Wat zijn de regels voor reizen naar Frankrijk? De belangrijkste vragen beantwoord

Wie binnenkort in Frankrijk een museum bezoekt of zich op een terras vleit, moet over een gezondheidspas beschikken, zelfs pour un petit café. Op die pas moet het bewijs van dubbele vaccinatie of immuniteit staan, of het resultaat van een negatieve PCR- of antigeentest van hoogstens 48 uur. Een antwoord op de belangrijkste vragen.

Ik vertrek binnenkort op reis naar Frankrijk. Gelden de nieuwe regels ook voor mij?

Over wat wel of niet geldt voor buitenlandse toeristen is momenteel erg weinig informatie. Op de website van de Franse overheid staat alleszins te lezen dat buitenlandse toeristen ook moeten voldoen aan de verplichting van een pas “op de plaatsen waar deze van kracht is”. Tot voor kort was dat enkel voor evenementen vanaf 1.000 personen, maar vanaf 21 juli geldt het ook op culturele en vrijetijdsplekken zoals musea, pretparken en zwembaden, en vanaf 1 augustus in cafés en restaurants, ook op de terrassen. Buitenlandse Zaken past haar reisadviezen pas aan na officiële communicatie van Frankrijk.

Hoe vraag ik de ‘pass sanitaire’ aan?

De ‘pass sanitaire’ is enkel verplicht voor Franse inwoners, voor toeristen neemt het Europees coronacertificaat met QR-code die taak over. Dat is te downloaden via www.covidsafe.be of te raadplegen via de gratis CovidSafeBE-app.

Wel is het niet onverstandig om ook de TousAntiCovid-app te downloaden, de Franse tegenhanger van CovidSafeBE. Wie zich in Frankrijk laat testen – wie niet volledig gevaccineerd is, moet altijd een test van maximaal 48 uur oud op zak hebben – kan het testresultaat daarop aflezen.

Ook op de terrassen in Frankrijk wordt de gezondheidspas verplicht. Beeld Getty Images

Ik ben tweemaal gevaccineerd, moet ik dan ook nog om de 48 uur een PCR-test laten doen?

Dat hangt ervan af wanneer u de tweede prik kreeg. Voor ons landt geldt een volledige vaccinatie twee weken na een tweede prik met het Pfizer-, AstraZeneca- of Moderna-vaccin (vier weken na Johnson&Johnson). De Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran kondigde woensdag echter aan dat een wachttijd van één week na het vaccin in Frankrijk volstaat. Volgens Buitenlandse Zaken moet u bij afreis telkens rekening houden met de regels in het land van bestemming, dus zou een wachttijd van één week na het tweede vaccin in principe volstaan. Zo niet, moet u om de 48 uur een test laten afnemen.

Let wel: wie terugkeert naar België moet dan weer aan onze regels voldoen, en dus twee weken laten verstrijken tussen tweede prik en moment van terugkeer.

Op het vaccin van Johnson&Johnson werd niet dieper ingegaan, waardoor die termijn nog steeds op vier weken ligt.

Wie al eens positief testte op Covid-19 moet in Frankrijk overigens maar één prik van een coronavaccin om een week later als volledig gevaccineerd te worden beschouwd.

Mogen we Frankrijk binnen indien we twee prikken kregen, maar er nog geen week verstreken is na de tweede prik?

U mag Frankrijk binnen, maar zal een negatieve test moeten kunnen voorleggen. Bij binnenkomst mag die voorlopig 72 uur oud zijn (de testen tijdens uw verblijf mogen slechts 48 uur oud zijn).

Voor Belgen is Frankrijk een van de populairste vakantiebestemmingen. Door de gezondheidspas uit te breiden wordt een zorgeloze vakantie bemoeilijkt. Beeld AFP

Geldt een zelftest of sneltest ook?

Ja, een zogenaamde negatieve antigeentest geldt ook als negatief bewijs.

Zijn kinderen onderworpen aan dezelfde regels?

Omdat Franse jongeren tussen 12 en 17 jaar zich pas laat in de zomer kunnen laten vaccineren, krijgen zij uitstel: de gezondheidspas geldt voor hen pas vanaf 30 augustus. Het is nog niet duidelijk of dat ook geldt voor buitenlandse toeristen. Indien wel, wordt het behoorlijk vreemd voor onze 11-jarigen: een negatieve test kunnen voorleggen aan de Franse grens geldt vanaf 11 jaar, de uitzondering pas vanaf 12 jaar.

Op www.covidsafe.be is ook het volgende te lezen: “Om te kunnen reizen hebben kinderen van 6 tot 18 jaar net als volwassenen een certificaat nodig. Op dit moment zullen dat meestal test- en herstelcertificaten zijn. Van zodra de leeftijdsgroep gevaccineerd wordt, komen er ook vaccinatiecertificaten voor deze groep.” Zolang het dus niet zeker of kinderen van buitenlandse toeristen onder dezelfde regels vallen, heeft ook een kind tussen 6 en 18 jaar maar best een coronacertificaat op zak.

Dat betekent dus ook dat tieners van 19 jaar die hun tweede dosis pas eind augustus krijgen, elke 48 uur getest moeten worden.



De QR-code wordt het toegangsticket voor musea, pretparken en restaurants. Beeld ANP

Wij boekten een hotel in halfpension. Mogen we het restaurant dan nog binnen?

Op hotel of een camping is de gezondheidspas niet verplicht, wel voor wie er op restaurant gaat. Het antwoord is dus: ja, met gezondheidspas.

En wat met het zwembad in een vakantiedomein?

Ook daar is de gezondheidspas vanaf 21 juli verplicht.

Tot wanneer moeten we de gezondheidspas kunnen voorleggen?

Het gebruik van de gezondheidspas is wettelijk toegestaan tot 30 september 2021.

Hoe gaat Frankrijk dit handhaven en hoe hoog zijn de boetes?

Volgens Franse media zal elke klant of consument die geen gezondheidspas kan voorleggen een boete van 135 euro worden opgelegd. De uitbater of verantwoordelijke riskeert boetes tot wel 45.000 euro.

Blijven mondmaskers binnen verplicht?

Volgens de Franse overheid is “voor evenementen waar de sanitaire pas van kracht zal zijn, het dragen van een masker bij evenementen met minder dan 1.000 mensen niet verplicht, maar wel aanbevolen.” Voor evenementen boven de 1.000 personen blijft de mondmaskerplicht gelden. Buiten was ze eerder al niet meer verplicht, behalve bij drukte, zoals in wachtrijen.