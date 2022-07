Wat te doen nu de vastgoedprijzen dalen? ‘Zo snel mogelijk verkopen of kopen’, zegt deze expert

De vastgoedmarkt krimpt en ook huizen worden wat goedkoper. Is het plafond dan eindelijk bereikt? John Romain, oprichter van Immotheker Finotheker, denkt dat we het toppunt inderdaad achter ons liggen hebben.

In vergelijking met de eerste maanden van dit jaar is de gemiddelde prijs van een woonhuis licht gedaald. Hebben we de top bereikt?

“Jazeker. Zeker als we vandaag kijken naar de rentevoet kunnen we stellen dat we het toppunt van de prijzen bereikt hebben. We zitten met een rentevoet van rond de 2,5 procent voor leningen van twintig jaar. Dat is meer dan dubbel zoveel in vergelijking met begin dit jaar. Dat zet een rem op de vastgoedmarkt. Onze cijfers tonen aan dat deze vertraging zal blijven duren. Komende maanden verwachten we dan ook dat de prijzen verder zullen dalen.”

Het aantal transacties kende inderdaad een dip. In juni werden er 12,7 procent minder transacties afgesloten in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Hoe komt dit?

“Het ligt aan de stijgende rentevoeten en energieprijzen. Die wegen geweldig op de portemonnee waardoor we nu een afwachtende houding aannemen. Mensen worden onzeker en beginnen te aarzelen over het kopen of huren van een woning. Daardoor is er nu een veel groter evenwicht tussen vraag en aanbod tegenover vorig jaar. Er is minder vraag terwijl het aanbod hetzelfde blijft, wat betekent dat we minder transacties zien. Ook komende maanden zal het aantal transacties blijven dalen.”

Dwingt ook de oorlog de vastgoedmarkt tot afkoeling?

“We zitten met een torenhoge inflatie die in Europa alleen maar blijft toenemen door onze energieafhankelijkheid van Rusland. Als morgen de gaskraan dichtgedraaid wordt door Rusland zullen ook de energieprijzen stijgen. De inflatie zal blijven toenemen waardoor ook de vastgoedprijzen zullen moeten blijven dalen.”

Wat betekent dit voor de rentevoet?

“We moeten omzichtig omgaan met die rentes. Het is moeilijk om hier een goed evenwicht in te vinden. Momenteel is er geen rentedaling in het vooruitzicht. Hoe die rentevoeten dan wel zullen evolueren, weten we nog niet. Wat we wel weten, is dat hoe meer de rentevoet stijgt, hoe minder mensen kunnen lenen. En hoe minder mensen kunnen lenen, hoe meer de vastgoedprijzen zullen moeten dalen.”

Wat moet je nu doen als koper: toeslaan of wachten?

“Kopen, zo simpel is het. Als we het uitstellen met twee maanden zal de energieprijs weer gestegen zijn, net als de rentes die nu al de pan uitswingen. Vastgoedprijzen zullen blijven dalen, maar ook de stijgende energieprijzen en de inflatie kunnen nog een aantal jaar aanhouden. Houd dus voldoende geld opzij en zorg dat je altijd veilig zit.

“Let ook op het EPC-label dat aantoont hoe energiezuinig een woning is. De helft van de woningen in Vlaanderen scoort vandaag een E of F. Vanaf januari moeten eigenaars van een woning met een E- of F-attest er binnen de vijf jaar voor zorgen dat de woning een D-attest of beter haalt. Zulke werken zullen tussen de 50.000 en 100.000 euro kosten. Mensen kopen liever een nieuwe badkamer of keuken in plaats van geld uit te geven aan energie, maar vanaf volgend jaar zal dat geen optie meer zijn. Ga dus na hoeveel het zal kosten om je woning energiezuiniger te maken en houd dat bedrag opzij.”

En verkopers, wat moeten zij doen?

“Zo snel mogelijk verkopen. Als je weet dat de helft van de huizen een E- of F-attest heeft, waarvoor de kopers extra zullen moeten investeren, weet je dat ook de vastgoedprijzen zullen moeten dalen. Zeker met de stijgende rentevoeten erbovenop. Kopers kunnen minder lenen en moeten veel betalen om hun woning energiezuiniger te maken, waardoor er minder geld overblijft voor de woningen zelf. Daarnaast willen mensen nu ook zo snel mogelijk hun woning verkopen, waardoor het aanbod stijgt en de prijzen nog maar eens moeten dalen.”