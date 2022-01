Wat verklaart de stevige dip op de beurzen? En is het tijd om elders te beleggen?

De aandelenmarkten likken hun wonden na een stevige correctie. Angst en onzekerheid trokken een bloedrood spoor. Een klassieke dip, of moeten we de beurs even mijden?

Hoe ernstig is het bloedbad?

Al enkele weken zijn de wereldwijde beursindexen aarzelend in hun handelen. De start van het nieuwe jaar ging daardoor gepaard met lagere koersen. Maandag rolde echter een heuse verkoopgolf over de beursvloer. Wall Street zakte in enkele uren met bijna 4 procent.

De Nasdaq kromp met bijna 5 procent. Onze Bel20 sloot maandag de handelsdag af met een duik van 3,7 procent en belandde voor het eerst sinds mei vorig jaar onder 4.000 punten. Dinsdag herstelden de beurzen lichtjes van hun pandoering, maar er zijn wonden geslagen.

“De forse verliezen van de jongste dagen hebben heel wat beurzen ondertussen 10 procent onder hun recente hoogste niveaus gezet. Technisch gezien spreken we dan van een correctie”, zegt Tom Simonts van KBC. Zijn collega bij Morgan Stanley, Michael Wilson, verwees naar de Game of Thrones-boutade ‘Winter is here.’ Maar in breder perspectief gezien is dat vooralsnog een overdrijving. In maart 2020, bij het begin van de coronacrisis en de wereldwijde lockdowns, doken de paniekerige beurzen vlot op één dag 10 procent naar beneden, de Bel20 verloor zelfs op één dag 14,2 procent. De grootste val in de geschiedenis van de Bel20 sinds 1991.

Wat verklaart dit bloedbad?

Bij de vooruitblik op de financiële markten voor 2022 werd al een hogere volatiliteit vooropgesteld. Met andere woorden: beleggers mogen zich opmaken voor een hobbelig ritje. De aanleiding voor de negatieve sfeer is drieledig. Er is om te beginnen de onrust over het grommen van de Russische beer aan de grens met Oekraïne. De nervositeit omtrent het falen van de diplomatie groeit omgekeerd evenredig met de toenemende kans op een gewelddadig conflict. Dat leidt ook tot economische sancties. Europa is tevens afhankelijk van Russisch gas. Een krimp in de aanvoer zal de gasprijzen opnieuw doen opveren.

Ook de onzekerheid over het herstel van de wereldhandel en logistiek spelen een rol bij de koersdalingen. De omikronvariant gijzelt steeds meer de samenleving en de economie, waarbij tal van mensen uitvallen. Het ondernemersvertrouwen is in ons land deze maand dan ook opnieuw licht gedaald, blijkt uit de maandelijkse conjunctuurenquête van de Nationale Bank bij de bedrijven.

En dan is er natuurlijk ook nog Jerome Powell. De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank komt woensdag naar alle verwachtingen met de boodschap dat de Federal Reserve in maart de rente zal verhogen. Dat zou de eerste concrete stap zijn in een reeks van renteverhogingen. Een hogere rente maakt obligaties aantrekkelijker als belegging ten koste van aandelen.

Hoe zal dit evolueren en wat moet ik doen als belegger?

Dat hangt op korte termijn vooral af van een aantal zaken. Ten eerste: hoe evolueert het conflict met Rusland? Als de diplomatie het haalt van het conflict zal dat zorgen voor een flinke zucht van verlichting. Niet onbelangrijk, de Russische beurs dook maandag met 8 procent omlaag en was daarmee wereldwijd de grootste verliezer.

Ook zou Jerome Powell in zijn mededeling over het rentebesluit voor de nodige olie op de golven kunnen zorgen. De renteverhogingen zijn op zich geen nieuw gegeven, maar het luidt het einde in van een tijdperk van goedkoop geld. Ook belangrijk: deze week komen grote bedrijven als Microsoft, Apple en Tesla met hun bedrijfsresultaten. Als die goed zijn, dan zorgen ze ook voor een positief sentiment.

Tom Simonts pleit er dan ook voor het hoofd koel te houden. “We blijven geloven in een economische groei en goede bedrijfsresultaten voor 2022.” Wie een beetje cash opzij heeft staan kan gebruikmaken van deze correctie om goedkoper aandelen in te kopen. Financiële aandelen (banken of verzekeraars) zijn een goede investering in tijden van stijgende rentes. Of valuta: “De Zwitserse frank is in elke periode van recessie of geopolitieke onrust een baken van stabiliteit gebleken”, zegt Philippe Gijsels, Chief Strategy Officer bij BNP Paribas Fortis.