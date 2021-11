‘Wat ik mij afvraag, is hoe Ward zich in zijn laatste moment voelde’: 7 verhalen die u na dit verlengd weekend kunt lezen

We hebben deze zeven De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit verlengd weekend kan lezen.

“Deze zomer waren die eitjes een levenslijn.” Steeds meer vrouwen beslissen om hun eicellen te laten invriezen – kinderwens of niet. Ook journalist Katrin Swartenbroux staat aan de vooravond van haar 35ste verjaardag voor de moeder aller beslissingen.

“Het smaakt wrang dat ik, op een moment waar ik eindelijk het idee heb dat ik rust heb gevonden, plots weer mijn leven met zo’n beslissing op zijn kop zou moeten zetten. Ik bedoel: zelfs zonder kinderen te hebben, ben ik er verdomme de hele tijd mee bezig.” Lees het essay.

Beeld Elise Vandeplancke

2. ‘Ik ben beschaamd geweest en ben ook bang: ik heb die opvoeding gehad, wat zit er nog in mij?’: Tanné Bogaerts groeide op in een extreemrechtse familie

De postergirl van Vlaams Belang die voor Groen ging werken: Tanné Bogaerts (28) groeide op in een extreemrechtse familie, maar hield dat lang angstvallig verborgen. Tot nu. ‘De schok op het gezicht van mijn vriendin zal ik nooit vergeten.’

Tanné Bogaerts. Beeld Joris Casaer

“Vergis u niet: Tom Van Grieken is een racist. Wat ben je anders, wanneer je zegt dat een witte huidskleur dominant moet zijn in de samenleving? Ik doe gewoon één plus één. Máár, dat wil niet zeggen dat alle Vlaams Belangkiezers racisten zijn.” Lees het interview.

3. ‘Ik denk nu wel vaak: hoeveel signalen had ik eigenlijk nodig om het te zien?’: Ward Verrijcken, een jaar na zijn zelfgekozen dood

Hij besprak films voor zijn beroep, maar de film van zijn eigen leven ging onverwacht en veel te vroeg op zwart, op 31 oktober 2020. Een jaar later praat Mark Coenen met mensen die Ward Verrijcken goed kenden.

“Wat ik mij afvraag, is hoe hij zich in zijn laatste moment voelde. Was hij eenzaam? Hij moet het allemaal zo moe geweest zijn. Dat blijft spoken in mijn hoofd. Ocharme Ward.” Lees het artikel.

Ward Verrijcken Beeld rv

Artsen en verpleegkundigen vertellen over de patiënt die hun leven voor altijd veranderde. Deze week: verpleegkundige Paula Groenendijk.

“Ze lag op mijn afdeling en op een avond zei ze me: ‘Paula, zo wil ik niet meer’. Haar buik en benen waren opgezwollen, ze had veel pijn, ze was zo moe. ‘Ik lig hier weg te kwijnen,’ zei ze, ‘terwijl ik midden in het leven hoor te staan’.” Lees het artikel.

Barbara Sarafian (53) schreef een boek over zichzelf dat bijna integraal over haar moeder gaat. Toch verklaart het ook haar grillige carrière als actrice, en haar turbulent parcours in de liefde.

‘De hel blijft de hel. Hoe ouder je wordt, hoe dunner je vel en hoe heter het vuur. Je kunt proberen onverschillig te worden, maar mij is het nog altijd niet gelukt.’ Lees het interview.

Barbara Sarafian. Beeld Carmen De Vos

6. Waar kan u deze herfstvakantie met een gerust hart op reis? Het gaat nergens zo slecht als in Europa: ‘Het is geen goed idee om in deze landen op reis te gaan’

De coronakaart toont hoe de vierde golf Europa verdeelt. Lees het artikel.

‘Wie zijn macht inzet, mag daar altijd voor uitkomen.’ In zijn nieuwe boek Machtspoliticus pur sang doet Johan Vande Lanotte geen moeite om te verhullen dat hij in de Wetstraat vaak meer gedaan kreeg dan een ander.

Een gesprek over machtsmisbruik in Oostende, Conner Rousseau, zijn verdediging van Sihame El Kaouakibi en de nood aan een akkoord tussen N-VA en PS. Lees het interview.

Johan Vande Lanotte. Beeld Tim Dirven

Hoofdredacteur Bart Eeckhout bundelt elke week verhalen zoals deze in de ‘Beste van het week’-nieuwsbrief van De Morgen. Vul hieronder uw mailadres in om voortaan ook deze e-mail te krijgen.