Wat is de beste quarantainestrategie voor omikron? Nieuwe regels liggen op tafel Overlegcomité

Er wordt volop gedacht aan nieuwe quarantaineregels in ons land. Nu donderdag staat ook een Overlegcomité gepland over alle huidige maatregelen.

Het nieuwe jaar zet in met een nieuwe golf coronabesmettingen. “Een Londens onderzoek tussen kerst en nieuw toont aan dat 10 procent van de bevolking tegelijk ziek wordt van de omikronvariant”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). “Zij worden niet dramatisch ziek. Het gaat dan vooral om verkoudheden zonder de typische covidsymptomen.” Concreet betekent dit dat deze patiënten geen geur- en smaakverlies en geen hoge koorts hebben, maar soms wel gewrichtspijn en vermoeidheid. “Uit Denemarken komen er gelijkaardige resultaten”, zegt Van Ranst nog.

Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Denemarken is nagenoeg 100 procent van de besmettingen toe te schrijven aan de omikronvariant. Deze landen zijn dus goede voorspellers - ook qua bevolking en qua vaccinatiegraad - voor wat ons nog te wachten staat. “De eerstelijnszorg en de testcentra gaan het weer waanzinnig druk krijgen”, waarschuwt Van Ranst. “In kritieke sectoren kunnen ook veel mensen tegelijk uitvallen.”

Het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (ASGB) maakt eenzelfde analyse. “Wij verwachten een zware werkdruk voor de huisartsen”, zegt Michel Creemers, covoorzitter van ASGB en zelf huisarts. “Vanaf 10 januari zal het weer alle hens aan dek zijn. Deze epidemie is geen sprint, geen marathon, maar een ultraloop geworden.”

In de laatste coronacijfers voor België, vrijgegeven door het kabinet van federaal minister Frank Vandenbroucke (Vooruit), wordt de vijfde golf nu duidelijk zichtbaar. “Sinds begin december was die golf al bezig, maar ze komt nu boven de waterlijn”, zegt Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven). In een week tijd ging het aantal gedetecteerde besmettingen maal twee. Op 23 december werden er 7.490 besmettingen geteld. Op 30 december waren dat er met 15.999 besmettingen al ruim dubbel zo veel. De positiviteitsratio stijgt ook zeer snel en klokt af op bijna 16 procent.

In de ziekenhuizen is de nieuwe golf wel nog niet aangekomen, een scenario dat we kennen van eerdere golven. Tussen 26 december en 1 januari werden er gemiddeld 143 patiënten opgenomen. Op de eerste dag van het jaar lagen er 1.750 coronapatiënten in het ziekenhuis. Op kerstavond waren dat er nog meer dan 2.000. 527 patiënten hadden intensieve zorg nodig.

Omdat het er steeds meer naar uitziet dat omikron een mildere variant is dan delta en omdat omikron een kortere incubatieperiode heeft - mensen lijken minder lang besmettelijk -, zullen de regeringen binnenkort samenzitten over het quarantainebeleid.

Verschillende expertengroepen denken nu volop na over de beste quarantainestrategie. Zodra hun advies klaar is, zullen de ministers van Volksgezondheid de koppen bij elkaar steken. Zowel binnen de federale als binnen de Vlaamse regering klinkt het dat er nieuwe regels kunnen komen. Mensen met corona moeten nu tien dagen in isolatie en hun huisgenoten in quarantaine.

Eerder versoepelden de Verenigde Staten, Frankrijk en Zwitserland al hun quarantainestrategie. “Virologisch en epidemiologisch ben ik bang voor een kortere quarantaineperiode”, zegt Van Ranst. “Maar ik begrijp wel dat politici het overwegen omdat er te weinig personeel dreigt in cruciale sectoren.”

Donderdag in de voormiddag komt ook al zeker het Overlegcomité samen over de huidige maatregelen. Een week daarna komt er een apart Overlegcomité volledig gewijd aan de beheersstrategie en de al meermaals aangekondigde coronabarometer.