zoals agenten die werken op de computerafdeling van de politie. Ook de mensen die shifts doen van 6 uur ’s ochtends tot 14 uur in de namiddag hebben vaak niet de tijd om tijdens het werk aan sport te doen.”

Hoe wordt gecontroleerd wie welke sporturen opneemt?

“Dit is iets dat bij de elke afdeling apart opgevolgd zal worden. Agenten moeten hun uurtje sport op voorhand rechtstreeks aanvragen bij hun leidinggevende. Het is niet zo dat agenten zich moeten inschrijven bij een sportclub om in aanmerking te komen, ook individueel lopen of fietsen kan. Er zijn wel een aantal sporten die niet in aanmerking komen omdat ze te gevaarlijk zijn of eerder denk- of behendigheidssporten zijn. Die lijst is echter niet exhaustief: als een leidinggevende een bepaalde sport te gevaarlijk vindt, zal die ook niet goedgekeurd worden.”

Hoe zorg je ervoor dat er geen misbruik van gemaakt wordt?

“De directe leiding controleert de uren die je invult. Maar het is niet zo dat we met een verrekijker gaan controleren of die agenten echt aan het sporten zijn. Je moet ervan uitgaan dat iedereen dat correct zal toepassen, anders kun je geen enkele vrijheid meer geven. Bovendien: als iemand van zoiets misbruik zou maken, dan duiken er op andere vlakken ook wel problemen op.”

Past dit in een groter plan om sport bij de politie te stimuleren?

“Daar zijn we sowieso mee bezig. Bij heel wat politieafdelingen is sportinfrastructuur aanwezig, maar infrastructuur alleen volstaat niet. Het past vooral in de plannen om het welzijn op het werk nog te verhogen. Als mensen die voordien tijdens hun werk niet aan sport toekwamen nu wel vaker kunnen sporten, dan gaan ze zich beter in hun vel voelen.”