Wat is een stad zonder gemeenschap? ‘Een hoop straten aaneen’

De Sint-Paulusplaats in Antwerpen zit verstopt tussen het Schipperskwartier, de Kaaien en het centrum. Het is wat minder hip en gepolijst dan de populaire pleinen van de stad, maar werd op korte tijd een aantal terrassen rijker. De plek is bovendien een smeltkroes van verschillende stromingen die daar, zo tussen het hippe stadscentrum en het ruigere Schipperskwartier, op elkaar botsen. En precies dát zou in Antwerpen wel wat vaker mogen gebeuren, menen de organisatoren van het Sint-Paulusfest, dat dit jaar voor het eerst werd georganiseerd.

“Meer dan 185 verschillende nationaliteiten, minstens 50.000 jongeren én toch leeft het grootste deel van de stad nog steeds naast elkaar”, zo schrijven ze in hun aankondiging. “De pleintjes, de kaaien, de weinige parken en de hangplekken op de straten, daar vindt de jeugd elkaar nog wel. En tegelijkertijd heb je de boetiekjes, cafés en restaurants van onze stad die vollopen met young potentials en iets oudere bourgondiërs.”

Maar waarom mengt dat allemaal niet wat meer? Zo vraagt Alex Parker, eigenaar van café Barro aan de Sint-Paulusplaats, zich af. “Brussel is daar veel verder in”, vertelt hij, “maar in Antwerpen heeft iedereen zijn eigen plekje. Er zijn hier heel weinig gelegenheden waar mensen met verschillende achtergronden, talen en culturen bij elkaar komen.”

Daarom dus een festival. Deze zaterdag verrees op de Sint-Paulusplaats een groot podium en is er de hele dag muziek. Aanvankelijk werd aangekondigd dat iemand van de familie van Sanda Dia zou spreken, maar dat ging uiteindelijk niet door. Al kwamen de vader en broer wel even langs. “Om hun waardering uit te spreken", zo zegt de organisatie.

Subculturen

Helemaal aan de andere kant van de Sint-Paulusplaats staan een bank en twee zetels. Daar modereert Gilles Mbiye-Beya, bekend van de voetbalpodcast Koolcast, een gesprek over het belang van gemeenschapszin.

“Iedereen heeft zijn eigen subcultuur en komt maar op een beperkt aantal plekken”, vertelt hij voorafgaand aan het panelgesprek. “Dat geldt ook voor mij. Wanneer ik uitga kom ik bijvoorbeeld steeds dezelfde mensen tegen. Door mijn werk als podcastmaker merk ik hoe leuk en belangrijk het is om óók mensen buiten mijn eigen leefwereld te treffen. Als we samen willen leven, kunnen we ons niet afzonderen. Er moeten daarom publieke ruimtes zoals deze zijn: een plek zonder deur, in de buitenlucht, waar iedereen welkom is.”

Het woord community, of gemeenschap, valt deze zaterdag geregeld. Maar wat bedoelen de organisatoren van het Sint-Paulusfest daar eigenlijk mee? “Precies wat je nu achter je ziet”, zegt Alex Parker. Hij wijst naar een diverse groep die even verderop geanimeerd in gesprek is. “Verschillen blijken er minder toe te doen wanneer je elkaar ontmoet. Maar stereotypen zijn in ons mensen verankerd en daarom begrijpen we elkaar vaak verkeerd. Door samen te komen, plaatsen we ons daar boven. En dat zie ik in Antwerpen nog te weinig.”

Ondertussen is ook het panelgesprek in de hoek van het plein gestart. In een vloeiende mix van Engels en Nederlands – soms wordt er binnen één zin wel drie keer geswitcht – wordt er gediscussieerd. Wat is een stad zonder gemeenschap, zo vragen de zes deelnemers zich hardop af. “Weinig meer dan een hoop straten aaneen.”

Over de toeloop zijn ze nog niet helemaal content. Er zit een handjevol mensen, die overigens wel zeer aandachtig luisteren. “Antwerpenaren moeten tijd voor dit soort dingen maken”, zo klinkt het op het podium. Tegelijk zijn ze blij met het publiek dat er wél is. “Ik zit hier niet voor het geld,” zo zegt een van de panelleden, “maar voor mensen als jullie, die de moeite nemen om te luisteren.”

En als het aan medeorganisator Aimé Schrauwen ligt, worden dat er in de toekomst steeds meer. “Het is nog maar het begin. We willen dat dit soort bijeenkomsten een vaste waarde worden in Antwerpen. Niet alleen vandaag op de Sint-Paulusplaats, maar meerdere keren per jaar en ook op andere plekken in de stad.”

Alle begin is moeilijk. Maar het begin is er.