Wat riskeert Dave De Kock na zijn overlevering naar België?

De Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam heeft de argumenten van de verdediging van Dave De Kock van tafel geveegd. De verdachte van de ontvoering van kleuter Dean, die leidde tot diens dood in januari, had zich verzet tegen zijn overlevering.

Dave De Kock was goed bevriend met Deans moeder, toen hij op de 4-jarige jongen babysitte, maar met een smoesje met hem verdween. De Kock wordt over de grens aangetroffen, in de buurt van Utrecht, verward en zwaar onder invloed, maar zonder Dean. Uiteindelijk vindt politie Zeeland het dode lichaam van de jongen terug tussen de rotsblokken op Neeltje Jans, een onderdeel van de Oosterscheldekering.

Wat er precies is gebeurd in de kleine week waarin De Kock bij Dean was, is voer voor een onderzoek dat al is opgestart door een onderzoeksrechter in Dendermonde. Die had dan ook zijn overlevering gevraagd, op verdenking van moord of doodslag op en de ontvoering van Dean.

De Kock houdt zijn onschuldig echter staande, en houdt het op schuldig verzuim. De Nederlandse rechtbank stelde vast dat hij zijn onschuld heeft verklaard, maar onvoldoende bewijs daarvoor kon aanhalen om zijn overlevering tegen te houden.

De verdediging van verdachte De Kock haalde ook de erbarmelijke, mensonterende staat van de Belgische gevangenissen aan, maar ook dat argument heeft de rechtbank verworpen.

“De Belgische autoriteiten hebben een garantie gegeven dat hij na overlevering wordt geplaatst in een detentie-instelling volgens Europees recht”, aldus de persrechter in Amsterdam.

Het parket-generaal van Gent wil niet zeggen in welke gevangenis hij zal terechtkomen, maar dat kan de gevangenis van Dendermonde zijn, die dateert uit 1863. Volgens de Commissie van Toezicht is in die gevangenis een structurele onderbemanning, een overbevolking en sinds kort zelfs geen psychiater meer aanwezig.

Strengere straffen in België?

Zijn overlevering zal binnen de tien dagen gebeuren. Jef Vermassen, de advocaat van Deans moeder, had aangestuurd op die overlevering, maar wil niet reageren nadat het parket een persstop had gevraagd.

Vermassen ijverde vooroverlevering, omdat Nederland lichtere straffen hanteert. In België staat op doodslag een gevangenisstraf van maximaal 30 jaar, in Nederland is dat de helft. De vorige Nederlandse minister van Justitie had wel een wetsvoorstel ingediend om die maximumstraf op te trekken tot 25 jaar.

“Eind maart staat een plenair debat daarover gepland in het parlement”, zegt de woordvoerder van de huidige minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius (VVD).

Voor roofmoord en ontvoering riskeren daders in Nederland net als bij ons levenslang, maar het is er wel uitzonderlijker, bevestigt strafrechtprofessor Frank Verbruggen (KU Leuven). “Men is daar iets terughoudender”, aldus Verbruggen.

“Dat heeft er ook mee te maken dat de regels rond vervroegde vrijlating ook verschillen. Die zijn in België soms iets gunstiger. Als je sommige assisenvoorzitters tegen de jury bezig hoort, dan wordt er ook al op geanticipeerd wanneer de veroordeelde zijn voorwaardelijke invrijheidstelling kan vragen.”

De Kock riskeert bij ons een zware straf, want als zijn schuld bewezen is, dan blijkt hij een recidivist. In 2010 werd hij in ons land al eens veroordeeld voor tien jaar cel voor de ‘onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg’ van de 2-jarige Miguel. Dat was toen de maximale straf, omdat de zaak voor de correctionele rechtbank verscheen, en niet voor assisen.

Dat kan ook dit keer gebeuren, als het gerechtelijk onderzoek niet aantoont dat hij een levensdelict heeft gepleegd, maar enkel onachtzaam is geweest, zoals hij zelf zou volhouden.