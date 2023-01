Wat zit er achter de subsidies van ‘Het verhaal van Vlaanderen’? 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

Traditiegetrouw bekoopt u de feesten met een geteisterde maag, een uitgezette lever en een paar kilo’s extra. Maar: in 2023 gaat u écht gezonder leven. Cardioloog Pedro Brugada, intensivist Elisabeth De Waele en neuroloog Steven Laureys leggen uit welke goede voornemens wetenschappelijk onderbouwd zijn en waarom België een ‘ontwikkelingsland’ is op vlak van gezonde voeding.

“Mocht het niet zo erg zijn, ik zou ermee ­lachen”, aldus De Waele. “We eten te weinig noten, groenten, fruit en vis. We drinken te weinig melk en te veel gesuikerde dranken. We eten te veel rood en bewerkt vlees. Overal zitten we in het rood.”

Neuroloog Steven Laureys, intensivist Elisabeth De Waele en cardioloog Pedro Brugada. Beeld Photonews/Geert Van de Velde/Pieter-Jan Vanstockstraeten

Te duur, te Vlaams, te dit, te dat. Er was nog geen seconde van uitgezonden, maar iedereen had al een mening over Het verhaal van Vlaanderen. Kwam dit programma er nu in opdracht van de Vlaamse regering en N-VA? En krijgt het daarom meer subsidies?

In een poging het programma politiek te recupereren wordt alleszins vanuit beide kampen selectief naar Het verhaal van Vlaanderen gekeken. “Jammer”, vindt Raf Uten, creatief directeur en co-CEO bij De Mensen. “Je maakt een mooi geschiedenisprogramma en je wordt meteen in een bepaalde hoek geduwd.”

De tiendelige docureeks waarin Tom Waes ons door de geschiedenis van Vlaanderen loodst, is al een week lang het voorwerp van controverse. Beeld DM

“Ik kijk gewoon naar de cijfers, die jaar na jaar toenemen. Misschien is realisme de hedendaagse vorm van pessimisme. Maar toenemende sociaal-economische ongelijkheid, eigen aan het neoliberalisme, heeft een negatieve impact op praktisch alle psychosociale gezondheids­indicatoren; geweld, druggebruik, fysieke en mentale gezondheid, noem maar op.”

Een jaar geleden nam Paul Verhaeghe (67) ­afscheid van de universiteit, maar de bekende psychoanalyticus gaat niet op zijn sofa liggen rusten. Dit voorjaar verschijnt zijn boek ­Onbehagen.

Paul Verhaeghe: 'Het is absurd dat Bart De Wever, een van onze toppolitici, lezingen geeft over woke, terwijl er echt wel dringender problemen zijn.' Beeld Wouter Van Vooren

“Je zult mij niet horen klagen over ondernemen in België. Dit is een goed land om zaken te doen. Ja, er wordt soms veel en hard gejammerd: ‘België is een ramp!’ Ik hou daar niet van. Wie wil, kan hier groeien en bloeien.”

De ene is licht wanhopig, de andere ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Belgische bedrijfsleiders over crisissen, kansen en de automatische indexering.

John Porter (CEO van Telenet), Lise Conix en Wouter Torfs (tot vorige week co-CEO’s van Schoenen Torfs), en Leslie Cottenjé (CEO van Hello Customer). Beeld Damon De Backer

“Ik sta niet bekend als iemand die makkelijk door het lint gaat. Maar ik had het er onlangs toevallig over met Thibault (Christiaensen, red.), die ook voor Studio Brussel werkt. Hij had mij nog maar één keer kwaad gezien, zei hij, en dat was deze zomer op Werchter.”

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Eenentwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: Studio Brussel-presentator Stijn Van de Voorde (45). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

Stijn Van de Voorde: 'Er is een bepaalde radiozender die op een gitaarminded publiek mikt. De zuurte druipt er bij sommigen van af.’ Beeld © Stefaan Temmerman

Corneel*, een 37-jarige man, noemt vriendschap “een van zijn grootste struggles van de laatste jaren”. Tegelijk ervaart hij dat er een groot taboe op rust. “Ik heb best veel kennissen, maar slechts één vriend met wie ik een oprechte connectie voel. Iemand die ik kan bellen als ik een slechte dag had, of als ik iets te vieren heb. Die persoon zie ik niet eens maandelijks.”

Hoe drukker ons leven, hoe kleiner onze vriendencirkel. Toch lijkt die ‘vriendschapsrecessie’ vooral mannen te treffen. Hoe komt dat?

* Corneel is een schuilnaam

‘Er is nood aan een doe-het-zelf-aanpak als je innige vriendschappen wil sluiten. Als mannen dat niet omarmen, dreigen ze eenzamer en eenzamer te worden’, zegt Amerikaans auteur Richard Reeves. Beeld Timon Vader

Na een boerenjaar met een debuutalbum en uitverkochte zalen mikt Merol (31) op méér. Ze wil een Sportpaleis-show met dansers en decors, misschien ook een eigen muzieklabel. Het meisje dat in ‘Hou je bek en bef me’ op nogal directe wijze de kortste weg naar beneden wees, is groot geworden. En boos.

“Ja, ik merk dat ik het afgelopen jaar toch veel mannenhaat heb ontwikkeld. Niet ten opzichte van alle mannen, natuurlijk, maar tegenover het concept ‘man’.”

‘Je eerste nummer zal altijd aan je reet blijven kleven. Jammer, maar het is niet mijn schuld dat anderen niet verder willen kijken.’ Beeld Bibian Bingen

Mensen om 6 uur ’s ochtends uit hun bed bellen, opritten onaangekondigd openbreken en zonder toestemming beginnen te werken. Het nieuwe nutsbedrijf Fiberklaar legt glasvezelkabels aan, maar heeft al van bij de start z’n reputatie niet mee.

“Kijk, hier hebben ze het woord ‘rijplaat’ gespoten. Ik moest twee keer nadenken wat dat was. Betekent dit dat ik plots niet meer mijn oprit ga kunnen afrijden?” Manu Debruyne (77) is een van de vele Destelbergenaren die deze week wakker werd met vreemde tekens op zijn stoep.

Manu Debruyne vraagt zich af of hij straks nog wel van zijn oprit kan rijden. ‘Eind vorig jaar heeft Fiberklaar in het dorp heel veel problemen veroorzaakt.’ Beeld © Eric de Mildt

Tatyana Beloy (37) keert met Big Brother wel terug naar tv, maar stilzitten was er de voorbije jaren niet bij. Een gesprek over de aanslagen in Brussel, sociale media en opgroeien als kind van kleur.

“Mijn broer Yannick en ik wilden een koffie drinken in de Starbucks op de luchthaven van Zaventem. Van wat ik later begreep ging toen de eerste bom af. Als ik tien centimeter meer naar rechts had gestaan, was ik er niet meer geweest. Ik zag een afgerukte arm voorbijvliegen met de metalen grijper voor de broodjes er nog aan. Op het journaal zag ik hoe ik in mijn yogabroek en op teenslippers naar buiten rende.”

