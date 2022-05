Podcast Duidelijk (20 min)

▶ Wat zit er achter de mysterieuze hepatitis bij kinderen? ‘Wat we nu zien, is het topje van de ijsberg’

Beeld Getty Images

De Britten sloegen vorige maand alarm: uitzonderlijk veel jonge kinderen kwamen plots in het ziekenhuis terecht met hepatitis. Intussen zijn er steeds meer gevallen bekend over zowat de hele wereld, ook in België. Sommige jonge patiënten worden zo ziek dat een levertransplantatie nodig is. Minstens één kind is aan de aandoening overleden. Wat is hier aan de hand, wat zit er achter deze ‘mysterieuze hepatitis’ en waarop kan je als ouder letten?