Wat zegt de plotse exit van De Bleeker over Open Vld?

Officieel kreeg De Bleeker vrijdagnamiddag rond 15 uur op een partijoverleg te horen dat haar dagen als staatssecretaris voor Begroting geteld waren. Ze hield de eer aan zichzelf en diende daarop zelf haar ontslag in. Maar nog voor ze haar persconferentie kon starten, raakte bekend dat Alexia Bertrand haar zou opvolgen. Meer zelfs, de voormalig MR-politica stond om 16 uur al samen met premier Alexander De Croo (Open Vld) bij de koning voor haar eedaflegging. Het moest wel snel gaan, want de premier werd dezelfde dag nog verwacht in Djerba in Tunesië voor de Top van de Francofonie.

De Bleeker hield het dan maar op een kort statement, waarin ze zei dat het “onmogelijk geworden is om te blijven functioneren”. Daar is uiteraard iets van aan. Aan het begin van vorige week bleek dat De Bleeker de tijdelijke btw-verlaging op energie als structurele maatregel ingeschreven had. Daardoor kreeg België de slechtste begroting in de EU. Een “materiële fout”, noemde De Croo het zichtbaar geërgerd in de Kamer.

Beeld BELGA

Anderen, niet alleen in de oppositie, merkten op dat de inschatting van de staatssecretaris niet noodzakelijk fout, maar veeleer voorzichtig was. Donderdagnamiddag leek de ergste kritiek op De Bleeker dan ook te gaan liggen. Bij Open Vld bleef wel frustratie hangen omdat de staatssecretaris de eigen premier te kijk had gezet. Toen er opnieuw een rekenfout in de nieuwe begrotingstabellen sloop, bleek dat ook voor haar partijgenoten de druppel.

Oppervlakkige vergissingen

Toch roept het plotselinge manoeuvre vragen op. De nieuwe fouten leken niet veel meer dan oppervlakkige vergissingen. De exit lijkt eerder te passen in een Angelsaksische traditie, waarbij de partijleider regeringsportefeuilles vlot wisselt als dat tactisch uitkomt. Dat De Bleeker zich weleens uitsprak voor een strengere begrotingskoers zonder dat ze de macht had om die te realiseren, zou ook andere regeringsleden gestoord hebben. Binnen Open Vld wordt verwezen naar een sms van minister Frank Vandenbroucke (Vooruit), die schreef dat De Bleeker in de pers heel stoer doet maar beter binnenskamers haar mond zou opendoen.

De partijtop bezegelde het lot van De Bleeker overigens al eerder dan vrijdagmiddag. Hoewel de buitenwereld pas dan de nieuwe fouten vernam, had oppositielid Sander Loones (N-VA) die wel al in de nacht van donderdag op vrijdag ontdekt, vlak na haar toespraak in de commissie Begroting. Tijdens de proceduredebatten in de plenaire vergadering nadien moet maar één regeringslid aanwezig moet zijn - in dit geval staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo). Een voorstel van de oppositie om De Bleeker toch nog op te roepen, werd door de meerderheid weggestemd.

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert en Alexia Bertrand. Beeld OPENVLD

Het nieuwe incident donderdagavond laat bood De Croo en voorzitter Egbert Lachaert de perfecte uitweg voor de staatssecretaris die in hun ogen een risicopatiënt geworden was. De andere coalitiepartners lieten De Bleeker dan wel ‘s nachts niet meer opdraven, maar begonnen te vrezen dat dit op hen kon afstralen. Ook handig: de partijtop had genoeg tijd om te polsen bij de tweetalige Bertrand, die al lange tijd goede banden heeft met de Vlaamse liberalen.

Toekomst

Voor De Bleeker is het niet per se over and out bij Open Vld. Dat ze aanwezig was op het partijbestuur zaterdag en er zelfs even gesproken zou hebben, toont dat er weinig wrok tegenover haar leeft. In tegendeel, er zou zelfs steun voor haar uitgesproken zijn en er werd toegegeven dat haar exit respectvoller had gekund. De Bleeker werd destijds gelanceerd als wissel op de toekomst in Vlaams-Brabant, waar Maggie De Block een stap achteruit zou zetten. Die optie blijft overeind.

“Ik heb haar een aantal zaken beloofd”, zei Lachaert daarover in De Zevende Dag. “Zij blijft voor mij een talent dat we moeten koesteren in Vlaams-Brabant, een provincie waar we sterk staan, en ze heeft al mijn steun om in 2024 een prominente plaats te krijgen.” Maar voorlopig houdt ze zich toch maar best op de achtergrond “om de klap te verwerken”, aldus een liberaal die op het partijbestuur aanwezig was.

Ook de keuze voor haar opvolger verteerden de leden van het partijbestuur redelijk vlot. Bertrand heeft er al een indrukwekkend politiek parcours opzitten. Zo was ze jarenlang de kabinetschef van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Sinds 2019 was ze fractieleider voor MR in het Brussels parlement. Ondertussen zou ze ook nauwe banden met de Vlaamse liberalen onderhouden hebben. Zo trok ze samen met Sven Gatz (Open Vld) een gemeenschappelijke Brusselse, liberale lijst.

Bertrand wou al langer een federale carrière. Dat Open Vld al lang op zoek is naar nieuwe gezichten om de liberale kamerlijst te spekken, komt goed uit. Daarvoor hoeft ze zelfs niet te verhuizen en in een andere kieskring op te komen. Open Vld hoopt namelijk om Bertrand straks bovenaan een gezamenlijke Brusselse lijst met MR te kunnen posteren. Hoewel het voor Nederlandstalige partijen lastig is om daar een kamerzetel te halen, moet dat op die manier wel lukken. Maar dat plan hangt af van de goodwill van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die met Sophie Wilmès en Hadja Lahbib al twee sterke vrouwen op die lijst heeft staan.