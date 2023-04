‘We bevonden ons onder een ‘koudeput’’: hoe uitzonderlijk is deze natte en koude lente echt?

‘’t Is lente, ’t is lente, ik voel het aan mijn instrumenten’, sprak een recent gepensioneerd weerman ooit. Vooralsnog niets daarvan. Het is natter, kouder en minder zonnig dan gemiddeld, bevestigt meteoroloog David Dehenauw (KMI). ‘Maar er sneuvelden nog geen records.’

Wat leren de statistieken ons over het voorjaar tot dusver?

Dehenauw: “De meteorologische lente begint op 1 maart. De gemiddelde temperatuur in maart was met 7,5 graden Celsius normaal, maar die maand was wel zeer nat: er viel in Ukkel 126 millimeter regen, tegenover gemiddeld 60 millimeter. We kregen ook slechts 83 uur de zon te zien, terwijl dat normaal 125 uur is.

“In april was het tot dusver twee graden kouder dan gemiddeld. Dat komt doordat de wind overwegend uit het noorden en noordoosten kwam. Er was er tot dusver ook minder zon en er viel meer regen dan normaal.”

Wat ligt er aan de basis van het huidige kwakkelweer?

“We zijn omgeven door lagedrukgebieden, die voor slecht weer zorgen. Daarnaast bevonden we ons de voorbije dagen onder een zogenoemde koudeput: een koude luchtmassa op grote hoogte. Het gevolg is dat opstijgende waterdamp snel condenseert en voor regen zorgt, net zoals opstijgende damp uit een kookpot druppels vormt op de koudere dampkap.

“De grilligheid van het weer komt deze tijd van het jaar vaker voor, vooral als het in Scandinavië nog winter is, en in het zuiden van Spanje al zeer warm. Doordat we gekneld zitten tussen winter en zomer, kan bij een verandering van de windrichting het weer snel omslaan.”

Zuid-Europa kampt inderdaad al met hitte en droogte. De temperatuur in Spanje kan oplopen tot 40 graden. Hoe komt dat?

“Daar bevinden zich nu vooral hogedrukgebieden en de wind komt er overwegend vanuit Afrika. Maar aan de basis van de uitzonderlijk hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar ligt de uitzonderlijk droge winter. Een vochtige bodem heeft een koelend effect, doordat een deel van de zonnewarmte wordt gebruikt om bodemvocht te verdampen. Nu gaat alle energie naar het opwarmen van de bodem en de lucht, en krijg je veel sneller extreme temperaturen.”

Hoe uitzonderlijk is wat wij hier meemaken?

“We breken voorlopig geen absolute records. In 2016 viel er in de eerste vier maanden van het jaar 395 millimeter neerslag, de grootste hoeveelheid sinds het begin van de metingen. Nu zitten we sinds het begin van het jaar aan 290 millimeter. Ook in 1988, 1995 en 1999 was het begin van het jaar nog natter. Het kan dus nog slechter.

“We hebben dit jaar nog geen vier dagen op rij mooi weer gehad, en nog geen enkele dag waarop het kwik boven tot 20 graden Celsius klom. Dat zit er in de nabije toekomst ook niet meteen in. Pas eind volgende week is er een kans op 20 graden. Maar ook dat is geen record: in 1977 moesten ze tot 18 mei wachten op een dag waarop het 20 graden werd.

“We zijn natuurlijk verwend met zachte en droge lentes die nog fris in het geheugen zitten. Vorig jaar was maart met maar 2 millimeter regen kurkdroog. En ook de lentes van 2017, 2018 en 2019 waren bovengemiddeld droog en zonnig. En iedereen herinnert zich nog de mooie ‘coronalente’ in 2020. Daardoor lijkt dit misschien allemaal wat uitzonderlijker dan het is.”

Het weerbericht moest de voorbije weken geregeld op het laatste moment worden bijgesteld. Hoe komt dat?

“Dit heeft te maken met de uitzonderlijke omstandigheden in de Verenigde Staten, waar ze dit jaar al meer dan 400 tornado’s noteerden. Ons weer komt via de straalstroom meestal uit het westen. Maar de modellen die we gebruiken voor voorspellingen op middellange termijn, hebben het erg lastig met zware onweders. Dat leidt ook bij ons tot fouten in de weersverwachtingen. En als je je op de grens van verschillende weertypes bevindt, kan zo’n fout een groot verschil maken.”