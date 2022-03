Wat verandert er concreet voor u aan de pomp en op uw energiefactuur? Alle maatregelen van de federale regering op een rij

• Er komt een verlaging van de btw op aardgas tot eind september, van 21 naar 6 procent. Die zal lopen tot eind september en aan het begin van de maand geëvalueerd worden.

• Voor elektriciteit was er eerder al afgesproken om de btw tijdelijk naar 6 procent te brengen. De periode voor die verlaging wordt nu verlengd van eind juni naar eind september.

• Voor gebruikers van mazout komt er een eenmalige tegemoetkoming van 200 euro in de vorm van een cheque.

• Voor diesel en benzine worden de accijnzen verlaagd met 0,175 euro per liter. Dat komt neer op ongeveer 10 euro op een tank van 60 liter. De ingreep geldt alvast tot midden juni. De bedoeling is om voor prijzen vanaf 1,7 euro per liter het omgekeerde cliquet-systeem in werking te laten treden: daarmee dalen de accijnzen als de prijzen stijgen en omgekeerd.

• Ook het uitgebreide sociaal tarief wordt verlengd tot 30 september.

• Grote investeringen in het openbaar vervoer zijn gisteren niet uit de bus gekomen. Er is wel besloten dat de prijzen voor treintickets voorlopig niet zullen stijgen.

• De regering besliste daarnaast ook om de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid te verlengen tot 30 juni door de oorlog in Oekraïne. Dat moet Belgische bedrijven uit de nood helpen als zij hun activiteiten niet meer of slechts gedeeltelijk kunnen verderzetten door de oorlog in het land.

Vanochtend om 9.30 uur zal de regering het pakket maatregelen toelichten op een persconferentie.