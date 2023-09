‘Wat moest ik zeggen? Sukkel maar voort?’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Oekraïens drone-offensief brengt Rusland in moeilijkheden, maar ook het Westen staat nu voor een vraagstuk

Oekraïne voerde deze week de zwaarste droneaanval uit op Rusland sinds het begin van de oorlog. Het kon er vijandelijke vliegtuigen op een basis diep in Rusland mee uitschakelen. Maar welke strategie zit er juist achter?

2. Stella gaat naar bed met een koppel, zonder dat haar man het weet: ‘De eerste keer waren al die armen en benen overweldigend’

Voor de meeste jonge veertigers met kleine kinderen is een triootje wel het laatste wat ze verwachten. Stella (42) is dan ook stomverbaasd en in de wolken, nu ze de spil van een driehoeksverhouding is geworden. En dat allemaal achter de rug van haar man.

Het was een tijd stil rond Jan Van Looveren (54), acteur en presentator, maar vandaag staat hij er weer. Eerst met zijn nieuwe comedyreeks Boomer, waarin hij de snel veranderende tijdsgeest met humor te lijf gaat, en later trekt hij er weer op uit met zijn theatervertelling Loslaten, waarin hij een veel kwetsbaardere kant van zichzelf laat zien. “Sinds mijn zus en vader er niet meer zijn, zit er een grote angst in mij.”

4. Econoom Paul De Grauwe wikt succes van de staatsbon: ‘Als dit herhaald wordt, zullen de banken het wel gaan voelen’

In goed een week tijd verdween meer dan 22 miljard aan spaargeld van de spaarboekjes. Toch is de staatsbon niet het einde van de Belgische spaarwoede, zegt econoom Paul De Grauwe (KU Leuven). “De banken zullen pas bewegen als de minister nog meer staatsbons uitgeeft.”

5. Charlotte Vandermeersch en broer Edward: ‘Niemand had me verteld dat onze vader aan de deur was gezet’

De oudste is 39, actrice, en verfilmde samen met haar man Felix Van Groeningen de roman De acht bergen. De jongste is 36 runt samen met zijn andere broers brouwcompagnie Rolling Hills in Oudenaarde. Charlotte en Edward Vandermeersch, zus en broer.

6. ‘Eindelijk werd bevestigd wat ik al vermoedde, tegelijk werd mijn grootste angst bewaarheid’: zij betrapten hun partner op kindermisbruik of beelden ervan

Wat als je partner wordt betrapt op het bezit van beelden van kindermisbruik of misbruik zelf? Twee vrouwen getuigen. “Ik was blijkbaar jaren met iemand samen geweest die er een andere virtuele identiteit op nahield, iemand die ik niet kende.”

7. Je kunt al bijna voorspellen wat het excuus van Bart De Wever zal zijn: ‘Men gunt het mij niet’

N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt nog eens de schouders te willen zetten onder een krachtenbundeling op centrumrechts. In werkelijkheid verkeek hij jaren geleden al de kans op zo’n grote herverkaveling.

8. ‘Wat moest ik zeggen? Sukkel maar voort?’: nabestaanden vertellen waarom hun ouders samen uit het leven stapten

Het gebeurt enkele keren per jaar dat mensen samen uit het leven stappen. Is het de ultieme daad van liefde of een vorm van ontsporing? “Ze vonden het bijna positief, als ik het zo mag zeggen, dat ze allebei aan een ernstige ziekte leden, die ongeneeslijk was.”

Op 1 februari 1989 begon VTM met Het Nieuws door Dany Verstraeten (67). Nu dinsdag zal hij een laatste keer ankerman zijn: stabiel, nuchter, zonder streken. “Ik heb mij altijd ­afgevraagd hoe het allemaal zou zijn gelopen als mijn pa was blijven leven.”

