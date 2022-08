Wat verwachten experts de komende maanden van de oorlog in Oekraïne? ‘Er lijkt een zekere apathie bij de Russische bevolking’

De Russische invasie in Oekraïne is een half jaar bezig. Welke richting gaat het nu uit? De Morgen vroeg aan enkele experts wat we voor het komende halfjaar mogen verwachten. ‘Er lijkt een zekere apathie bij de Russische bevolking.’

Een vijfde van het grondgebied van Oekraïne. Dat is wat Vladimir Poetin, een half jaar na het begin van de invasie in Oekraïne, in handen heeft. Dat was zeker niet wat hij gehoopt had. Rusland rekende erop met een snelle blitzkrieg Oekraïne te overweldigen en president Zelensky af te zetten. Maar de Oekraïners bleken een pak taaier dan verwacht, en de Russen veel minder goed voorbereid dan ze zelf gedacht hadden.

Kan Rusland in de komende maanden wel doorstoten tot in de hoofdstad? Die kans lijkt klein. Beide kampen zitten stevig ingegraven en verdedigen vooral wat ze hebben, veel terreinwinst werd er niet meer geboekt. “Er is een impasse”, zegt professor internationale politiek David Criekemans (UAntwerpen). “Beide kampen komen niet verder dan speldenprikken, die vooral psychologische impact hebben.” Toch bestaat volgens Criekemans de kans dat er de komende weken meer risico’s genomen worden. “Het is nog tien weken tot de winter. Beide partijen zullen in deze periode van de kans gebruik willen maken om maximaal terrein te winnen.”

Voor de Oekraïners is Cherson dan een van de steden die in beeld komen. Het is de enige stad aan de westelijke oever van de rivier de Dnjepr die de Russen bezetten. De voorbije weken slaagde Oekraïne er al in om alle belangrijke bruggen over de Dnjepr onbruikbaar te maken. “Oekraïne kondigde vijf weken geleden al aan dat ze een groot offensief plannen om Cherson te heroveren, maar daarop blijft het voorlopig wachten”, zegt defensiespecialist Dick Zandee (Clingendael). “Ze hebben de buitenwijken van Cherson nog niet eens bereikt. Voor mij is het de grote vraag of hun leger wel in staat is om in de komende maanden Cherson terug te winnen.”

Ook voor Rusland ligt een nieuw, grootschalig herfstoffensief niet voor de hand. De materiële achterstand die Oekraïne aan het begin van de oorlog had, wordt vandaag grotendeels gecompenseerd door de vele westerse wapenleveringen. Met Amerikaanse raketsystemen als Himars slagen de Oekraïners erin om vanop afstand doelgerichte aanvallen te plaatsen op Russische munitiedepots, waardoor Rusland problemen heeft om munitie aan te voeren.

Terwijl in Oekraïne alle mannen tussen 18 en 60 getraind worden om zich bij het leger te voegen, heeft Rusland moeite om nieuwe en vooral gemotiveerde gevechtskrachten te vinden. “Omdat Rusland officieel een militaire operatie uitvoert en zelf niet in oorlog is, kan het formeel geen beroep doen op de vele dienstplichtigen”, zegt Rusland-kenner Hubert Smeets (Raam op Rusland). Rusland zet heimelijk wel druk op dienstplichtigen om zich bij de fronttroepen aan te sluiten en het stuurt gevangenen naar het front.

Festiviteiten voor Onafhankelijkheidsdag in Lviv. Beeld Getty Images

Of Poetin alsnog gaat beslissen om Russen massaal te mobiliseren voor de oorlog is zeer de vraag. Tot nog toe heeft hij dat niet gewaagd. “Je zou verwachten dat Poetin de aanslagen op de Krim zou aangrijpen om de oorlog te verklaren en dienstplichtigen op te roepen”, zegt Zandee. “Dat hij dat niet deed, toont misschien aan dat de risico’s hem groter leken dan de voordelen.” Veel Russen lijken de belangstelling voor de oorlog zelfs al verloren te hebben. “De laatste peiling gaf aan dat slechts een derde van de Russische bevolking de oorlog in Oekraïne het belangrijkste nieuwsfeit van de maand bleek te vinden. Dat wijst op een zekere apathie”, zegt Smeets.

Kan Rusland ook de harde sancties de baas blijven? De impact van die sancties liet even op zich wachten, maar is er vandaag wel degelijk. De duizend buitenlandse bedrijven die zich in 2022 uit Rusland hebben teruggetrokken, waren goed voor ongeveer 40 procent van het nationaal inkomen van Rusland. De Russische auto-industrie is dit jaar bijna helemaal tot stilstand gekomen. En de Russen zelf geven een pak minder uit: de uitgaven voor medische zorg zijn dit jaar bijvoorbeeld met de helft gedaald.

Volgens een honderd pagina’s tellend rapport van een groep economen van Yale University is de Russische economie niet zelfvoorzienend genoeg om het gemis van cruciale westerse goederen te compenseren. Ze maken zich sterk dat als de huidige sancties volgehouden worden er voor Rusland “geen uitweg is uit de economische vergetelheid”.

Wat Poetin wel in de kaart speelt, is dat hij de komende maanden het Westen onder druk kan zetten door met de gaskraan te spelen. Door schaarste te creëren op de markt, kan hij in de winter zowel Europa financieel pijnigen als zijn eigen schatkist spijzen. Als veel Europese huishoudens in de winter in de problemen komen, dreigt de steun voor harde sancties tegen Rusland of nieuwe wapenleveringen aan Oekraïne af te nemen. Ook de uitkomsten van de verkiezingen in Italië en van de Amerikaanse Midterms kunnen de westerse eensgezindheid doen afbrokkelen. “Poetin heeft duidelijk gemaakt dat dit een oorlog is met het Westen. De vraag is hoe lang westerse leiders duidelijk kunnen blijven maken dat dit ook onze oorlog is”, zegt Smeets.

De kans dat we dit jaar nog vredesgesprekken tussen beide partijen zien, lijkt dan ook klein. Rusland kan met niks minder tevreden zijn dan de hele Donbas, Zelensky wil heel Oekraïne - inclusief de Krim - terug. “Wat waarschijnlijker is, is dat we door uitputting van beide partijen in een situatie als in 2014 terechtkomen”, zegt Criekemans. “Net zoals toen kunnen we periodes van staakt-het-vuren afgewisseld met gevechten krijgen, maar dan over een veel groter gebied. Ik zie helaas niet meteen een oplossing voor dit conflict.”