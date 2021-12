‘We begrijpen niet waarom Sammy Mahdi zich hier zo fel tegen afzet’: directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen over nieuw gebouw voor transitmigranten

Hoe staan jullie tegenover deze beslissing van de Brusselse regering?

Claus: “Wij juichen het initiatief zeker toe. Puur vanuit humanitair oogpunt is dit noodzakelijk. Wij zijn er echt van overtuigd dat je mensen die in overlevingsmodus zijn daar eerst moet uithalen voordat ze een doordachte beslissing kunnen nemen over wat ze met hun toekomst willen aanvangen. We moeten eerst die basisnoden vervullen zodat mensen ademruimte krijgen om stil te staan bij wat ze willen en of hun plannen haalbaar zijn. Hier wordt al decennialang voor gepleit.

“Het getuigt van veel moed van de minister-president (Rudi Vervoort (PS), red.). Het is een manier om mensen uit de klauwen van mensensmokkelaars te houden. We zien ook gelijkaardige initiatieven in een aantal Nederlandse steden. Ook daar zet het lokaal bestuur initiatieven op die toelaten dat mensen die op straat leven rust en ruimte krijgen om structureel aan de slag te gaan.”

Critici vrezen voor een aanzuigeffect. Geeft dit een verkeerd signaal?

“Die discussie is inderdaad al lang aan de gang. Ik zeg niet dat er een finale, zaligmakende oplossing is, maar je moet eerst mensen toelaten om uit die overlevingsmodus te geraken. Het aanzuigeffect is altijd de grote vrees geweest, maar de migranten in transit passeren niet per se in Brussel en gebruiken het ook niet noodzakelijk als uitvalsbasis. Sowieso is het raadzaam om in verschillende steden gelijkaardige centra te hebben.

“De bedoeling is om mensen op doortocht aan te trekken en naar internationale beschermingsprocedures toe te leiden, zodat ze de gevaarlijke overtocht over het kanaal niet maken. Niemand gaat Eritrea verlaten omdat ze even begeleiding en opvang kunnen krijgen in Brussel. Het gaat om mensen op de vlucht, kwetsbaar en op de dool door Europa. Alle landen op hun route zouden dit voorbeeld moeten volgen, dan zouden we misschien tot structurele oplossingen kunnen komen.

“Sammy Mahdi is wel heel bang voor dat aanzuigeffect. Ook toen de problemen zich aan het Klein Kasteeltje stelden - tot 24 december kampten we daar met tal van mensen die niet eens asiel konden aanvragen - merkten we dat Mahdi niet openstond voor opvang in hotelkamers als tijdelijke noodoplossing. Maar als mensen op straat slapen, toont dit dat je beleid gewoon niet voldoet.”

Volgens staatssecretaris Mahdi verplaatsen we met dit initiatief ‘Calais naar onze hoofdstad’. Is dat zo?

“Wij betreuren die reactie. We vinden het ook vreemd aangezien in het regeerakkoord net staat dat de federale regering wil inzetten op de oriëntatie en opvang van personen zonder wettig verblijf. Zijn reactie strookt niet met het federale regeerakkoord.”

Is dit een duurzame oplossing?

“Twintig jaar geleden hadden we evengoed transitmigranten die probeerden in Engeland te geraken. En over twintig jaar zal dat wellicht nog wel zo zijn. Mocht dat niet het geval zijn, kan dat gebouw gemakkelijk verkocht worden. Op dit moment zie ik dat zeker als een structurele oplossing. We hopen vooral dat er nog initiatieven volgen van de federale regering en de Staatssecretaris (Sammy Mahdi, red.) in plaats van dat lokale besturen het moeten doen.”