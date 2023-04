Wat is het draagvlak voor een basisinkomen? ‘De positie van de kiezers van N-VA is opmerkelijk’

Heeft het basisinkomen – een bedrag dat iedereen op regelmatige basis van de overheid ontvangt – genoeg draagvlak in België om te slagen? Onderzoeker Tijs Laenen (KULeuven) maakte er een rapport over: ‘Ik vrees dat dit echt een nieuwe communautaire kwestie kan worden.’

U heeft bij 3.000 Belgen nagevraagd hoe zij naar het basisinkomen kijken. Welke conclusies kunnen we daaruit trekken?

“Wat het meest opvalt uit de resultaten, is het grote verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. Het draagvlak bij de Franstaligen is duidelijk veel groter. Groepen die in een maatschappelijk kwetsbare positie zitten, maar ook jongeren en vrouwen, zijn in het algemeen positiever. Er is vooral grote steun voor het basisinkomen bij de kiezers van Ecolo en de PS. Aan Vlaamse zijde is er binnen de politiek geen haan die ernaar kraait.”

Hoe kijken Vlaamse kiezers dan naar het onderwerp?

“De linkse kiezers staan er positief tegenover. Maar de positie van de kiezers van N-VA is opmerkelijk. Zij zijn het enige kiezerspubliek in België dat standvastig ‘neen’ zegt, ongeacht de variant. Bij elke andere groep, Vlaams en Waals, is er meer openheid. Ik vrees dat dit echt wel een nieuwe communautaire kwestie kan worden. Ik zie het aan Vlaamse kant niet gebeuren dat er snel een voorstel op tafel ligt. Momenteel is daar te weinig draagvlak voor.”

Zijn er punten waar Walen en Vlamingen wel overeenkomen?

“Het zogenoemde participatie-inkomen heeft bij zowel de Vlaamse als Franstalige kant de voorkeur. Bij deze variant wordt verwacht dat de burger een vorm van participatie teruggeeft aan de samenleving. Dat hoeft niet per se werk te zijn. Ook studenten, vrijwilligers en zelfs mantelzorgers krijgen dan een inkomen. Als er ooit een coalitie gevormd moet worden om het basisinkomen in te voeren, dan lijkt mij het participatief model dé kandidaat daarvoor. Links, rechts, Vlaams en Franstalig willen dat.

“Partijvoorzitters Paul Magnette (PS) en Georges-Louis Bouchez (MR) hebben allebei hun idee van een basisinkomen al naar voren geschoven. Het is vooral interessant dat Magnette een voorstel doet dat niet overeenkomt met wat zijn kiezers willen. Hij stelde een basisinkomen van 600 euro voor jongeren voor. PS-kiezers vinden dat bedrag te laag en ook het basisinkomen bij jongeren vindt nauwelijks steun. Zelfs jongeren zijn er geen voorstander van. Bouchez stelt een inkomen van 1.000 euro voor en zit daarmee wel op dezelfde lijn als zijn kiezers.”

Onderzoeker Tijs Laenen: 'De groepen met een hoger inkomen beseffen dat als er een basisinkomen komt, zij meer inkomen verliezen dan winnen.' Beeld KU Leuven

Hoe komt het dat jongeren geen basisinkomen willen dat exclusief voor hen is?

“Jongeren willen liever een basisinkomen voor iedereen, niet noodzakelijk voor zichzelf. Over het algemeen zijn jongeren sterk voor een basisinkomen. Daar zijn twee mogelijke verklaringen voor. Het zou kunnen dat dit de eerste generatie is die massaal voor is. Binnen een aantal generaties zal het draagvlak dan veel groter zijn. Of het is een leeftijdseffect en de jongeren van vandaag zullen minder de voorkeur geven aan het basisinkomen naarmate ze ouder worden.”

Betekent dit dan dat ouderen op dit moment minder enthousiast zijn?

“Uit het onderzoek blijkt dat ouderen, gepensioneerden maar ook mensen met een hoger inkomen of hogere opleidingsgraad minder staan te springen voor een basisinkomen. De groepen met een hoger inkomen beseffen dat als er een basisinkomen komt, zij meer inkomen verliezen dan winnen. Het pensioen zou voor veel mensen ook lager worden als het vervangen wordt.”

Is het systeem wel voldoende bekend?

“Een ander onderzoek bewijst dat je mensen kan overtuigen als ze meer weten over het basisinkomen. De argumenten dat armoede kan dalen en dat het voor meer vrijheid zorgt, helpen daarbij. Voorstanders van het basisinkomen hebben het vooral over de keuze om meer je eigen leven te bepalen. Je bent bijvoorbeeld veel minder afhankelijk van de arbeidsmarkt. Neem nu het conflict bij Delhaize. Voorstanders van het basisinkomen zeggen dan: mochten die werknemers een basisinkomen hebben, dan zou hun onderhandelingspositie veel sterker zijn, want in se hebben zij die job dan niet nodig.”