‘Watz heeft geen toegang meer tot het gas- en elektriciteitsnetwerk. Dat is de facto de doodsteek’

Wat is er aan de hand?

“Eigenlijk is de situatie van de Vlaamse Energieleverancier en Watz vrij gelijkaardig. Plots moeten zij gas en elektriciteit op de markt aankopen die 400 tot 500 procent duurder is. Dat plaatst hen voor een immens cashflowprobleem. Hoe gaan ze dat betalen? Klassiek krijgen ze maandelijks vaste voorschotten binnen van hun klanten, gebaseerd op hun laatste jaarafrekening. Nu liggen de kosten vijf keer zo hoog. In de zomer, wanneer het verbruik relatief laag is, is die druk minder acuut. Nu de winter begonnen is, neemt die alleen maar toe.”

Watz levert aan 22.000 klanten elektriciteit, aan 12.000 gas. Heeft het onverantwoorde risico’s genomen?

“Zonder dat cashflowprobleem is het een solide, gezond bedrijf. Het werd in 2012 opgericht en presenteerde zich met een Apple-achtig imago op de markt. Het aanbod was eenvoudig en transparant en ze brachten het op een hippe, feelgoodmanier. Ze zetten in op een hele directe communicatie met de klant en waren heel open over hun tarieven. Ze produceerden zelf geen energie en moesten dus alles aankopen op de markt.”

“Ze haalden hun winstmarge via een strakke administratie. Ze werkten meteen enkel met digitale facturen, hadden de nieuwste software en een lean and mean klantendienst. Terwijl de traditionele grote spelers vaak grote monolitische informaticasystemen hebben, nog brieven rondsturen en een logge administratie hanteren, konden ze daar kosten besparen.”

Watz is nog niet failliet verklaard, de Vlaamse Energieleverancier wel. Wat is het verschil?

“Vooral juridisch is er een verschil. Watz heeft bescherming gevraagd tegen schuldeisers en bestaat dus nog als bedrijf. Het moet voorlopig zijn facturen niet betalen. Er wordt een bewindvoerder aangesteld die moet kijken hoe het bedrijf weer op de rails te zetten. Alleen heeft netwerkbeheerder Fluvius nu beslist om Watz geen toegang meer te geven tot het gas- en elektriciteitsnetwerk, waardoor het in één klap al zijn klanten kwijt is. Dat is de facto de doodsteek.”

Wat raadt u de klanten aan?

“In Vlaanderen krijgen de klanten nu noodleveringen via Fluvius, maar de tarieven zijn aan de hoge kant. Ze hebben er alle baat bij snel over te stappen. Bij het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier plaatsten heel wat andere leveranciers een apart aanmeldingsformulier op hun site, specifiek voor gedupeerde klanten. Vaak boden ze aan om de overstap meteen te laten aansluiten op de dag dat de Vlaamse Energieleverancier failliet ging. Dat zal nu allicht ook zo gaan. Om de juiste energieleverancier te kiezen is de V-test op de site van energieregulator VREG een goede aanwijzing.”

Gaan er nog energieleveranciers over de kop gaan?

“In België zijn we nog vrij gespaard gebleven, net omdat er weinig cowboys in de sector zijn. In Groot-Brittannië gingen al meer dan 25 bedrijven failliet, in Nederland zeven of acht. Een mogol als Engie ziet het geld dagelijks binnenstromen dankzij de kerncentrales, maar ook kleinere bedrijven produceren zelf energie, wat hen iets minder afhankelijk maakt van de markt. Intussen zie je heel wat leveranciers hun voorschotten optrekken, maar mogelijk volstaat dat niet. Straks krijgen heel wat klanten een eindafrekening die meerdere honderden euro’s bedraagt. Het aantal wanbetalingen gaat stijgen, ook dat heeft gevolgen. Als de energieprijzen hoog blijven, bestaat de kans dat er nog bedrijven volgen.”