▶ Wat heeft de zaak-De Pauw betekend? ‘Ze illustreerde perfect wat een machtsrelatie is’

Bart De Pauw en zijn echtgenote komen aan bij de rechtbank in Mechelen. Beeld Photo News

Vandaag spreekt de correctionele rechtbank in Mechelen zich uit over de zaak-Bart De Pauw. We blikken terug op het proces en stellen de vraag: heeft deze zaak nu ook iets betekend? Wat is de impact ervan, waarom verdeelt ze de meningen zo sterk en wordt er vandaag ook ook wel echt een punt achter gezet? ‘Veel vrouwen zien nu in: wat mij is overkomen, was ook niet oké.’