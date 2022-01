▶ Wat wisten Ben Weyts en Joke Schauvliege over PFOS, en wanneer? Volg de hoorzitting in het Vlaams Parlement

Vandaag worden de toenmalige bevoegde ministers uit de Vlaamse regering gehoord in de PFOS-onderzoekscommisssie in het Vlaams parlement. Een van de centrale vragen is waarom er in september 2017 niet werd gecommuniceerd aan de bevolking van Zwijndrecht. Bij de planning van de Oosterweel-werken in de buurt van de 3M-fabriek had bouwheer BAM (intussen Lantis) PFOS-vervuiling in de grond vastgesteld.