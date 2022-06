Wat moet u doen als u positief test? Riskeert u nog coronaboetes? Dit moet u weten over de nog geldende coronamaatregelen

Nu de coronacijfers weer licht stijgen, worden we eraan herinnerd dat we misschien nog wel enkele maatregelen dienen na te leven. Maar welke maatregelen zijn vandaag nog van kracht? Op het vlak van onderwijs, sport, werken en reizen moet u toch een en ander in acht nemen. Acht vragen, acht antwoorden.

Mag je aan examens deelnemen nadat je positief hebt getest?

“Wie positief test, dient nog altijd de isolatieplicht van zeven dagen in acht te nemen. Je mag dan in principe het huis niet verlaten en moet je isoleren van huisgenoten. Je kan dus niet aan het examen deelnemen. Je zal een afspraak moeten maken met je school of universiteit, die voor dergelijke gevallen inhaalmomenten voorzien”, stelt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Sinds 23 mei is code groen van kracht voor alle onderwijsniveaus. Dat betekent dat de afstandsregel niet meer van kracht is, maar nog steeds aandacht moet worden besteed aan maximale ventilatie en aan hand- en hoesthygiëne. Wie ziek of besmet is, blijft thuis.

Je hebt keelpijn en lichte koorts: mag je naar school of werk?

Zolang je geen positieve test hebt afgelegd, kan je naar school of werk. Moonens: “Maar indien je symptomen hebt die kunnen wijzen op een Covid-besmetting, vraagt de overheid dat je je laat testen. Die symptomen zijn hoofdpijn, koorts, vermoeidheid en ademhalingsmoeilijkheden.” Test je positief en kan je daardoor niet werken? Vraag je dokter dan een ziektebriefje of isolatie-attest als dat voor je werk nodig is. Is telewerk tijdens je isolatie- of quarantaineperiode mogelijk, dan wordt je loon doorbetaald. Is dit niet mogelijk, dan kan je werkgever onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke werkloosheidsuitkering aanvragen. Ben je zelfstandige en moet je minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen je activiteiten stopzetten, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een overbruggingsrecht aanvragen via je socialezekerheidsfonds.

Je kind gaat op sport- of jeugdkamp, maar test positief: wat moet je doen?

“Je kind zal helaas moeten thuisblijven en je wordt ook geacht om de organisatie te verwittigen”, stelt Moonens. “Indien je kind tijdens het kamp positief test, zal het zeven dagen in isolatie moeten.”

Zijn er nog beperkingen voor sportactiviteiten?

Sinds 7 maart zitten we in code geel, waardoor alle beperkende maatregelen voor de sportsector wegvielen. Er is dus geen mondmaskerplicht meer in sportinfrastructuur, de beperkingen op publiek vallen weg en er is ook geen maximale groepsgrootte meer voor sportkampen.

Welke reisbeperkingen zijn nog van kracht?

Sinds 23 mei gelden enkel nog maatregelen voor reizigers die uit een land met een heel hoog risico komen. Dan moet je het PLF invullen voor je aankomst in België. Kom je uit een hoogrisicoland binnen de EU of Schengenzone, dan moet je niet in quarantaine of je laten testen als je een vaccinatiecertificaat hebt. Heb je dat niet, dan laat je je testen op dag 1 van je terugkomst en blijf je in quarantaine in afwachting van het resultaat. Is je test positief, dan moet je tien dagen in isolatie. Als je bij aankomst in België een negatieve test van maximaal 72 uur oud bijhebt, hoef je je niet te laten testen. Kom je uit een hoogrisicoland buiten de Europese Unie of Schengenzone, dan moet je sowieso tien dagen in quarantaine. Laat je testen op dag 1 en dag 7 na je terugkeer in België. “Het blijft aangewezen om voor vertrek de reisadviezen op de site van Buitenlandse Zaken te raadplegen en na te gaan welke verplichtingen in je land van bestemming gelden. Heel wat mensen vragen of ze een tweede booster nodig hebben om te kunnen vertrekken, maar geen enkel land eist dat”, weet Moonens.

Je had een hoogrisicocontact: wat moet je doen?

Ben je huisgenoot van een besmet persoon of kreeg je een bericht van besmetting van een hoogrisicocontact? Dan zal je niet meer opgebeld worden door de contactopsporing. Je hoeft niet in quarantaine en hoeft je niet te laten testen. “Toch raden we sterk aan om zeven dagen een FFP2-mondmasker te dragen bij contacten binnen en buiten het gezin”, aldus Moonens. Krijg je symptomen, laat je dan testen bij de apotheek of in een testcentrum.

Waar moet ik nog een mondmasker dragen?

In de apotheek, in het ziekenhuis en bij de dokter ben je nog verplicht om een mondmasker te dragen. Het blijft ook aangeraden op erg drukke plaatsen of in zorgomgevingen zoals woonzorgcentra of bij de tandarts, kinesist, psycholoog of logopedist. Sinds 16 mei hoef je in Europese luchthavens en op vluchten geen mondmasker meer te dragen, al raadt het Europese luchtvaartagentschap dat wel aan. Individuele luchtvaartmaatschappijen en landen kunnen wel nog strengere maatregelen aanhouden.

Riskeer je een boete wanneer je de maatregelen niet naleeft?

“Dat kan in principe nog altijd”, waarschuwt Moonens. “Het respecteren van de maatregelen is in eerste instantie een kwestie van persoonlijke verantwoordelijkheid. Lokale besturen kunnen toezicht houden, al is het moeilijk om dat te organiseren. Ben je besmet, hou er dan vooral rekening mee dat je anderen kan besmetten. Misschien ben jij niet ziek, maar je kan anderen wel zwaar ziek maken. Blijf dus waakzaam voor symptomen en vermoed je dat je Covid hebt, laat je dan testen zodat je jezelf en andere kan beschermen”, besluit Moonens.