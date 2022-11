Wat een weelde: Sault verbluft met maar liefst 5 (!) superbe platen ★★★★☆

Inflo is de Phil Spector van nu. Hij is de Rick Rubin voor de millennialgeneratie. Inflo is Motown, Stax en Trojan Records in één persoon. Tegelijk heeft de Londense producer lak aan de regels van de traditionele (witte) muziekindustrie. Het brein achter het project Sault bood op 1 november maar liefst vijf kant-en-klare albums als gratis download aan – wie het paswoord kon raden, reeg de buit binnen. De geluidsfiles zijn 5 dagen lang beschikbaar. Haast u dus.

Eerder dit jaar verraste Sault al met het symfonische album AIR en met het ep’tje Angel, dat klassieke reggae nieuw leven inblies. Saults missie lijkt eruit te bestaan uiteenlopende facetten van ‘the black experience’ naar muziek te vertalen en gaandeweg zoveel mogelijk subgenres van de Afrikaanse diaspora te eren. In het verleden vinkte de band al politiek activisme, bendegeweld, kansarmoede, Afro-centrische spiritualiteit, identity politics, microagressies en racisme tout court af.

De vijf fonkelnieuwe downloadalbums focussen op religie en de queeste naar zielenheil. “Can we find the faith to keep moving in the dark”, zo luidt een fragment uit een gedicht in de albumhoes. “Will we find the way knowing that we’re lost”.

Rondom dat verlangen naar spirituele verlossing construeert Inflo zwarte pop vanuit een onwerkelijk muziekhistorisch referentiekader. Je luistert met open mond naar al die briljant geproduceerde liedjes die klinken alsof ze van een compilatie vol onuitgegeven pareltjes uit de seventies afkomstig zijn.

De albums staan vormelijk op zich, maar steunen vaak op dezelfde gastmuzikanten, zoals zangeres Cleo Sol. (Untitled) God grossiert in funky gospel. 11 houdt het op zijdezachte oldskoolsoul en de occasionele funk. Earth zet Afrorock en tribaal percussiegeweld centraal. Today & Tomorrow draait rond psychedelische seventiesrock, oude punk en Rotary Connection-achtig gospelrock. AIIR is het vervolg op de instrumentale symfonieën van AIR. Wat een weelde!

De platen zijn te dowloaden via sault.global.