Wat u moet weten voor u gaat eten

4. IS-rijk brokkelt verder af Terreurgroep Islamitische Staat krijgt de ene na de andere militaire opdoffer. Strijders van de Syrische Democratische Krachten (SDF) zijn erin geslaagd een bres te maken in de muur rond de oude stad in Raqqa. De SDF zijn al maanden bezig met een offensief om de 'IS-hoofdstad' te heroveren.

3. Doping wordt gewoon, en dat is akelig "We hebben een lichaamscultuur waarin iedereen een sixpack wil. En liefst voordat Tomorrowland begint", zegt Peter Van Eenoo, dopingexpert van de UGent. Steeds meer amateursporters grijpen naar anabolen. "Het is een gevaar voor de volksgezondheid."

2. Noord-Korea claimt intercontinentale raket Jarenlang waren ze met hun resem mislukte rakettests een beetje de risée van de regio. Maar de rakettest die Noord-Korea vandaag uitvoerde, zet de spanningen op scherp . Het land zelf noemt de test geslaagd en zou nu in staat zijn om projectielen over lange afstand af te vuren. Japan reageert verontrust, Donald Trump ging nog eens aan het tweeten.

1. Vraagtekens bij verkoop van Belfius Een stuk van de staatsbank Belfius verkopen en alsnog genieten van een royaal dividend. Dat is de wel erg optimistische analyse van de twee zakenbanken die de regering onder de arm heeft genomen om de privatisering van Belfius te onderzoeken. Economen plaatsen vraagtekens bij die inschatting.

Voor bij de koffieautomaat

1. Windmolens vs. vleermuizen

Het agentschap Natuur en Bos vraagt dat windmolens stoppen met draaien wanneer vleermuizen uitvliegen. Zo kunnen bedreigde vleermuizen beter beschermd worden. Maar Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) reageert schamper: "Het is de hoogste tijd dat we allemaal samen onze schouders onze hernieuwbare energie zetten, en stoppen met excuses te zoeken om dat niet te doen."

2. Almaar meer hotels met bordje 'Kinderen niet toegelaten'

Steeds meer ouders gaan in de zomer zonder kroost op reis. Grote ketens verbieden nu al in een op de vijf van hun hotels jongeren de toegang. "Niets om je schuldig over te voelen", zeggen experts.