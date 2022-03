‘We buigen niet’: Rusland verwacht tevergeefs overgave van Kiev, Marioepol en Charkiv

Moskou verwacht de overgave van steden als Kiev, Marioepol en Charkiv. ‘We buigen niet voor een Russisch ultimatum’, antwoordde Oekraïens president Zelensky. Alleen al in Marioepol zitten honderdduizenden burgers klem.

VK en BST

Rusland heeft Oekraïne een voorstel gedaan om een einde te maken aan de ‘vreselijke humanitaire ramp’ in Marioepol. In een brief van acht pagina’s stelde Moskou dat iedereen de havenstad ‘gegarandeerd veilig’ kan verlaten, in ruil voor de overgave van de stad. Oekraïne verwierp het voorstel.

“Er kan op geen enkele manier gesproken worden over een overgave en het neerleggen van de wapens”, zei vicepremier Irina Veresjtsjoek.

Steden als Kiev, Marioepol en Charkiv zullen een Russische bezetting niet aanvaarden, zo zei Zelensky in een interview met Oekraïense media. “Oekraïne kan geen enkel ultimatum van Rusland accepteren”, aldus Zelensky. “We zouden eerst allemaal vernietigd moeten worden.”

Rusland paste een soortgelijk recept eerder al in Syrië toe: steden murw bombarderen, om wanhopige burgers daarna de kans te bieden te vertrekken. Wie ervoor koos toch te blijven, was volgens de lezing van Moskou een terrorist die geweigerd had de wapens neer te leggen.

Al sinds het begin van de Russische invasie wordt hevig gevochten om Marioepol. Verovering van deze stad is voor Rusland van groot strategisch belang, omdat het een (smalle) verbinding over land betekent tussen de eerder bezette en geannexeerde Krim en de ‘volksrepublieken’ Loehansk en Donetsk van pro-Russische separatisten.

Volgens de lokale overheid van Marioepol zijn al zeker 2.300 inwoners omgekomen in de belegering, maar de vrees is dat het aantal nog een stuk hoger ligt. De afgelopen weken zouden zo’n 40.000 mensen er zijn weggevlucht. De naar schatting zo’n 400.000 andere inwoners zitten vast in de schuilkelders onder kapotgeschoten gebouwen, zonder stroom of verwarming, en met steeds minder water, voedsel en medicijnen. Pogingen om de stad met hulpgoederen te bereiken lopen nog steeds op niets uit.

Ook andere steden hebben te lijden onder de Russische belegering. De burgemeester van Charkiv, de tweede stad van het land, stelt dat honderden, vaak residentiële gebouwen zijn vernietigd. “Het is onmogelijk om te zeggen of het ergste achter ons ligt”, zei hij. “We worden de hele tijd gebombardeerd.”

De lokale autoriteiten van havenstad Odessa zeggen dat appartementsgebouwen net buiten de stad zijn geraakt door luchtaanvallen en ook dichtbevolkte delen van hoofdstad Kiev worden zwaar beschoten.

In Podil, een wijk van Kiev, werd zondagavond een winkelcentrum gebombardeerd. Zeker acht mensen zouden daarbij zijn omgekomen. Volgens Oekraïne zijn ook woningen en crèches getroffen. Rusland zegt dat het winkelcentrum buiten gebruik was en als opslagplaats van munitie en raketten diende.



Burgemeester van Kiev Vitali Klitschko heeft een nieuwe avondklok voor de stad afgekondigd. Winkels, apotheken en benzinestations zullen volgens de burgemeester op dinsdag niet opengaan.

EU-buitenlandchef Josep Borell zei maandag dat Rusland zich schuldig maakt aan ‘enorme oorlogsmisdaden’. Ook VS-president Biden noemde zijn Russische collega Poetin eerder een oorlogsmisdadiger. Rusland heeft om die reden de Amerikaanse ambassadeur in Moskou op het matje geroepen.

Ondertussen is er opnieuw via een videoverbinding overlegd door Oekraïense en Russische delegaties. De onderhandelingen zijn volgens Rusland nog niet ver genoeg gevorderd voor een ontmoeting tussen de leiders van de twee landen.

“Als we willen spreken van een ontmoeting tussen de twee presidenten, moet er huiswerk worden gedaan”, aldus Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin.