Wat zijn de free party’s zoals in Sint-Truiden? ‘De enige reden waarom er tienduizend man opdook, was omdat jullie er reclame voor maakten’

Doorgaans weet je pas een halfuurtje op voorhand waar je moet zijn, maar wie het afgelopen verlengde weekend een gratis openluchtfuif wou bijwonen moest gewoon maar naar het journaal luisteren. Een ‘illegale rave’ voor de ene, een ‘free party’ voor de ander; het grootschalige evenement Belgitek dat het oude militaire vliegveld van Brustem bij Sint-Truiden inpalmde wist de tongen en twittervingers behoorlijk te beroeren.

“En dat terwijl het dus absoluut geen nieuw fenomeen is”, zegt cultuurjournalist en nightlife-expert Ben Van Alboom een tikje verbaasd. Hij legt uit hoe raves meer gaan om het gedachtegoed dat erachter zit dan met de muziekgenres die er tegenwoordig mee geassocieerd worden.

“Raves draaien om vrijheid, om het afzetten tegen normdenken en te veel regulering. In de jaren 60 werd die mentaliteit al omarmd op Woodstock, maar omdat het fenomeen pas wijdverspreid bekend werd met de opkomst van elektronische muziek in de jaren 80 en 90 – en dat samenging met kritiek op het thatcherisme – lijkt het nu alsof rave kids dat fenomeen hebben uitgevonden. Ik denk dat daar dat dedain ook voor een stuk vandaan komt: de technoscene moet al 35 jaar vechten tegen een slecht imago, terwijl over Woodstock alleen maar nostalgisch wordt gedaan.”

“Vroeger zou je ons hippies genoemd hebben; zulke bijeenkomsten draaien rond love, peace and understanding”, zegt ook Lukas* die zelf al een aantal keer zulke free party’s organiseerde. “Ik zie zulke feesten ook een beetje als het bewijs dat het niet altijd om de winst moet gaan, maar om het plezier maken met respect – zonder dat de overheid alles moet sturen.”

Dat staat ook te lezen op de flyer die onder de bezoekers van Belgitek verspreid wordt. “In een wereld waar de vrijheden verdwijnen, pleiten we voor het recht op vrij feesten.” Maar op de flyer prijken tot de verbazing van thuisblijvers ook voorschriften als: geen vandalisme, we ruimen gezamenlijk het vuil op, drink voldoende water, neuk veilig en met toestemming, oordoppen verkrijgbaar. “Mensen denken dat ‘illegaal’ wil zeggen dat het doe maar op is, maar het is nog steeds strak georganiseerd, we lichten gewoon de bevoegde instanties niet in”, klinkt het bij een raver op Twitter. “We hebben een eigen ‘veiligheidssysteem’ dat zelfregulerend werkt.”

Drugs

Dat bevestigt ook Marie* die afgelopen weekend afzakte naar Sint-Truiden. “Kijk, ik weet dat je gaat vragen naar het druggebruik, en dat is wel enorm, daar moeten we eerlijk over zijn, maar dat is ook vooral omdat het zo open is, terwijl je dat in clubs ook hebt maar meer verdoken. Op free party’s worden mensen tenminste niet gespiket (onvrijwillig en onbewust drugs toegediend, KS) en wordt er goed voor je gezorgd als het eens mis gaat, net omdát je open bent over wat je in je systeem hebt. Er heerst een groot samenhorigheidsgevoel; mensen mochten slapen in elkaars auto’s, naar het toilet gaan in elkaars mobilhomes, er was gratis water… iedereen wil gewoon een aangename ervaring en we beseffen dat we daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Dus we dragen zorg voor elkaar en voor het terrein. Dat merkte de politie daar trouwens ook op. Daarom dat ze ons ook met veel respect behandeld hebben – ze hebben dat echt heel goed aangepakt.”

Marie noemt de free party’s een reactie op het steeds duurder wordende uitgaansleven dat steeds meer aan banden wordt gelegd door regulering, maar dat er nu meer zulke raves zijn sinds corona ziet ze niet echt. “Ik ga al veertien jaar naar free party’s, ik denk niet dat ze in aantal zijn toegenomen, maar ze zijn gewoon voorzichtiger en kleiner geworden. Kleiner, jawel. De enige reden waarom er plots tienduizend man opdook was omdat jullie er de hele tijd reclame voor maakten en benadrukten dat het nog zeker twee dagen zou duren”, lacht ze.

