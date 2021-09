Wat zijn de vaccinatiecijfers in de ziekenhuizen en woon-zorgcentra? Bekijk hier de cijfers uit uw buurt

Meer dan 500 zorginstellingen delen sinds vandaag vrijwillig hun cijfers over de vaccinatiegraad bij het personeel. Niet alle ziekenhuizen en woon-zorgcentra gaven hun gegevens al door: zij staan dus niet op de kaart. Van de 53 algemene ziekenhuizen namen er 43 deel aan de enquête, van de 31 psychiatrische ziekenhuizen waren dat er 27. Bij de woon-zorgcentra lag de bereidheid iets lager: van 353 instellingen, 43 procent van het totaal, ontbreken gegevens. 472 andere centra gaven hun vaccinatiegraad wel door.

Wat zeggen de algemene cijfers?

Een globale vaststelling is dat de grote meerderheid van het personeel in de deelnemende instellingen volledig gevaccineerd is: in de algemene en revalidatieziekenhuizen gaat het om 96,91 procent, in de psychiatrische ziekenhuizen om 95,65 procent en in de woon-zorgcentra om 95,61 procent.

Daarbij de kanttekening dat de instellingen die geen resultaten meedeelden, mogelijk een lagere vaccinatiebereidheid kennen. Doelstelling is om aan minstens 95 procent gevaccineerden in elke instelling te geraken.

Wat zeggen de cijfers per functie?

Opvallend in de woon-zorgcentra is dat er relatief gezien minder zorgmedewerkers gevaccineerd zijn (94,99 procent) dan niet-zorgmedewerkers (96,5 procent). In de ziekenhuizen is die verhouding omgekeerd.

De vrijwilligers in de zorginstellingen, die zich onbezoldigd inzetten, blijken zich het meest te hebben laten vaccineren: maar liefst 98,4 procent. Verpleegkundigen zijn voor 96,89 procent gevaccineerd. Opvallend is dat zorgkundigen, die onder leiding van een verpleegkundige werken en het meeste contact hebben met patiënten of ouderen, onderaan bengelen met een vaccinatiegraad van 'slechts’ 94,66 procent.

Enkel de jobstudenten doen het nog minder goed met 92,66 procent. Een gedeeltelijke verklaring daarvoor is hun jongere leeftijd waardoor zij op het moment van invullen van de gegevens mogelijk nog niet allemaal de kans hadden gehad zich volledig te laten vaccineren.

Een andere vaststelling is dat zowel de ziekenhuizen als de woon-zorgcentra geografisch de trends uit de algemene bevolking lijken te volgen: de vaccinatiegraad van het personeel is in Vlaanderen wel hoger dan in de algemene bevolking, maar instellingen uit Antwerpen of uit de rand rond Brussel tellen vaker minder gevaccineerde medewerkers dan in de rest van Vlaanderen.

Wat zeggen de cijfers over de woon-zorgcentra?

Gemiddeld gezien scoren de woon-zorgcentra niet veel lager dan de algemene ziekenhuizen, maar er zit wel een grotere spreiding op de resultaten, gaande van 71 tot 99 procent. Van de 461 deelnemende centra zitten er op dit moment nog 179 onder het doel van 95 procent.

De laagste vaccinatiegraad in de deelnemende woon-zorgcentra is in het Antwerpse Borsbeekhof, waar 71 procent van het volledige personeel ingeënt is. Bij het zorgpersoneel gaat het zelfs maar om 65 procent, bij het niet-zorgpersoneel om 85 procent.

Woon-zorgcentrum Hogerlucht in Ronse kent de tweede laagste vaccinatiegraad, maar zit wel meteen 8 procentpunt boven de laatste in de rij. Ook de meeste andere Antwerpse centra kennen een lagere vaccinatiegraad, op enkele uitzonderingen zoals Sint-Vincentius (97 procent gevaccineerden) na. ]

Woon-zorgcentrum Ons Zomerheem in Lievegem rapporteerde het hoogste cijfer met 99 procent gevaccineerden.

Wat zeggen de cijfers over de ziekenhuizen?

De deelnemende ziekenhuizen rapporteerden gemiddeld iets een hogere vaccinatiebereidheid dan de woon-zorgcentra, en de spreiding is ook kleiner, van 90,99 procent tot 99,05 procent. Van de 75 deelnemende ziekenhuizen zitten er slechts 14 onder de vooropgestelde doelstelling van 95 procent, waarvan de meeste bij de psychiatrische ziekenhuizen.

Het AZ Sint-Vincentius in Deinze telt het hoogst aantal gevaccineerden: 99,05 procent. Het revalidatieziekenhuis Lemberge in Merelbeke telt de minste gevaccineerden: 90,99 procent. In het Antwerpse AZ Monica is 93 procent ingeënt.

Zoek hieronder in de tabel naar het ziekenhuis van uw keuze:

Vandenbroucke: ‘Directies hebben invloed op vaccinatiegraad’

Een aparte studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), waarbij wel alle zorginstellingen onder de loep werden genomen maar waarvan de resultaten anoniem zijn, toont vandaag ook aan dat er tussen de gewesten grote regionale verschillen zijn. Vooral de vaccinatiegraad van het personeel in Brusselse woon-zorgcentra hinkt achterop.

Volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft de aanpak van de directies duidelijk wel een impact op de vaccinatiegraad. “Ik vraag expliciet aan de directies van de zorginstellingen om verder te sensibiliseren”, zegt Vandenbroucke. “Het loont. In sommige instellingen zien we de aantallen significant stijgen na meerdere sensibiliseringsacties van de directie.”

Ook volgens de minister zou een verplichting echter de beste optie zijn. “Ik verwacht de komende dagen vijf adviezen. Een werkgroep buigt zich over de juridische aspecten en het overleg met de sociale partners loopt. Ik hoop dat we nog voor het einde van het jaar tot een resultaat kunnen komen. Hoe dan ook tonen de verschillen tussen de instellingen dat er geen reden is om te wachten met actie te ondernemen.”