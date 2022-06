Wat loopt er mis op Primavera Sound in Barcelona? ‘De watervoorziening is hallucinant. Dat is waanzin’

Je bent nu op Primavera Sound, is het daar echt een boeltje zoals sommige aanwezigen beweren op sociale media?

Swartenbroux: “Wij zijn op Belgisch vlak natuurlijk heel verwend qua festivals, maar het loopt hier inderdaad wat de spuigaten uit. Er zijn overal wachtrijen. De crowdcontrol is helemaal anders dan anders, waardoor je constant in de massa bent. Of je nu onderweg bent naar de wc, het podium of de bar, je zit constant in een mensenstroom. Het voelt niet veilig om van het ene podium naar het andere te gaan. Zodra je bij het podium zelf bent, valt het wel mee. Dus het is niet zo dat het overboekt is.

“Ook aan de bar loopt het niet goed. Het gerucht doet de ronde dat het barpersoneel zwaar onderbetaalde Portugese studenten zijn, die niet opgeleid zijn om op zo’n druk evenement te werken. Op een Belgisch festival staat een pint gewoon klaar. Hier wordt alles op het moment zelf getapt. Bij de bar voor het podium van de mainstage was er slechts één betaalterminal voor de hele bar. Het loopt allemaal in het honderd, zodanig dat ik me wel zorgen maak om daar straks te moeten aanschuiven.”

Er zou ook onvoldoende toegang tot water zijn, klopt dat?

“Het is hier warm en je hebt slechts twee watertenten. Ik heb nu net gezien dat de organisatie er twee heeft bijgezet. Die watertoegang is het belangrijkste dat opgelost moest worden. Er vallen constant mensen flauw en ze hebben echt veel dorst. Het is anderhalf uur aanschuiven voor een kraantje. Dat is niet verantwoord. Je mag ook geen flesjes meer met je mee naar binnen nemen.”

Hoe is de sfeer daar?

“Dit kan gewoon niet. Niemand was echt blij gisteren, iedereen was gefrustreerd en slechtgezind. Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld Tame Impala alleen maar meegemaakt in de rij voor de bar.

“Het is gewoon zo jammer. Alles heeft twee jaar stilgelegen en dit is voor heel veel mensen de opener van het festivalseizoen. Veel mensen die hier voor de eerste keer zijn - voor mij is het de derde keer - zeggen: ‘Amai, is dit nu het festival waarover jullie zo laaiend enthousiast waren?’ Het is niet de eerste keer dat ze een festival organiseren. Zeker die watervoorziening is hallucinant voor een festival in Barcelona. Dat is waanzin.”