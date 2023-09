‘Wat moest ik zeggen? Sukkel maar voort?’: nabestaanden vertellen waarom hun ouders samen uit het leven stapten

Het gebeurt enkele keren per jaar dat mensen samen uit het leven stappen. Is het de ultieme daad van liefde of een vorm van ontsporing? ‘Ze vonden het bijna positief, als ik het zo mag zeggen, dat ze allebei aan een ernstige ziekte leden, die ongeneeslijk was.’

‘Het is niet erg, moeke”, zei Tom Depypere (29) toen hij zijn moeder terugzag, nadat ze zijn vader had geholpen om uit het leven te stappen.

Na het telefoontje van zijn tante begreep hij meteen wat er zich had afgespeeld in het ouderlijk huis in de Sterrenwijk in Kuurne. “Ik wist dat ze dit samen besproken hadden en dat ze allebei wilden sterven. Maar er was blijkbaar iets misgegaan.”

Zijn ouders, Jo Depypere en Hilde Vanwijnsberghe, waren elkaars grote liefde. Toch wisten ze dat ze niet samen oud zouden worden. “In 1999 kreeg moeke de diagnose multiple sclerose”, zegt hun zoon, die op dat moment 6 jaar oud was. “Ondanks die zware klap bleef ze positief in het leven staan. Moeke was iemand die intens van kleine dingen kon genieten, ook toen haar gezondheid achteruitging. Ik ken ­weinig mensen die op die manier hun kruis dragen.”

Hilde Vanwijnsberghe had voor zichzelf uitgemaakt hoelang dat leven mocht duren. “Ze wilde niet als een plant eindigen”, zegt haar zoon. “Wij hadden begrip voor die keuze. Als je negentig jaar kunt worden en nog altijd naar de bakker kunt stappen, is dat fantastisch. Maar het leven moet de moeite waard zijn. Moeke was incontinent. Ze sliep moeilijk. Ze had altijd pijn, altijd spasmen... MS is een ziekte die je van binnenuit opeet.”

Zijn ouders hadden in hun hoofd een plan uitgestippeld. “Vake had het tot zijn levensdoel gemaakt om moeke nog een paar mooie jaren te geven. Als dat niet meer zou lukken, zou zij uit het leven stappen. Hij had al nagedacht over zijn leven zonder haar. Hij zou dan een hond nemen en alleen verder gaan.”

Ze ging steeds verder achteruit, ook stappen werd moeilijker. In 2018 leidde dat tot haar beslissing om de documenten in orde te brengen voor haar wilsbeschikking inzake euthanasie. Ze steunde steeds meer op haar echtgenoot, met wie ze een zeer hecht koppel vormde. Op foto’s uit die tijd − in het Franse Berck-sur-Mer, waar ze zeehonden gingen spotten − stralen ze.

Ze werkten ook allebei nog: Jo was zeeman en werkte als loods, Hilde had een baan in de cafetaria van het ziekenhuis. Op vrije dagen maakten ze uitstapjes met de tandem.

In september 2021 waren ze op vakantie in het zuiden van Frankrijk toen Jo Depypere in een wijngaard een herseninfarct kreeg. “Het was totaal onverwacht”, vertelt hun zoon. “Vake had de dag ervoor nog een kilometer gezwommen. Hij was 57, maar zeer fit. Hij rookte niet, dronk nauwelijks alcohol. Hij deed alles om moeke zolang mogelijk op sleeptouw te ­nemen.”

Zijn zonen reden naar Frankrijk. Hun vader werd opgenomen in het ziekenhuis van Poitiers, waar hij de volgende nacht werd geopereerd. Met succes, waardoor ze aanvankelijk nog de hoop koesterden dat Jo Depypere na revalidatie zijn leven weer zou kunnen oppikken. Er waren momenten dat het beter leek te gaan − tegen alle verwachtingen in leerde hij weer stappen − maar na enkele maanden groeide vooral het besef dat de rollen voortaan omgekeerd zouden zijn.

‘Naar de kloten’

In augustus vorig jaar, na elf maanden revalideren, keerde Jo Depypere terug naar hun woning in de Sterrenwijk. Hilde nam met al haar beperkingen de zorg voor haar man op. “We hoopten dat het een nieuwe start kon zijn”, vertelt Tom Depypere. “Mijn broer en ik waren heel vaak daar. Maar mijn ouders wilden dat niet. ‘Wij gaan alleen onze weg moeten zoeken’, zeiden ze.”

De zeeman was aan de linkerkant verlamd, en zijn concentratievermogen was sterk verminderd. Tijd en ruimte − iets waar hij vroeger heel sterk in was − waren vaag geworden. Maar ook emotioneel was het heel moeilijk. “Hij wist dat zijn leven naar de kloten was. Dat heeft hij ook letterlijk tegen ons gezegd.”

In die maanden ontstond bij zijn ouders − ze waren allebei 58 jaar − het plan om een einde te maken aan hun leven. Voor de kinderen, en voor hun dichte omgeving was duidelijk dat het een ultieme daad van liefde was.

Dubbelzelfmoord komt enkele keren per jaar voor in ons land, maar er is weinig wetenschappelijk onderzoek over. Uit de dossiers die gerechtspsychiater Rudy Verelst kent, gaat het voornamelijk om koppels die heel geïsoleerd leven en weinig contact hebben met de buurt en met voorzieningen.

De ouders van Tom Depypere: ‘Vake deed alles om moeke, die aan MS leed, op sleeptouw te nemen.’ Beeld RV/archiefbeeld

“Copingmechanismen nemen af met de leeftijd, waardoor het vooral bij oudere koppels voorkomt”, zegt de gerechtspsychiater. “Het gaat vaak om mensen die bijna op een eiland leven. Door een extreme persoonlijkheid of door een stemmingsproblematiek kunnen ze in de tunnelvisie terechtkomen dat het leven niets meer waard is voor zichzelf, en ook niet voor de ander.”

Psychiaters spreken soms ook over balanssuïcide. “Sommige ouderen hebben voor zichzelf op een bepaald moment de balans opgemaakt tussen wat het leven nog te bieden heeft en de beperkingen die ze ervaren”, vertelt ouderenpsychiater Mathieu Vandenbulcke (UPC KU Leuven). “Op zo’n moment is het een eerder rationele keuze om uit het leven te stappen.”

In de beslissing van Jo en Hilde waren er ­volgens hun zonen enkele sleutelmomenten. ­“Nadat mijn vader naar huis was teruggekeerd, hebben we krampachtig gezocht naar zaken die hun leven nog waardevol konden maken. Mijn ouders hadden − door de ziekte van mijn moeder − een tandem. Op een dag hebben we die uit de garage gehaald om een fietstocht te maken. Ik vooraan, vake zat achteraan. Het lukte niet. Hij kon nauwelijks het stuur vasthouden. Toen we weer thuiskwamen, is hij in de tuin gaan zitten. Hij heeft niets meer gezegd.”

Niet veel later werd zijn rijbewijs ingetrokken. “We wisten dat de beslissing eraan zat te ­komen, maar toen die brief dan in de bus viel, kwam dat heel hard aan bij hem”, zegt Tom ­Depypere.

Enkele weken voor het drama reed hij met zijn vader naar Vlissingen, waar die als loods gestationeerd was. Ze moesten er zijn kamer leegmaken. “Voor mijn vader was dat een heel pijnlijk moment. Hij had nog zo graag willen werken, maar dat lukte niet meer. Hij was beschaamd en wilde door niemand gezien worden.”

Het was in diezelfde periode dat Hilde Vanwijnsberghe haar doodswens uitsprak. “Ik begreep haar. Wat kon ik tegen haar zeggen? Dat ze maar wat voort moesten sukkelen? Mijn vader besefte dat hij niet voor zichzelf kon zorgen, en naar een instelling zou gaan als moeke er niet meer zou zijn. Op een bepaald moment heeft hij tegen haar gezegd: als jij gaat, ga ik met je mee. Toen was de beslissing gemaakt.”

Twee dagen later − zo zou achteraf blijken − gingen ze over tot de daad. Hilde had al maanden slaappillen opzijgehouden. Omdat haar man niet goed kon slikken, nam hij er maar twee. Toen hij sliep, verstikte ze hem met een kussen. Vervolgens nam ze zelf medicatie in, en ging ze naast hem liggen.

Nog eens twee dagen later − een vriendin zag dat de rolluiken naar beneden bleven − kwamen haar zus en de vriendin uit op het drama. Jo Depypere was dood. Zijn vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis en overleefde ternauwernood de zelfmoordpoging. Voor de familie was het heel duidelijk wat er gebeurd was. “Ik verweet haar niets”, zegt Tom Depypere. “Voor ons voelde het heel logisch: als moeke zou gaan, ging vake met haar mee.”

Voor het gerecht lag dat anders. Dubbel­zelfmoord is een term die in de psychiatrie wel wordt gebruikt, maar juridisch niet bestaat. De onderzoeksrechter liet Hilde Vanwijnsberghe aanhouden voor moord.

Laffe beslissing

Voor haar familie was dat onbegrijpelijk. “Moeke is in een put gesprongen om er niet meer uit te komen. Op de grens tussen leven en dood hebben ze haar eruit getrokken. De onderzoeksrechter heeft daarna beslist om er nog eens met een pletwals over te rijden. Juridisch was dit misschien de juiste keuze, menselijk was het een laffe beslissing”, zegt Tom Depypere. “De onderzoeksrechter had binnen het ­kader van de wet ook de mogelijkheid om haar naar een gesloten afdeling van een ziekenhuis te brengen. Het advies van alle betrokken geneesheren was dat zij geen gevaar voor de maatschappij was, alleen voor zichzelf, en een acute zorgnood had.”

Die avond werd Hilde Vanwijnsberghe overgebracht naar de vrouwengevangenis van Brugge. “Het was verschrikkelijk”, zegt haar zoon. “Moeke had zorg nodig: zowel fysiek − in de gevangenis kreeg ze twee rollen wc-papier per week, maar wat doe je daarmee als je incontinent bent? − als mentaal. Het verblijf in de gevangenis heeft haar nog met een extra trauma opgezadeld.”

In het dorp sloeg het nieuws over de aanhouding in als een bom. Ook de burgemeester van Kuurne mengde zich in het debat: hij postte een verontwaardigde brief op sociale media waarin hij pleitte voor een meer menselijke oplossing voor Hilde. “Misschien is dit volgens het strafrecht een moord, maar het debat gaat over aanvaarding, het gaat over een proces dat men samen heeft afgelegd, het gaat over zorg, het gaat over empathie.”

“Het zijn zeer complexe dossiers”, zegt gerechtspsychiater Rudy Verelst. “Ons juridisch systeem kan daar geen weg mee. Zelfs als er een afscheidsbrief is of een geschreven verklaring, is het altijd de vraag of er druk werd gezet om die te schrijven of te ondertekenen. Het is achteraf altijd moeilijk om dat nog te verifiëren.”

Hilde schreef wel een afscheidsbrief, maar haar partner ondertekende die niet. “Vake kon de afscheidsbrief niet ondertekenen omdat zijn arm verlamd was”, zegt Tom Depypere. “We wisten door de muziek die er voor de uitvaart op vermeld stond wél zeker dat ze die samen hadden gekozen.”

In de gevangenis voerden hij en zijn broer lange gesprekken met hun moeder. “Het was alsof ze ons uit haar dood toesprak. Ze zei dat ook vaak tegen ons: ‘Eigenlijk ben ik al dood.’ Het kan raar klinken, maar ergens ben ik dankbaar voor die gesprekken. Op dat moment vallen alle maskers af. Puurder kan een ontmoeting niet zijn. Je zit bij elkaar, niets wordt nog verzwegen. Daardoor weten we ook perfect hoe mijn ouders zich op hun laatste momenten gevoeld hebben.”

De doodswens van Hilde Vanwijnsberghe bleef bestaan, ook in de gevangenis. Haar zonen zochten contact met de LEIF-artsen van West-Vlaanderen om een euthanasieaanvraag op te starten.

Het bleef de overtuiging van de behandelende geneesheren dat zij in een ziekenhuis thuishoorde en niet in een gevangenis.

Toen de zaak voor de kamer van inbeschuldigingstelling kwam, mocht ze midden december met een enkelband naar een psychiatrisch ziekenhuis. “De eerste zes weken was moeke dankbaar dat ze daar was”, zegt Tom Depypere. “Ze kon er wat aansterken en weer een beetje mens worden. Daarna heeft ze kunnen rouwen, maar de laatste maand is ze weer in haar tunnel terechtgekomen. Ze had geen vertrouwen dat haar euthanasie zou worden toegestaan, en ze wist dat het verblijf op de crisisafdeling niet kon blijven duren.”

Op de afdeling werd Hilde Vanwijnsberghe ieder halfuur gecontroleerd. Op 22 maart maakte ze een einde aan haar leven. Haar daad was minutieus voorbereid. “Ik was blij voor haar”, vertelt haar jongste zoon. Het werd de start van een complex verwerkingsproces. “In het begin kon ik niet wenen: de opluchting zat in de weg. We waren al anderhalf jaar afscheid aan het nemen, maar dat neemt uiteraard niet weg dat het verdriet groot is. Het was een extreem verwarrende en verdrietige periode.”

Vandaag wachten de broers op de toestemming van de onderzoeksrechter om hun ouders samen te mogen cremeren. “Dat was hun laatste wens. Voor ons is het belangrijk om die te kunnen realiseren, maar de enige uitleg die we krijgen is dat het ‘ambt bezwaar heeft’ tegen ons verzoek tot opgraving en crematie”, zegt Tom Depypere.

Volgens de bekende psychiater wijlen Paul Ghysbrecht, die 1957 doctoreerde rond het onderwerp, plegen twee mensen dubbelzelfmoord als ze in een zekere verstandhouding en ongeveer tegelijkertijd uit het leven stappen. “Vaak is het niet duidelijk of het eerder gaat om een suïcidepact dan wel om een vorm van ontsporing waarbij − meestal − de man uit medelijden of uit angst om niet meer voor zijn vrouw te kunnen zorgen, besluit om haar uit haar ‘lijden’ te verlossen en nadien zelfmoord te plegen”, zegt Mathieu Vandenbulcke.

Mensen met een psychiatrische stoornis, zoals een depressie, een angststoornis of beginnende dementie zijn het kwetsbaarst. Mensen die gemakkelijk impulsief reageren of geen blijf weten met hun emoties hebben een verhoogde kans. Mannen zijn in elke leeftijdsgroep vatbaarder voor zelfdoding dan vrouwen, omdat ze minder snel hulp of sociale steun zoeken. “Maar op latere leeftijd zijn ze iets onbeholpener dan vrouwen, die het toch nog meer gewend zijn om voor zichzelf te zorgen”, zegt Vandenbulcke.

Georgette en Roland

Vorig jaar haalde nog een andere zelfdoding de kranten. Op een gure ochtend in februari 2022 trof de schoonzoon van Georgette en Roland hun lichamen aan in de gerenoveerde hoeve in een Oost-Vlaams dorp waar ze hun leven lang gewoond hadden.

Het stel huwde in 1960, het jaar waarin ook koning Boudewijn met de Spaanse Fabiola trouwde. Het gezin was erg betrokken bij het verenigingsleven in het dorp. Roland gaf les op een technische school, zijn vrouw zorgde voor het huishouden en voor hun enige dochter. Ze waren graag onder de mensen.

“Dat was al een tijdje niet meer het geval”, zegt hun kleindochter, die niet met haar naam in de krant wil.

In oktober 2020 − het land stond voor de tweede lockdown − werd de familie getroffen door een groot verlies. De dochter van Georgette en Roland stapte uit het leven. “We hadden het niet verwacht, maar vielen ook niet helemaal uit de lucht”, vertelt de kleindochter. “Mama had al jaren fysieke en mentale problemen. Het ging op en af: ze was soms beter, maar er waren ook periodes met meer pijn en slaapproblemen.”

Voor Georgette en Roland was de gezondheid van hun dochter al lang een bezorgdheid. Haar dood zouden ze nooit helemaal te boven komen.

Hoewel ze 61 jaar getrouwd waren, gingen ze helemaal anders om met het verlies van hun dochter. “Pepe weende vaak als hij over mijn moeder sprak. Meme had dat niet graag. ‘Zie je, hij moet weer wenen’, zei ze dan. “Zwijg er liever over. We moeten voort.”

Georgette en Roland. ‘Het is altijd een traditioneel koppel geweest’, vertelt hun kleindochter. ‘Mijn grootmoeder deed het huishouden. Ze legde de kleren van pepe klaar, om elf uur was er soep. Ze is altijd een perfectionist geweest: alles moest proper zijn.’ Beeld RV/archiefbeeld

“Het is eigen aan die generatie dat ze moeilijk over hun verdriet kunnen praten”, zegt ouderenpsychiater Mathieu Vandenbulcke. “De drempel naar geestelijke gezondheidszorg is in die leeftijdsgroep ook vandaag nog erg hoog.”

Mentale problemen zijn ook moeilijker te detecteren. “Psychische problemen uiten zich soms anders bij ouderen”, zegt de psychiater. “Sommige ouderen brengen vooral lichamelijke klachten ter sprake, zoals buikpijn of hoofdpijn, in plaats van somberheid en verdriet. We noemen dat een ‘gemaskeerde depressie’.”

Vaak zijn de klachten ook atypisch, vooral bij mannen, waarbij prikkelbaarheid meer op de voorgrond staat dan bijvoorbeeld huilen. “Een bedrukte stemming kunnen we vaak meer afleiden uit het gedrag dan uit wat mensen zeggen, in de zin dat mensen zich minder verzorgen, meer opsluiten of meer alcohol beginnen te drinken.”

Georgette had al enkele jaren alzheimer. Ze ging niet graag meer naar buiten. Ze hoorde ook niet meer goed, maar wilde geen gehoor­apparaat, waardoor ze cognitief nog sneller achteruitging.

Hun schoonzoon nam na de dood van zijn vrouw de rol van mantelzorger over. Hij ging dagelijks langs om te koken en hen gezelschap te houden. Hun kleindochter kwam twee keer per week op bezoek. “Zeker de laatste maanden zagen we hen achteruitgaan”, vertelt ze. “Meme werd steeds moeilijker in de omgang. Ze had hulp nodig, maar als pepe wilde helpen, kreeg hij de volle laag. Ga maar naar buiten, riep ze dan.”

Achter de knotwilgen, in de velden achter hun huis, graasden schapen die Roland met veel toewijding verzorgde.

“Het is altijd een traditioneel koppel geweest”, vertelt de kleindochter. “Mijn grootmoeder deed het huishouden. Ze legde de kleren van pepe klaar, om elf uur was er soep. Ze is altijd een perfectionist geweest: alles moest proper zijn.”

Door haar alzheimer lukte dat niet meer. “Pepe was een heel gevoelige man. Toen hij zag dat het moeilijker werd voor zijn vrouw, wilde hij haar helpen. Meme aanvaardde geen hulp. Ze wilde altijd maar doen alsof het nog wel ging. En dan kwamen er verwijten: ‘Je hebt nooit iets moeten doen. Je moet nu ook niet ­beginnen.’”

De kleindochter probeerde met haar grootouders te praten, maar botste steeds op een muur. ‘Als we hulp nodig hebben, zullen we het wel vragen’, was hun antwoord. Maar een hulpvraag kwam er nooit.

Zelf werd ze na de dood van haar moeder bijgestaan door slachtofferhulp, maar die hulp was niet voorzien voor de grootouders. “Misschien had hun dat houvast kunnen bieden”, denkt de kleindochter. “In mijn ogen zou psychische hulp op die leeftijd bijna opgedrongen moeten worden. Er bestaat nog zo’n taboe rond: ze zullen er niet zelf naar vragen of naar op zoek gaan. Als jonge vrouw moet ik mij vaak oprapen om te zeggen dat ik naar de psycholoog ga. Wat moet dat dan zijn als je 80 bent?”

Mathieu Vandenbulcke pleit al jaren voor een meer aanklampende psychiatrische zorg voor ouderen. In de coronaperiode richtte het universitair psychiatrisch centrum van de KU Leuven daarom een ­mobiel team op voor psychiatrische problemen bij ouderen. “Zowel het team als het aantal aanvragen is intussen enorm gegroeid, wat getuigt van de zeer grote nood in de samenleving”, zegt de psychiater.

Een gedachte die zeer diep aanwezig is in de psychiatrie, is dat mensen gemotiveerd moeten zijn om geholpen te kunnen worden. Mathieu Vandenbulcke heeft het daar moeilijk mee. “Een gebrek aan motivatie vormt een kernsymptoom van heel wat psychiatrische stoornissen”, zegt de psychiater. “In die zin vind ik dat er in het algemeen meer aanklampend gewerkt moet worden wanneer hier nood aan is, en zeker bij ouderen bij wie de motivatie om meerdere redenen soms ver te zoeken is.”

Aanklampend gedrag

Bij Georgette en Roland speelde er ook schaamte, over wat er gebeurd was met hun dochter. “Ze hebben op alle manieren geprobeerd haar te helpen, maar toch is dat niet gelukt. Met dat gevoel van falen konden ze heel moeilijk om”, zegt de kleindochter.

Eind 2021 ging het van kwaad naar erger. “Hoe moeilijker het voor mijn grootmoeder werd om in haar hoofd alles te managen, hoe meer volhardend ze daarin werd. Ze liep vaak hyper rond in het huis om alles op orde te krijgen”, zegt de kleindochter. “Haar slaap-waak­ritme was door de alzheimer ook volledig ­verstoord: ze stond voor dag en dauw op om blaadjes te vegen in de tuin. Het ging crescendo op de verkeerde manier.”

Voor haar echtgenoot was dat enorm zwaar. “Bij hem presenteerde het verdriet zich toen meer als een depressie. Hij was zijn energie kwijt. Als je er kwam, moest hij zich echt voortslepen.”

De schoonzoon en de kleindochter zagen dat er iets moest veranderen en startten familiehulp op. “Meme kon haar haren niet meer wassen. Pepe wilde haar helpen, maar werd steeds afgeblaft. Ik kon dat niet meer aanzien”, zegt de kleindochter.

Het werd haar niet in dank afgenomen. ‘Als ze mij moeten komen wassen, dan hoeft het voor mij niet meer’, zei haar grootmoeder.

Hun problemen werden nog versterkt door corona. “Meme werd al een paar jaar door een neuroloog opgevolgd. Ze was zo bang voor corona dat ze niet meer naar het ziekenhuis durfde te gaan, hoewel ze bleef achteruitgaan.”

Ook dat is volgens ouderenpsychiaters herkenbaar. “Er is veel geschreven over woon-zorgcentra, maar de impact van corona is volgens mij nergens zo groot geweest als bij thuis verblijvende ouderen met een zorgafhankelijke partner”, zegt Vandenbulcke. “Heel wat ouderen kwamen in een situatie terecht waarbij ze 24 uur op 24 opgesloten zaten met een partner die aanklampend gedrag vertoonde. Dat heeft voor drama’s gezorgd.”

Ouderenpsychiater Mathieu Vandenbulcke (UPC KU Leuven): ‘Het is eigen aan die generatie dat ze moeilijk over haar verdriet kan praten. De drempel naar geestelijke gezondheidszorg is in die leeftijdsgroep erg hoog.’ Beeld rv

Gezamenlijke euthanasie is in ons land wel toegelaten, maar komt slechts zelden voor. In 2021 koos het echtpaar De Crée ervoor om samen te sterven. Jean de Crée (84) was arts en gewezen directeur farmacologie bij Janssen Pharmaceutica, zijn vrouw Marleen (80) was dichter en plastisch kunstenaar. Omdat ze allebei aan een terminale kanker leden, kregen ze euthanasie op hetzelfde moment, bij hen thuis, in hun vertrouwde omgeving.

“Ze konden zich niet voorstellen dat ze zonder de ander voort zouden moeten gaan”, zegt professor Wim Distelmans. “Uiteraard kwamen ze elk apart in aanmerking voor euthanasie. Ze vonden het bijna positief, als ik het zo mag zeggen, dat ze allebei aan een ernstige ziekte leden, die ongeneeslijk was.”

Maar volgens psychiater Rudy Verelst is er in dergelijke dossiers niet altijd sprake van ondraaglijk fysisch of psychisch lijden. “Het gaat vaak om mensen die bang zijn voor de toekomst: ze zien zichzelf achteruitgaan en willen anticiperen.”

Door Georgette en Roland werd nooit een ­euthanasievraag gesteld. Hilde Vanwijnsberghe had voor zichzelf wel een wilsverklaring inzake euthanasie opgesteld, maar nooit een eigenlijke euthanasieaanvraag gedaan. “Ze heeft tegenover twee dokters op een bepaald moment de vraag opgeworpen, maar kreeg toen als antwoord dat ze bij hen niet aan het juiste adres was”, zegt haar zoon. “Ze vreesde dat ze niet in aanmerking zou komen, hoewel we nu weten dat ze zeker aanspraak had kunnen maken op euthanasie voor ondraaglijk fysiek lijden.”

Volgens Tom Depypere had het Euthanasieproces − waarbij in 2020 drie artsen terechtstonden na het uitvoeren van euthanasie op Tine Nys, een 38-jarige vrouw met een zware depressie − haar vertrouwen dat euthanasie een oplossing kon zijn een serieuze knauw gegeven. “Nadat mijn vader een trombose had gekregen, hadden ze gewoon ook de energie niet om die administratieve rompslomp op te starten, juist omdat ze niet zeker waren dat ze een positief antwoord zouden krijgen.”

Bij Georgette en Roland was er hulp op komst. “Mijn vader had mijn grootvader overtuigd om met de huisarts over hun situatie te spreken”, vertelt de kleindochter. “Er zou begonnen worden met antidepressiva, en het gesprek zou worden aangegaan of meme tijdelijk kon worden opgevangen. Dat lag moeilijk. Mijn grootmoeder wilde dat niet. Ze zei dat ook: ‘Zie dat je mij nergens binnensteekt.’ Het was hartverscheurend voor mijn grootvader: hij wilde dat ze thuis zou blijven.”

Slagen op het hoofd

Voor de familie was dat al een stap in de goede richting. “Mijn grootvader zag de problemen wel in. Hij wist dat er geen andere optie was dan een plaatsing, maar kon het niet over zijn hart krijgen dat ze tegen haar zin zou worden opgenomen. Ik denk dat hij toen zijn beslissing al gemaakt had.”

De consultatie bij de huisarts was gepland op dinsdagochtend, maar vond nooit plaats. Toen de schoonzoon Roland ging ophalen, vond hij het zwaar toegetakelde lichaam van Georgette in de slaapkamer. Ze stierf door slagen op het hoofd en ze had snijwonden aan haar polsen. Het lichaam van haar man werd in de waterput gevonden.

Haar familieleden weten nog altijd niet wat er die nacht precies gebeurd is. “Het onderzoek heeft geen uitsluitsel kunnen geven over wie de snijwonden aan haar pols heeft aangebracht”, vertelt de kleindochter.

Volgens haar was er geen sprake van een ­suïcidepact. “Het ligt niet in de aard van mijn grootmoeder. Ze was daar niet toe in staat. Die wilde alleen maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Tot ze erbij zou neervallen.”

Er lag geen briefje, er was geen afscheid. “Pepe heeft de avond voordien wel aan mijn vader gezegd hoe dankbaar hij was voor wat hij allemaal voor hen deed. Allicht had hij toen al zijn beslissing gemaakt. Hij kon het niet meer overzien, en heeft die lijdensweg willen stoppen.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding of nood heeft aan een gesprek, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.