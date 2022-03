Wat is het draaiboek als Poetin op de rode knop zou duwen? Lees dit en 8 andere verhalen na dit weekend

De wereldberoemde historicus Michael Ignatieff voelt zich door zijn aristocratische Russische en Oekraïense voorouders diep verbonden met het conflict. “Deze oorlog is een broedermoord”, zegt hij vanuit Wenen, waar hij voor Europa een groeiend ‘moreel dilemma’ ziet. “Oekraïners vechten nu voor ons en sterven.”

“Oekraïne innemen is niet noodzakelijk” Poetins einddoel, aldus Ignatieff ook. “Ik hoop dat hij beseft dat elke schending van een NAVO-lidstaat zoals Polen de collectieve defensie van de alliantie in gang zet. Maar we moeten ook onthouden dat de NAVO niet overal in Oost-Europa aanwezig is - niet in Moldavië bijvoorbeeld. Als hij Odessa inneemt, kan hij makkelijk het nabijgelegen Moldavië veroveren, waar hij al troepen heeft in Transnistrië. Hij moet dus gestopt worden.” Lees hier het volledige interview met Michael Ignatieff.

Michael Ignatieff. Beeld Karoly Effenberger

2. Wat zijn de scenario’s als Poetin op de rode knop zou duwen?

“Een jodiumpil gaat het verschil niet maken.” Wat is het draaiboek als Poetin op de rode knop zou duwen, en heeft er nog iemand een schuilkelder te koop? “We hebben die van ons op Kapaza gezet”, zegt Carl Seykens onder andere. Wel blijkt er een grote schuilkelder te zitten onder het Warandepark in Brussel. Die dateert al uit 1938 en werd tussen 1966 en 1969 tijdens de bouw van metrolijn 1 uitgebreid tot nucleaire safehouse voor de regering, het parlement en leden van het koningshuis. Met geheime ondergrondse toegangen.

Beeld Bettmann Archive

3. Europa staat aan de rand van een peilloze morele afgrond. En Poetins oorlog is maar net begonnen

Zal Marioepol terechtkomen in het rijtje historische Europese schandvlekken, samen met Guernica en Srebrenica? Het is nog onzeker, want Poetins oorlog is pas net begonnen, maar het plaatst het Westen voor steeds indringender vragen.

Onder andere of de huidige Europese opstelling houdbaar blijft naarmate het Russische geweld toeneemt, qua omvang maar ook in wapenkeuze? Critici zeggen dat het Westen Poetin alle ruimte laat om de oorlog verder te doen escaleren. Kristi Raik, directeur van de Estse denktank EFPI, ziet onder de westerse eenheid “een scheiding tussen landen met een recente herinnering aan Russische agressie en landen zonder zo’n ervaring. Een kloof tussen durf en voorzichtigheid, zo je wilt moed en lafheid.” Lees hier de volledige analyse.

Een Oekraïense militair omhelst zijn vrouw in de havenstad Odessa. Beeld AFP

4. Niet alle vluchtelingen met een Oekraïens paspoort zijn even welkom: ‘Na vier dagen zijn we teruggestuurd’

Duizenden vluchtelingen uit Oekraïne vinden elke dag hun weg naar het registratiecentrum op de Heizel. Maar niet iedereen wordt met open armen ontvangen. “Na vier dagen in Bastogne zijn we teruggestuurd. Er bleek toch geen plek voor ons.”

‘Waarom worden wij anders behandeld?’ of ‘Zijn wij niet ook op de vlucht?’ Deze vragen moeten de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Vlaanderen de laatste dagen bovendien constant beantwoorden. “Eerlijk: wij krijgen het zelf nog moeilijk uitgelegd.”

Beeld Tim Dirven

5. Een geslepen lobby: hoe een Russische diamant-oligarch zaken kan blijven doen vanuit België

Hoewel Rusland hofleverancier is van de diamanthandel in Europa, blijft de sector gespaard van Europese sancties. Waarom kan oligarch Sergej Ivanov verder doen vanuit Antwerpen, terwijl Biden hem wel viseert? Journalisten Stavros Kelepouris en Bruno Struys zochten het uit.

De Russische president Vladimir Poetin en Alrosa-baas Sergej Ivanov keuren diamanten. Beeld BELGAIMAGE

6. Russische bommen treffen straks ook uw winkelkar: ‘En de voedingsprijzen zijn al ongekend hoog’

Wees er maar zeker van: de broodprijs gaat omhoog. Maar ook frieten, gebak, tomaten en komkommers zullen duurder worden, net als zuivel, olie, sauzen en allerlei producten in glazen bokalen. De oorlog in Oekraïne, ook gekend als de graanschuur van Europa, doet nog een forse schep boven op de prijzencrisis in de voedingssector.

Beeld IP

7. En toen kwam een partijvoorzitter uit het konijnenpak gekropen

Zangeres Camille won als ‘Miss Poes’ met sprekend gemak de finale van The Masked Singer, maar dé verrassing van de tv-avond kwam er toch toen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau als deelnemer uit zijn konijnenpak gekropen kwam. Een gok, want politici in entertainmentprogramma’s vallen niet altijd in goede aarde bij televisiekijkend Vlaanderen.

Vooruit-voorzitter Rousseau slaagde erin om het in ‘The Masked Singer’ tot de laatste aflevering uit te zingen. ‘Het helpt dat Conner kan zingen.’ Beeld VTM

8. Het is geen toeval dat de N-VA-voorzitter juist Zuhal Demir als mogelijke kroonprinses presenteert

N-VA-voorzitter Bart De Wever vertrouwt de toekomst van zijn partij toe aan huidig minister Zuhal Demir. Wat zegt dat over de stand van de politiek? Bart Eeckhout analyseert in de wekelijkse rubriek Lopende Zaken.

Zuhal Demir. Beeld © Stefaan Temmerman

Ze ging zonder diploma van school en won op haar 19de een Gouden Palm voor het veelbesproken La vie d’Adèle. Nu kruipt Adèle Exarchopoulos (28) in de huid van een stewardess.

“Die rol in La vie d’Adèle was een cadeau”, zegt Exarchopoulos. “Het is de hele polemiek eromheen die voor mij veel verpest heeft. Op den duur werd elk woord verdraaid... Het heeft ervoor gezorgd dat we niet hebben kunnen genieten van het succes van de film. De periode waarin we samen de wereld rondtrokken om de film te promoten, had heerlijk en vreugdevol moeten zijn. Dat hadden we verdiend. Maar in plaats daarvan waren we compleet verdeeld.”

Lees hier het volledige interview met Adèle Exarchopoulos.