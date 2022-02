Watermerk Vittel pompt het gelijknamige dorp leeg: merk verdwijnt van Duitse en Oostenrijkse markt

Het bekende mineraalwatermerk Vittel verdwijnt van de Duitse en Oostenrijkse markt, zo maakte producent Nestlé bekend. Die beslissing zou te maken hebben met de felle kritiek die Vittel in die landen te verduren krijgt vanwege het leegpompen van het gelijknamige Franse stadje.

In de gemeente in de Vogezen haalt de producent al decennia water uit de grond om het vervolgens in plastic flessen te verkopen. Sinds de jaren negentig pompt het bedrijf ieder jaar bijna een miljoen kubieke meter water op. Dat is meer dan er aan regen valt, waardoor het grondwaterpeil onder Vittel jaarlijks met 30 centimeter daalt.

De vijfduizend inwoners van Vittel zijn afhankelijk van de bronnen: ook hun kraanwater komt daar uit. Door het mineraalrijke water staat het bovendien bekend als kuuroord, een geschiedenis die teruggaat tot de Romeinse tijd. Milieuorganisaties en bezorgde inwoners zijn bang dat het grondwater definitief verdwijnt door de exploitatie. Ze wijzen erop dat de bronnen in 2050 helemaal leeg zijn als er niks verandert.

Lidl

De berichten over het leegpompen van Vittel bereikten media in Oostenrijk en Duitsland, waar het merk veel werd verkocht. Duitse natuurorganisaties wezen daarnaast op de vervuilende plastic wegwerpflessen die het bedrijf verkoopt. In oktober vorig jaar stopte supermarktketen Lidl met de verkoop van Vittel.

Nestlé stopt deze zomer naast Vittel ook met het andere mineraalwatermerk Contrex. Dat is afkomstig uit bronnen van het dorp Contrexéville, dat net als het nabijgelegen Vittel kampt met droogte. Het Zwitserse bedrijf ontkent dat het de merken terugtrekt vanwege de negatieve pers en zegt dat het zich vooral wil concentreren op de markt voor premiumdrinkwater. Het blijft actief op de Duitse markt met duurdere merken zoals San Pellegrino.

Verkeerde keelgat

De producent heeft de grondwaterwinning altijd verdedigd. Nestlé zegt dat het oog heeft voor de gevolgen voor de omgeving. Zo zou het bedrijf al jaren minder uit de grond halen dan wettelijk is toegestaan om de impact te beperken. De producent bevestigt overigens wel dat het grondwater door zijn activiteiten al dertig jaar lang daalt.

Dat de Franse autoriteiten toch toestaan dat het bedrijf doorgaat met de productie, heeft te maken met het economische belang van Nestlé voor de regio. Het bedrijf is een belangrijke werkgever en betaalt bovendien een flinke vergoeding voor de waterwinning.

Ondanks die belangrijke economische functie van het bedrijf nam het protest onder de lokale bevolking de afgelopen jaren toe. Zo merkten ze de gevolgen van de droogte. Boeren en herders moesten in de zomer zelfs tankwagens laten komen om hun vee te verzorgen. Plannen van de autoriteiten om in samenwerking met Nestlé een pijpleiding aan te leggen die het stadje bij verdere drooglegging toch van water kon voorzien, schoten bij veel inwoners in het verkeerde keelgat.