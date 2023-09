Wat kan Remco Evenepoel in de tijdrit in de Ronde van Spanje? ‘Niet in de vorm van op het WK, maar hij zal tijd nemen’

De Vuelta hervat vandaag met een tijdrit in Valladolid. Maakt Remco Evenepoel zijn achterstand goed? Hoe groot is de kans dat hij opnieuw de rode leiderstrui pakt? Sportjournalist Hans Vandeweghe schat Evenepoels kansen in.

Dag Hans, hoe is de Vuelta tot nu toe al verlopen?

“Zoals we konden verwachten. Op sportief vlak dan toch. Wat we niet verwacht hadden, was de klimatologische chaos. De eerste rit in de straten van Barcelona werd een ijspiste door de vele regen. Dat wordt de organisatie verweten, maar dit hadden ze moeilijk kunnen voorspellen. De verplaatsing naar Valladolid, waar vandaag de tijdrit plaatsvindt, verliep ook niet zonder problemen door een blikseminslag in een vliegtuig. Ze hebben vooral veel pech gehad. Al blijft het wel RCS, en dat is nu eenmaal niet op hetzelfde niveau als ASO, dat de Tour organiseert.”

Na de rustdag van gisteren moeten de renners vandaag opnieuw aan de bak. Hoe staat Remco Evenepoel er voor?

“Sportief hebben we in die eerste week al van alles gezien, maar evengoed hebben we nog niets gezien. Evenepoel leeft nog, hij staat goed. Maar hij zit in de tang van de Jumbo-Visma’s, dat is duidelijk. Zij staan met drie renners rond hem (Sepp Kuss staat aan de leiding, Giro-winnaar Primoz Roglic en tourwinnaar Jonas Vingegaard staan net achter Evenepoel, DBA) De laatste die dat had – en toen waren het er twee van Jumbo – was Tadej Pogacar in de Tour van vorig jaar, en die is toen bezweken.

“Jumbo-Visma gaat dat overal uitspelen: als Kuss vertrekt, moet Evenepoel mee. Als Roglic vertrekt, moet Evenepoel ook mee, en als Vingegaard gaat, moet Evenepoel zeker mee, want dat is nog de gevaarlijkste. In internationale media wordt gesteld: Evenepoel heeft een probleem.”

Hoe goed moet Evenepoel vandaag in de tijdrit zijn om de Vuelta opnieuw naar zich toe te trekken?

“Allereerst: ik ben madame Soleil niet. Volgens mij is Evenepoel nu niet in de vorm die hij wel had bij het WK tijdrijden. Dat is ook logisch, want nu heeft hij al meer dan een week gekoerst, en hij heeft al even niet meer op zijn tijdritfiets gezeten. Ik zie hem in die tijdrit van 25,8 kilometer wel een halve minuut pakken op Roglic, en Kuss zal vermoedelijk meer dan 1 minuut verliezen. Ook op Vingegaard zie ik hem wel tijd nemen, maar hoeveel is een groot vraagteken. Dat is immers ook een zeer goede tijdrijder, zeker in grote rondes. Dat hebben we in de Tour nog gezien.”

Hoe groot is de kans dat Evenepoel vandaag opnieuw rood pakt?

“Heel klein. Hij staat 2.22 minuten achter op Kuss. Dus om de leiderstrui over te nemen, zou Evenepoel al heel goed moeten rijden, en Kuss erg slecht. Want let op: van Kuss weten we in feite niet hoe goed hij kan tijdrijden. Hij is nog nooit voluit gegaan in een tijdrit in een grote ronde. Hij kon zich altijd sparen voor de ritten die nog kwamen, om daar zijn kopman bij te staan.”

Wie zijn nu nog de kanshebbers voor de eindzege?

“Naast Evenepoel en het blok van Jumbo-Visma rijdt ook Juan Ayuso (UAE) makkelijk mee. In Enric Mas (Movistar) geloof ik niet, die doet hoogstens mee voor het podium. Evenepoel gelooft erin dat hij combines kan sluiten met die mannen, maar eens het bergop gaat is het één tegen één. De enige met wie dat misschien nog kan, is Mikel Landa. Die wordt volgend jaar ploegmaat van Evenepoel bij Soudal-Quickstep, en hem zie ik nog wel hand- en spandiensten verlenen. Wie weet vandaag al, want hij start vlak voor Evenepoel in de tijdrit. Wie weet laat hij zich inlopen om Evenepoel even op sleeptouw te nemen.”

Waar liggen er nog uitdagingen in de verdere ronde ?

“Team Jumbo-Visma wordt dé uitdaging voor Evenepoel. Dat is een ploeg die alles voor elkaar heeft, die het beste materiaal heeft, alles heeft verkend. We kennen Roglic en Vingegaard, als groterondewinnaars, maar wat we in België wat over het hoofd zien, zijn de kansen van Kuss. Dat is misschien wel de beste pure klimmer van de wereld. Die mag je niet onderschatten. Zelfs als Evenepoel vandaag iedereen overklast en toch de rode trui pakt, gaat hij toch nooit twee minuten pakken op Kuss in de bergen. Deze Vuelta moet eigenlijk nog beginnen. Er komen nog verschrikkelijk zware bergritten aan. Als Remco Evenepoel bij de volgende rustdag, volgende week maandag, nog voorin staat en kans maakt, dan mag de natie beginnen dromen, maar niet eerder.”