Wat weten we over de huiszoekingen bij militairen? ‘De spil is een neo-nazistische 21-jarige militair’

Het gerecht voerde deze ochtend huiszoekingen uit in kazernes en privéwoningen van militairen. Wat weten we intussen? We bellen met De Morgen-journalist Bruno Struys, die de zaak rond Jürgen Conings opvolgt. ‘Het draait rond een jonge militair die nazipropaganda verspreidde en sinds de zaak-Conings op non-actief gezet is.’

Waar gebeurden de huiszoekingen?

Bruno Struys: “De federale gerechtelijke politie voerde in opdracht van een onderzoeksrechter in Charleroi huiszoekingen uit in de kazernes van Florennes, Sint-Truiden en Heverlee. Twee van de drie kazernes zijn in Vlaanderen, maar toch loopt dit onderzoek vooral in Franstalig België. Er is namelijk ook gezocht op acht privé-adressen, waarvan er zich zes in Wallonië bevinden.”

Waarover gaat dit onderzoek?

“Het onderzoek draait hoofdzakelijk rond vier militairen. De spil is een 21-jarige militair, die afgesloten kanalen op sociale media beheerde, onder meer op Facebook. Op die kanalen zou hij, maar ook andere militairen, extremistische boodschappen hebben verspreid. Het gaat dan bijvoorbeeld om verheerlijking van Adolf Hitler, maar er zouden ook manifesten zijn gedeeld en video’s van aanslagen.

“De 21-jarige militair heeft de voorbije jaren paramilitaire training in Oost-Europa gevolgd. Het is al langer gekend dat dergelijke trainingskampen extreemrechtse mensen lokken.

“De huiszoekingen vonden plaats bij die vier militairen en eventuele contacten van hen die ook in die gesloten extremistische groepen actief zijn. Het gaat om een voornamelijk Franstalig netwerk. Het woord terroristische groepering is niet meteen correct, klinkt het, want er is nog geen concrete dreiging vastgesteld. Het gaat eerder om neo-nazistische gelijkgezinden.

“Het parket gaf het onderzoek dan ook de kwalificatie “het verspreiden of publiek maken van boodschappen met het oogmerk om aan te zetten tot inbreuken die gelinkt zijn aan terrorisme”. Het is nog niet zeker of deze huiszoekingen ook tot een rechtszaak leiden, maar er zijn computers en gsm’s in beslag genomen, die nieuwe feiten aan het licht kunnen brengen, of tot nieuwe onderzoeksdaden leiden.”

Hoe is dit onderzoek gestart?

“De Belgische veiligheidsdiensten waren al langer op de hoogte van de jonge militair en zijn extreemrechtse boodschappen. Het is de militaire inlichtingendienst ADIV die de vier militairen met heeft gedetecteerd en voor verdere actie heeft aangegeven bij het parket.

“De jonge militair die nazipropaganda verspreidde en rond wie dit onderzoek draait, is intussen al enkele maanden preventief geschorst. Dat is gebeurd nadat de zaak rond Jürgen Conings losbarstte. De overige drie militairen worden vanaf morgen ook niet meer op de kazerne verwacht. Dat is geen sanctiemaatregel, maar een preventieve schorsing in afwachting van de resultaten van het onderzoek.”

Wat is het verband met Jürgen Conings, de extreemrechtse militair die een maand lang spoorloos was met militaire wapens tot zijn levenloze lichaam werd teruggevonden in een bos?

“Op zich is er geen rechtstreeks verband tussen de verdachten in dit nieuwe onderzoek en het onderzoek naar Jürgen Conings.

“De zaak-Conings leidde er wel toe dat de militaire inlichtingendienst ADIV een lijst met extreemrechtse militairen grondiger bestudeerde. Een van de personen op die lijst is de spilfiguur in dit onderzoek. De combinatie van zijn paramilitaire training in Oost-Europa en zijn gesloten groepen op sociale media hebben geleid tot verder onderzoek en zijn preventieve schorsing.

“Door dat onderzoek kon men de overige militaire leden van die groepen op sociale media in kaart brengen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot deze huiszoekingen.”