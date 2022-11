Wat is het ‘WK-effect’ op gokverslavingen? De vorige editie doet weinig goeds verhopen

Met het WK op komst beleven gokkantoren gouden tijden. Hulpverleners vrezen voor een drastische toename van het aantal gokverslavingen. ‘Hoe jonger je ermee begint, hoe groter de kans dat het ontspoort.’

De WK-koorts stijgt, en dus zetten ook online gokbedrijven alle middelen in om nieuwe of ervaren gokkers een gokje te laten wagen op een van de wedstrijden. Zelfs op de Sporza-app van VRT is het dezer dagen moeilijk browsen zonder een reclame voor online gokken tegen te komen. “Win 100.000 euro met je gratis voorspelling!” luidt een reclame van Unibet onder een artikel van de Rode Duivels.

“Zulke reclames zijn een gevaarlijke trigger, zowel voor nieuwsgierige surfers als mensen met een gokverslaving”, zegt Katleen Peleman, directeur van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). “Met een klik zit je op een gokwebsite, maar er weer weg geraken is een heel ander verhaal.”

Hulpverleners zijn dan ook bezorgd over de invloed van het nakende WK op het aantal gokverslavingen. Uit een rapport van de Kansspelcommissie, dat bij het vorige WK in 2018 de gegevens van 23 erkende gokbedrijven in ons land analyseerde, bleek al een enorm WK-effect: 150.000 van de 300.000 online spelers hadden zich pas tijdens het WK voor de eerste keer geregistreerd.

Vaak beginnen nieuwsgierigen met een gratis proefronde of een klein bedrag, maar na verloop van tijd stapelt het zich op. Gemiddeld zetten online spelers over heel het vorige WK 673 euro in. De ­gemiddelde winst bedroeg – uiteraard – een stuk minder. “Het ergste wat eigenlijk kan gebeuren, is dat een nieuwe gokker bij een van de eerste keren geld wint”, zegt Helene Key van SolutionS, een organisatie die mensen met verslavingen begeleidt. “Want als mensen de daaropvolgende keren verlies na verlies blijven maken, zitten ze nog steeds met dat stemmetje in hun hoofd dat zegt: het is al eens gelukt.”

Truken

Bij SolutionS zagen ze na het vorige WK het aantal aanmeldingen van mensen met een gokverslaving drastisch toenemen. “De maanden erna kwamen heel wat mensen aankloppen omdat ze er niet meer mee konden stoppen”, zegt Key. “Allemaal gaven ze aan dat ze er tijdens het WK mee begonnen waren.”

Dat frequent gokken na het WK in een verslaving kan ontaarden, heeft volgens Peleman te maken met de sluwe truken van gokwebsites. “Eens je zo’n account aanmaakt, hebben die websites jouw gegevens. En dan blijven ze je bestoken met pushberichten en interessante promoties.”

Vooral jonge mannen blijken een risicogroep. Ruim de helft van de mensen die online gokt, is tussen 18 en 30 jaar, zo bleek uit het rapport van de Kansspelcommissie. “We zijn enorm bezorgd voor het effect op jongeren”, zegt Peleman. “Jongeren handelen door hun onvolgroeide hersenen vaak impulsgerichter en zijn dus vatbaarder voor de triggers van gokkantoren. Bovendien hebben ze minder financiële middelen, waardoor hun gokgedrag sneller stress met zich mee kan brengen.”

Het is bekend dat veel langdurige verslavingen op jonge leeftijd ontstaan. Dat is bij gokken niet anders. “Hoe jonger je ermee begint, hoe groter de kans dat het ontspoort”, zegt Key. “Want op den duur wordt gokken iets wat mensen doen als ze zich niet goed voelen, en dan wordt dat een patroon.”

Om die reden pleit het VAD al jaren om de minimumleeftijd voor online gokken op te trekken naar 21 jaar. Maar ook de sportclubs, die vaak rond het WK zelf gokwedstrijden opzetten, hebben volgens het VAD een verantwoordelijkheid. Uit onderzoek van het VAD en de UGent blijkt dat sportclubleden vijfmaal vaker deelnemen aan sportweddenschappen dan de algemene bevolking. Hun gokgedrag is ook tien keer zo risicovol. “Het is dan ook belangrijk dat sportclubs weddenschappen uit de leefwereld van jongeren houden”, zegt Peleman.

Reclame op apps

De VRT liet vorig jaar weten dat ze reclame voor (online) gokken drastisch zou afbouwen. Zo zal er, in tegenstelling tot in 2018, geen gokreclame meer zijn op VRT-radio, -tv of VRT MAX. “De mediagebruiker kan online wel nog op gokreclame botsen, maar ook dat bouwen we af tot een minimum”, zegt woordvoerder Jan Sulmont.

Volgens Peleman valt die afbouw toe te juichen, al mag het wat haar betreft sneller gaan. “Het is problematisch dat jongeren nog steeds die reclames op apps en op sociale media te zien krijgen, want daar spenderen ze het meeste tijd.”

Op grote veranderingen blijft het wellicht wachten op een nieuw koninklijk besluit van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Zijn voorstel om reclame voor gokkantoren bijna volledig te verbieden ligt nu voor bij de Raad van State.