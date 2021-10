Wat is er aan de hand in Soedan? Militairen arresteren premier en vier ministers

De hoogste militaire vertegenwoordiger, generaal Abdel Fattah al-Burhan, heeft in een televisietoespraak de ontbinding van de overgangsregering aangekondigd. In het hele land zal de noodtoestand worden afgekondigd, zei hij. Volgens de generaal moet er een regering komen met “competente mensen”. Hij stelt wel dat hij werk wil maken van een “overgang naar een burgerlijke staat”, onder meer via de oprichting van een hooggerechtshof.

Premier Hamdok werd eerder op de dag door de militairen in zijn residentie vastgehouden en onder druk gezet zijn steun uit te spreken voor de coup. Toen hij dat weigerde, werd hij naar een onbekende locatie overgebracht. Ook zeker vier ministers, een gouverneur en enkele kopstukken van hervormingsgezinde politieke partijen zijn opgepakt .

Hamdok riep de Soedanese bevolking volgens het ministerie van Informatie op vreedzaam te protesteren tegen de machtsgreep . Ook de belangrijkste prodemocratische beweging, een federatie van vakbonden, riep inwoners van de hoofdstad Khartoem via Facebook en Twitter op om de straat op te gaan om de regering te verdedigen. Op beelden van de zender Al Arabiya is te zien dat mensen brandende barricades opwerpen.

Ooggetuigen meldden ook dat militairen samen met leden van de machtige paramilitaire Rapid Support Forces posities innamen in de straten van de hoofdstad. Inmiddels zou een deel van het internet- en telefoonverkeer zijn stilgelegd, evenals het vliegverkeer naar en van Khartoem.

Omar Hassan al-Bashir

De militair-civiele overgangsregering kwam in 2019 aan de macht, nadat het regime van dictator Omar Hassan al-Bashir ten val was gebracht na massale protesten onder de bevolking. Vooral vanuit conservatieve islamitische hoek was er van meet af aan veel kritiek op de nieuwe regering, die toenadering zoekt tot het Westen en ook diplomatieke relaties heeft aangeknoopt met Israël.

Vorige week zondag gingen duizenden mensen de straat op om hun steun te betuigen voor een militaire coup. Volgens hen zijn alleen de militairen in staat een einde te maken aan de economische problemen in het land.

Afgelopen maand meldden staatsmedia en legerwoordvoerders ook al dat een groep militairen had getracht om zowel een legerbasis in Khartoem als een gebouw van de staatsomroep in handen te krijgen. Uiteindelijk werden zij overmeesterd door collega’s die de overgangsregering trouw bleven. Enkele tientallen militairen werden opgepakt op verdenking van deelname aan de couppoging.

Afgelopen weekend had de speciale gezant van de Verenigde Staten voor de Hoorn van Afrika, Jeffrey Feltman, nog ontmoetingen met Soedanese militaire en civiele leiders om het geschil op te lossen. Maar dat beraad leverde niets op. Feltman veroordeelde de couppoging maandag en waarschuwde dat een militaire machtsovername de financiële steun vanuit de Verenigde Staten in gevaar zal brengen.