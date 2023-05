Wat gepest worden als kind met je doet: ‘Het raakt mensen in de kern van wie ze zijn’

De gevolgen van pesterijen tijdens de jeugd kunnen zich tot tientallen jaren later laten voelen, toont een aangrijpende getuigenis van Christoff. Hoe kun je herstellen van die littekens? ‘Door therapie kan ik het vaker loslaten.’

Niet alleen zijn succesvolle, jarenlange carrière als zanger begon voor zanger Christoff met een deelname aan de Soundmixshow. In een interview in deze krant getuigt hij dat die show ook het begin betekende van jaren van pesterijen op school. “Ik was daar de vreemde eend in de bijt, hè, want showbizz werd meteen aan homo­seksualiteit gelinkt”, zegt Christoff in dat interview. “Bovendien, een Vlaamse zanger die Luc Steeno imiteerde, die kon niet anders dan homo zijn. Als kind was dat heel, heel zwaar. Elke beweging die ik deed, was gecontroleerd, uit schrik dat ze zouden denken dat ik op jongens viel.”

De nu 46-jarige zanger, bekend van hits als ‘Een ster’ en ‘Zeven zonden’, zat door het pesten zelfs enkele maanden thuis en veranderde uiteindelijk van school. En, zo geeft de zanger toe, tot op vandaag ondervindt hij nog steeds gevolgen van dat pestgedrag. Zo vermijdt hij nog steeds om te gaan winkelen rond vier uur ’s middags, als de schooltijd erop zit.

“Toen ik het interview las, dacht ik: dit is - helaas - een kenschetsend voorbeeld van welke jarenlange impact pestgedrag tijdens de jeugd kan hebben”, zegt pestdeskundige Gie Deboutte, voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.

Die jarenlange gevolgen werden ook al aangetoond in onderzoek van de UAntwerpen, Universiteit van Tilburg en Open Universiteit Heerlen, die meer dan duizend jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar vroeg naar hun ervaring met pesten. Daaruit bleek dat jongeren die gepest werden, vaak een minder positief zelfbeeld hadden en angstiger waren bij het leggen van nieuwe sociale contacten. Een groot maatschappelijk probleem, als je weet dat een op de vijf Vlaamse jongeren in februari aangaf in de maanden voordien het slachtoffer te zijn geworden van pestgedrag.

“Pesten heeft langdurige gevolgen omdat het mensen raakt in de kern van wie ze zijn”, zegt Deboutte. “Hoewel de pestkoppen vaak gewoon een doelwit uitkiezen, krijgen de slachtoffers het idee dat het pestgedrag echt met hun persoonlijkheid te maken heeft. Ze nemen die vooroordelen of beledigingen van anderen over. Dat kunnen littekens worden die altijd aanwezig blijven, ook bij wie jaren later goeie relaties en een succesvolle carrière heeft opgebouwd.”

Ook auteur en De Morgen-columnist Saskia de Coster (47) weet dat sommige littekens door pestgedrag nog moeilijk weggaan. Zij werd het slachtoffer van pesterijen toen ze aan het eind van de lagere school van school veranderde. “Ik was sowieso al een buitenstaander op de meisjesschool, omdat ik me anders kleedde. Ik was ook erg leergierig, ging met leerkrachten in discussie en zat voortdurend te schrijven. Uiteindelijk heeft mijn beste vriendin de pesterijen in gang gezet.” Zo gebeurde het dat De Coster zilverpapier tussen haar boterhammen terugvond, of dat er basketballen naar haar hoofd gegooid werden. Maar het ergste, vond ze, was het gevoel te krijgen dat ze niet bestond voor haar klasgenoten.

Net als Christoff geeft ze aan dat tot op vandaag kan doorwerken. “Zaterdag was ik nog op een feestje, waar ik drie vierde van de aanwezigen niet kende. In zulke situaties kan ik nog steeds snel overvallen worden door negatieve gedachten. ‘Heb ik iets verkeerd gedaan?’ ‘Heb ik iets vreemds gezegd?’ Ook al is daar eigenlijk vaak geen reden toe.”

De Coster was zich na de pesterijen ook harder beginnen opstellen tegenover buitenstaanders. Volgens haar hielp therapie om daarvan afstand te nemen. “Ik had vaak de neiging om te sterk te willen zijn, om te tonen dat ik het allemaal wel alleen kon. Ik kon soms erg fel reageren. Mede door therapie ben ik me daar nu bewuster over, en kan ik dat vaker loslaten.”

Ook op andere vlakken ontstaat bij mensen die gepest werden soms een soort geldingsdrang. Zo gaf zanger Bent Van Looy al toe dat hij zich aanvankelijk op muziek stortte om wraak te nemen op de pesters in zijn jeugd. “Zelfs in de beginjaren van Das Pop was muziek maken een manier om de bully’s te tonen dat er wel iets van mij was geworden. Gelukkig heb ik dat wat kunnen loslaten en maak ik kunst vandaag ook écht gewoon voor de kunst”, zei hij daarover in Knack.

Werk met de omgeving

Wie gepest wordt, gaat vaak op zoek naar strategieën om het pestgedrag te doen milderen. Bij Christoff bestond dat uit zelfspot, met de hoop zo zijn pesters voor te zijn. “Dat kan tijdelijk een soort redmiddel zijn”, zegt Deboutte. “Maar het biedt natuurlijk geen oplossing, want eigenlijk ga je zo mee in het gedrag van je pesters, en bevestig je voor jezelf het beeld dat er iets met je schort.”

Hij is dan ook van mening dat we niet moeten focussen op copingmechanismen voor het slachtoffer - hoe hij of zijn met het probleem omgaat. “Pestgedrag ontstaat vooral in een giftige omgeving. Het is vooral een zaak om er met heel die omgeving aan te werken, van leerlingen tot leerlingen.”

Dat begint bij het uitwerken van een gedegen antipestbeleid, dat ook gecommuniceerd wordt aan leerlingen en ouders. Ook moeten er duidelijke meldpunten zijn waar leerlingen terechtkunnen. “Maar alles staat of valt met de vaardigheden van een leerkracht om een klas te kunnen lezen en tijdig in te grijpen bij problemen”, zegt Deboutte. “De nodige knowhow én voeling met de klas zijn daarbij onontbeerlijk. Ik ben dan ook bezorgd dat er door het huidige lerarentekort problemen te lang onder de radar blijven.”

